时光网讯 美国公司A24出品的电影《别告诉她》，原定于11月22日中国内地公映，临近上映，影片突然撤档，片方确认影片会改档，新档期待定，





《别告诉她》是讲述在美国的一个华人家庭的故事，家庭中的奶奶得了癌症，但是奶奶还不知道这件事情，家庭成员借着婚礼名义重聚，该不该告诉奶奶这件事呢？









影片在北美上映后备受好评，烂番茄网站好评率高达99%！一位影评人写道：“整部电影的演员表演都非常完美！”据悉，《别告诉她》是A24公司2020年奥斯卡的冲奥力作，影片在奥斯卡上的表现可以期待。A24之前成功出品运作过奥斯卡最佳影片《月光男孩》。