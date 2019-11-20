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亨利卡维尔:我没有放弃出演"超人"

想表达漫画中的内容 称正联"这片儿不行"

2019-11-20 09:33:28 来源：Mtime时光网

在最新与外媒的访谈中，亨利·卡维尔表示自己依然想出演“超人”，想要更多表达漫画中的内容，还对自己出演过的3部DC电影给出了评价。


　　时光网讯　去年9月，《好莱坞报道者》曾报道说，在与华纳就《雷霆沙赞！》的客串问题谈崩之后，亨利·卡维尔将不再出演“超人”系列电影。华纳当时发表了简短声明称，“还没有作出任何决定”，那会儿他们的重心据说是在《女超人》的独立电影上。而亨利则上传了一段“恶搞”视频，留言称“今天令人兴奋”（？？）。

回应告别超人的视频

　　我们上一次在大银幕上看到亨利饰演的克拉克·肯特，要上溯到整整两年前的《正义联盟》了。亨利到底还会不会回归出演“超人”这一角色，似乎成了谜。

　　根据外媒Collider报道，在近日的一篇新采访中，亨利称“超人”这个超级英雄角色依然是他的，还列出了自己在今后扮演这一角色的过程中，还有怎样的构想。

　　“超人的斗篷还放在柜子里呢，还是我的……我没有放弃这个角色，我还能为超人贡献很多。还有很多故事线，很多我想要探索的真正深度，我想要表达漫画中的内容，这对我来说很重要，对于超人来说，还有许多正义需要伸张。现状是：等着看吧。”

　　杰森·莫玛此前曾就这件事为好友发过话，“亨利绝对不会离开超人这个角色，他爱这个角色，不会离开，100%确定。”看来他是对的。


《猎魔人》

　　在同一篇采访中，亨利提到了自己对于所出演过3部DC电影的评价，“《超人：钢铁之躯》很好的开端，如果我能回到过去，我什么都不会改变。《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》那基本上就是个蝙蝠侠电影，那种黑暗的程度适合蝙蝠侠电影。《正义联盟》？这片儿不行（It didn’t work）。”

　　也许亨利的意思是，他之后想要出演的“超人”，并不是扎导影片中那个过于严肃、黑暗的版本，而是漫画中更活泼、更激励人心的版本？现在问题就在于，亨利之所以这么说，是因为正好是他出演Netflix新剧《猎魔人》的宣传期呢？还是因为他真的知道DC和华纳关于新《超人》电影有了新动向？

   编辑：甄甏甏

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关键词： 亨利·卡维尔 超人
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