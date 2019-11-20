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高口碑美国电影《别告诉她》内地撤档

新档期待定 《月光男孩》片方冲奥力作

2019-11-20 14:08:24 来源：Mtime时光网

影片在北美上映后备受好评，烂番茄网站好评率高达99%！

　　时光网讯 美国公司A24出品的电影《别告诉她》，原定于11月22日中国内地公映，临近上映，影片突然撤档，片方确认影片会改档，新档期待定，

　　《别告诉她》是讲述在美国的一个华人家庭的故事，家庭中的奶奶得了癌症，但是奶奶还不知道这件事情，家庭成员借着婚礼名义重聚，该不该告诉奶奶这件事呢？


　　影片在北美上映后备受好评，烂番茄网站好评率高达99%！一位影评人写道：“整部电影的演员表演都非常完美！”据悉，《别告诉她》是A24公司2020年奥斯卡的冲奥力作，影片在奥斯卡上的表现可以期待。A24之前成功出品运作过奥斯卡最佳影片《月光男孩》。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 别告诉她 撤档
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别告诉她

别告诉她 (2019)

7.5

导演：王子逸

主演：奥卡菲娜 赵淑珍

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