《长安道》发布一组新剧照，展示焦俊艳扮演的赵红雨在影片中的不同造型和风采。

在今天这组剧照中，焦俊艳的两个身份所对应的造型及其气场都截然不同。身为一名缉毒女警时，赵红雨留着短发，不施粉黛，穿着简洁衬衫，把警察端庄和严肃的风采尽情展现出来；当她伪装成卧底时，发型则瞬间变成“渣男锡纸烫”，臂带纹身，衣着大胆，散发出叛逆少女的桀骜不驯。

















赵红雨在两个身份来回切换的同时，也体现着不同性格。当她在警局与搭档分析案件时心绪复杂，态度认真严谨；当她面对父亲万正纲时则说话带刺，显得狂放不羁。赵红雨在不同场景下展示的不同心思，都被焦俊艳刻画在言行和神情中。





在电影《长安道》中，赵红雨为了参与破获一起“九号墓”盗案，化身卧底来到久别重逢的父亲万正纲身边，调查他的妻子林白玉。在影片结尾，当赵红雨得知父亲盗取文物的真相后却不幸中枪受伤，面对见死不救的父亲，赵红雨在奄奄一息之际求父亲给自己“喂糖”，令观众纷纷大喊“心疼焦俊艳”。





从小便被父亲万正纲抛弃，破碎的单亲家庭生活并不能给赵红雨带来幸福，当她长大后与父亲重逢之后，自然会对他心怀怨怼。但事实正如导演所说，“爱总是比恨来的快”，在万正纲的频频示好之下，赵红雨差一点就与父亲和解，但“渣男”父亲万正纲最后的所作所为又让赵红雨彻底寒心。从逐渐接纳到最后死心，赵红雨选择将他绳之以法的举动无疑表达了自己对正义的坚守。

编辑：hello王小羊