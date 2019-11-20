正如导演肯·斯科特所说，这是一个“具有喜剧元素的寓言故事”，让我们在阿贾身上汲取“掌控命运的是你自己”的正能量命题。





电影《衣柜里的冒险王》讲述一个靠骗取游客钱财为生的印度街头小混混阿贾，一直努力攒钱想带母亲去巴黎的故事。可惜母亲没能等到这一天便去世了。于是，身上只有100欧元的阿贾带着母亲的骨灰踏上巴黎穷游之旅。为了省去住宿费阿贾藏在宜家的衣柜里，不料阴差阳错被运到英国，而后辗转流落到西班牙、意大利、利比亚……一段精彩非凡的冒险之旅由此展开。











虽然旅途中坎坷重重，衰事不断，但是阿贾仍然保有印度人的乐观精神，在最窘迫的境地中也化悲惨命运变成欢乐旅程。正如导演肯·斯科特所说，这是一个“具有喜剧元素的寓言故事”，让我们在阿贾身上汲取“掌控命运的是你自己”的正能量命题。

本片主演为火遍南印的男演员丹努什，曾获戛纳电影节最佳女演员的贝热尼丝·贝乔和美国青年演员艾琳·莫里亚蒂。法国老戏骨热拉尔·朱尼奥也倾情加盟，电影中他饰演一名出租车司机，专门搭载前往巴黎旅行的游客。阿贾也与其有一段斗智斗勇的较量。跟随主角的脚步，电影在孟买、巴黎、罗马等地展开实景拍摄，11月29日，环游世界走起来。



