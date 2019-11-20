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喜剧《囧妈》曝袁泉“囧斯诺娃”版海报

与徐峥共约囧途 戏里紧张关系可窥一隅

2019-11-20 09:32:30 来源：Mtime时光网

袁泉身着职场套装，身处众多雪娃之中，反差萌中满怀热情，手拿胡萝卜调皮互动，笑容元气十足，显出角色更丰富的一面。

“一列囧车”预告

　　时光网讯   11月20日，徐峥“囧系列”新作《囧妈》再曝光“囧斯诺娃”海报。袁泉身着职场套装，身处众多雪娃之中，反差萌中满怀热情，手拿胡萝卜调皮互动，笑容元气十足，显出角色更丰富的一面。

　　“囧斯诺娃”取“囧SNOW（雪）娃”的谐音，而俄罗斯童话中，雪娃正是冰雪与春天的孩子，为人们送去新春的祝福，亦契合出《囧妈》春节为观众送去欢脱与温暖的氛围。

　　海报中诸多细节也分外吸睛，围绕在袁泉身边各个雪娃神态各异，“童年回忆”奶糖极具生活气息，疑似与片中元素有着重要关联，后续角色曝光令人期待。




　　作为2020年春节档唯一合家欢电影，亦是徐峥首度入驻春节档作品，《囧妈》以一对母子的浪漫旅途为背景，通过一个个典型人物的塑造和日常相处中的诙谐细节，展现出不同以往的气质基调，除了更加精彩非凡的囧式俄罗斯冒险，母子间充满生活质感的嬉笑怒骂也颇为动人，而袁泉更在这对母子之外，扮演重要角色。

　　反观袁泉以往角色，无论是淡定自持的乘务长，亦或是独断精明的唐晶，她所饰演角色多变又不失生活阅历。此番选择《囧妈》，她坦言：“这是一个非常珍贵的题材，我觉得徐峥导演能够想到这个题材，然后能够用不一样的角度来拍摄这一段家庭关系，特别难得。”

　　在此前曝光的“一列囧车”版预告中，袁泉亮相与徐峥激烈争执，上演“夺命call”。尽管只有短短一瞥，其与徐峥角色的紧张关系已可窥一隅。而另一位角色“妈妈”未见其人，先闻其声，一句“我是你妈啊”引起了网友共鸣：“简直就是我亲妈既视感。”

　　此外，该预告还涵盖超多细节，影片中的“囧妈”到底是谁？徐峥又为何深夜徒手扒火车？让不少网友化身“显微镜专家”逐帧寻找，试图提前与徐峥共同踏上这段前往俄罗斯的浪漫囧途。

   编辑：hello王小羊

关键词： 徐峥 囧妈 袁泉
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