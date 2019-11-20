在最新与外媒的访谈中，亨利·卡维尔表示自己依然想出演“超人”，想要更多表达漫画中的内容，还对自己出演过的3部DC电影给出了评价。















根据外媒Collider报道，在近日的一篇新采访中，亨利称“超人”这个超级英雄角色依然是他的，还列出了自己在今后扮演这一角色的过程中，还有怎样的构想。





“超人的斗篷还放在柜子里呢，还是我的……我没有放弃这个角色，我还能为超人贡献很多。还有很多故事线，很多我想要探索的真正深度，我想要表达漫画中的内容，这对我来说很重要，对于超人来说，还有许多正义需要伸张。现状是：等着看吧。”















