网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

水木年华献唱《一生有你》片尾曲MV

《所以少年人》掀起青春回忆杀 11.29上映

2019-11-20 10:44:43 来源：Mtime时光网

水木年华献唱《一生有你》片尾曲MV，卢庚戌与缪杰以饱含阅历的中年人视角回忆半生，唱出了对少年时光的感叹和追忆。
       

《一生有你》相拥版海报

时光网讯 今日，即将于11月29日上映的校园爱情电影《一生有你》发布了片尾曲《所以少年人》MV，该曲由水木年华组合卢庚戌缪杰深情演绎。“想要问问你，人生可如意，寄梦在哪里，爱人可相遇，亲人可相依？”二人低沉细腻的音色，在缱绻悠扬的曲调里高低回转， 不仅唱出了人生在岁月长河里的起伏悲喜，也勾起了网友对自己少年时光的无限回忆。

       电影《一生有你》由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演，将于11月29日全国上映。

       在今日公开的片尾曲《所以少年人》MV中，卢庚戌与缪杰以饱含阅历的中年人视角回忆半生，唱出了对少年时光的感叹和追忆。在二位的深情吟唱中，还穿插着电影《一生有你》中男女主角欧洋和方瑶的爱情故事。一见钟情的悸动，校园约会的浪漫，偷吻未果的遗憾，离别背后的疼痛..……一幕幕让人感怀的青春往事浮现在了观众眼前。

       电影《一生有你》讲述了由徐娇饰演的水木大学外语系女生方瑶和谢彬彬饰演的建筑系男生欧洋之间，发生的一段美好却又充满遗憾的校园青春爱情故事。在方瑶的帮助下，欧洋从“梦想就是能拥有梦想”的懵懂男孩，逐渐成长。

       据悉，由卢庚戌执导，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演,保剑锋、曾黎特别出演的电影《一生有你》,将于2019年11月29日登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 一生有你
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

一生有你

一生有你 (2019)

0.0

导演：卢庚戌

主演：徐娇 谢彬彬

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多