奉俊昊导演被问到是否会执导漫威电影，他的回应十分幽默。











奉俊昊说：“我很尊重这些超级英雄电影中需要的创造力，但在现实生活以及电影中，我无法忍受人们穿着紧身衣。我自己从不会穿那种衣服，哪怕是看着别人穿紧身服，对我来说觉得难以接受，我不知道眼睛该往哪里看，感觉快要窒息。大多数超级英雄都要穿紧身衣，因此我绝对不能执导一部这样的电影。我也不认为有人会邀请我去导。如果有超级英雄穿方方正正宽松的制服，我倒是可以试试看。”





《雪国列车》由“美队”克里斯·埃文斯主演 当谈及最近马丁斯科塞斯、科波拉等电影人认为漫威电影不是电影(cinema)的评论，奉俊昊回应说：“我非常尊敬斯科塞斯和科波拉，我自己是学习他们的电影长大的，所以完全理解他们这番评论的语境，也尊重他们的观点。”





“但另一方面，如果单独去看这些电影，我很享受《银河护卫队》、詹姆斯·曼高德的《金刚狼3》、罗素兄弟的《美国队长2:冬日战士》，这些电影中都有非常棒的cinema瞬间。”





在采访中，《寄生虫》北美发行方Neon的CEO Tom Quinn说：“我常常开玩笑，你的《雪国列车》就相当于拍了一部漫威电影了。难道它不算是《美国队长：冬日战士2》吗？因为两部电影里都有“美队”克里斯·埃文斯。”





奉俊昊这样回答：“《雪国列车》里克里斯·埃文斯滑倒在一条鱼上，我不认为那符合漫威电影的调性。”