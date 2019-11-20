2019-11-20 14:08:24 来源：Mtime时光网
作者：崔汀 编辑：汀
导演：王子逸
主演：奥卡菲娜 赵淑珍
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狄阿波罗
22分钟前
高清已出
公众号口袋电影
30分钟前
哎，哪个缺德的把这片的资源在上映前放出来了
亚洲之鹰001
54分钟前
还准备去电影院看呢……什么时候会上啊……
qqchong-lisa
55分钟前
看介绍还是有些期待的。今年撤档的频次真高～
记忆的留声机
1小时前
随便吧，本来想等着去影院看的，那周末在家看好了。
GTL·
不是说撤档是因为调整档期吗？跟内容没有关系啊，这片是用龙标上映的，当时国产片。应该是片方考虑颁奖季之后票房会更好才调整的。
随地吐痰的中国人
撤了也好，没兴趣！
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