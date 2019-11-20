网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

奉俊昊忍受不了漫威超级英雄穿紧身衣

"我不知道眼睛该往哪里看，感觉快要窒息"

2019-11-20 11:12:42 来源：Mtime时光网

奉俊昊导演被问到是否会执导漫威电影，他的回应十分幽默。
      时光网讯 执导过《寄生虫》的韩国著名导演奉俊昊，日前在接受《综艺》采访被问到是否会执导漫威电影，他幽默表达了自己的态度，“我无法忍受超级英雄穿紧身衣，不知道眼睛该往哪里看，感觉快要窒息。”



      奉俊昊说：“我很尊重这些超级英雄电影中需要的创造力，但在现实生活以及电影中，我无法忍受人们穿着紧身衣。我自己从不会穿那种衣服，哪怕是看着别人穿紧身服，对我来说觉得难以接受，我不知道眼睛该往哪里看，感觉快要窒息。大多数超级英雄都要穿紧身衣，因此我绝对不能执导一部这样的电影。我也不认为有人会邀请我去导。如果有超级英雄穿方方正正宽松的制服，我倒是可以试试看。”

       

《雪国列车》由“美队”克里斯·埃文斯主演

当谈及最近马丁斯科塞斯、科波拉等电影人认为漫威电影不是电影(cinema)的评论，奉俊昊回应说：“我非常尊敬斯科塞斯和科波拉，我自己是学习他们的电影长大的，所以完全理解他们这番评论的语境，也尊重他们的观点。”

      “但另一方面，如果单独去看这些电影，我很享受《银河护卫队》、詹姆斯·曼高德的《金刚狼3》、罗素兄弟的《美国队长2:冬日战士》，这些电影中都有非常棒的cinema瞬间。”

      在采访中，《寄生虫》北美发行方Neon的CEO Tom Quinn说：“我常常开玩笑，你的《雪国列车》就相当于拍了一部漫威电影了。难道它不算是《美国队长：冬日战士2》吗？因为两部电影里都有“美队”克里斯·埃文斯。”

      奉俊昊这样回答：“《雪国列车》里克里斯·埃文斯滑倒在一条鱼上，我不认为那符合漫威电影的调性。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奉俊昊
关注时光网微信

相关电影/影人

奉俊昊

奉俊昊

Joon-ho Bong

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多