网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

火遍南印度的小哥喊你去环球旅游

《衣柜里的冒险王》发布终极预告海报

2019-11-20 10:58:51 来源：Mtime时光网

正如导演肯·斯科特所说，这是一个“具有喜剧元素的寓言故事”，让我们在阿贾身上汲取“掌控命运的是你自己”的正能量命题。
　　时光网讯  今日，由肯·斯科特执导，印度著名男演员丹努什、曾获戛纳电影节最佳女演员的贝热尼丝·贝乔、及艾琳·莫里亚蒂主演的冒险喜剧《衣柜里的冒险王》发布终极预告、海报。

　　电影《衣柜里的冒险王》讲述一个靠骗取游客钱财为生的印度街头小混混阿贾，一直努力攒钱想带母亲去巴黎的故事。可惜母亲没能等到这一天便去世了。于是，身上只有100欧元的阿贾带着母亲的骨灰踏上巴黎穷游之旅。为了省去住宿费阿贾藏在宜家的衣柜里，不料阴差阳错被运到英国，而后辗转流落到西班牙、意大利、利比亚……一段精彩非凡的冒险之旅由此展开。



　　虽然旅途中坎坷重重，衰事不断，但是阿贾仍然保有印度人的乐观精神，在最窘迫的境地中也化悲惨命运变成欢乐旅程。正如导演肯·斯科特所说，这是一个“具有喜剧元素的寓言故事”，让我们在阿贾身上汲取“掌控命运的是你自己”的正能量命题。
　
　　本片主演为火遍南印的男演员丹努什，曾获戛纳电影节最佳女演员的贝热尼丝·贝乔和美国青年演员艾琳·莫里亚蒂。法国老戏骨热拉尔·朱尼奥也倾情加盟，电影中他饰演一名出租车司机，专门搭载前往巴黎旅行的游客。阿贾也与其有一段斗智斗勇的较量。跟随主角的脚步，电影在孟买、巴黎、罗马等地展开实景拍摄，11月29日，环游世界走起来。

   编辑：hello王小羊

关键词： 衣柜里的冒险王 终极预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

衣柜里的冒险王

衣柜里的冒险王 (2018)

0.0

导演：肯·斯科特

主演：丹努什

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多