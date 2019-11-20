水木年华献唱《一生有你》片尾曲MV，卢庚戌与缪杰以饱含阅历的中年人视角回忆半生，唱出了对少年时光的感叹和追忆。









在今日公开的片尾曲《所以少年人》MV中，卢庚戌与缪杰以饱含阅历的中年人视角回忆半生，唱出了对少年时光的感叹和追忆。在二位的深情吟唱中，还穿插着电影《一生有你》中男女主角欧洋和方瑶的爱情故事。一见钟情的悸动，校园约会的浪漫，偷吻未果的遗憾，离别背后的疼痛..……一幕幕让人感怀的青春往事浮现在了观众眼前。





电影《一生有你》讲述了由徐娇饰演的水木大学外语系女生方瑶和谢彬彬饰演的建筑系男生欧洋之间，发生的一段美好却又充满遗憾的校园青春爱情故事。在方瑶的帮助下，欧洋从“梦想就是能拥有梦想”的懵懂男孩，逐渐成长。





据悉，由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演,保剑锋、曾黎特别出演的电影《一生有你》,将于2019年11月29日登陆全国各大院线。