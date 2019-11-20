时光网：是什么激发你成为一名表演艺术家的？





艾迪·墨菲：现在来说我的孩子们就是我最大的灵感来源。有孩子之前，激励我的想法就是，我想让人们开怀大笑，我是个很有幽默感的人。





时光网：是什么原因吸引了你，让你从事表演艺术的呢？





艾迪·墨菲：其实这就是顺其自然发生的事情。我就是在做我自己，从大概十五岁的时候就开始接触并且从事喜剧方面的工作了。





时光网：你的大部分作品都是自己写的剧本。在写作方面你有没有特殊的方法技巧？





艾迪·墨菲：我写的这些东西，自然而然就从我身体由内而外流露出来。我不是那种要坐下来静心写出幽默剧本的人。我会跟人们聊天，这个过程中我会说出来一些话，然后点子也就出来了，就好像，咦，刚才说的那些话就很有趣，是个有意思的想法。就是这样，幽默感自然而然就会从我身上流露出来。





艾迪墨菲 时光网：对你来说，表演意味着什么？





艾迪·墨菲：我觉得表演这是个很棒的工作，其实只有一小部分人能从事这个工作，我觉得能踏进这一行，而且我还可以凭这个吃饭谋生，算是上帝保佑了。





时光网：音乐在你的创作过程中会占据一席之地吗？





艾迪·墨菲：会的。我会花大量时间，不求回报地来做音乐。如果在我没有其他表演安排或者喜剧创作方面的事情的时候，我就会在家里做我的音乐。我家里就有个录音棚，业余时间基本都是在做音乐。





时光网：你主演过这么多部电影，有没有从中获得过对自己更多的认识呢？





艾迪·墨菲：对我自己来说还真没有。不过我可能从中更了解观众们了，我了解到自己能多大程度上主导观众们的情绪，也了解了观众所能接受的东西。但针对我自己还真没有发现什么太多的东西。





因为我就是这么一种人：不管是什么东西，它是什么就是什么。我不会试图去改造或者改变它。因为我所演过的这些角色都不是我本人，也跟我不一样。





时光网：你是什么时候开始意识到自己有幽默感的？





艾迪·墨菲：我一直都是个挺搞笑的小孩儿。我记得第一次是我让一大堆人都笑了，那会儿我大概八岁吧。当时我跟好多人一块都坐在公交车后面，然后我说完之后，整个车上的人都笑了，都是一群我不认识的陌生人，他们都觉得我说的话好搞笑。





《肥佬教授》 时光网：你认为自己最复杂也是最满意的表演是哪次？









时光网：当导演喊“停” 的时候，对你来说走出戏里回到现实很难吗？





艾迪·墨菲：我一直是活在现实中的，可以说我从未离开过现实。我能像开关水龙头一样开关自如，这是我的天赋吧，我知道有些演员都到家了还走不出戏来呢。





时光网：你有没有自己一直以来都很喜欢的电影？





艾迪·墨菲：我说不上有什么特别喜欢的某一部电影，因为我看了太多电影了，我拎不出来一部最喜欢的。不过确实有很多电影我都很喜欢。





时光网：你怎么看待名人效应？处理起来有多难？

艾迪·墨菲：我从很小的时候就出名了。我18岁那年就在做周六的晚间直播节目了。但我是因为我演的角色而出名，人们也是因为我演的角色才认为墨菲就该是怎样怎样。你看到的是荧幕上的我，人们会觉得那就是墨菲，那个就是很出名的墨菲。





但我是艾迪，在家里我只是个普通的父亲。在我家里，我就是普通的不能再普通的人。我不觉得自己是个多么出名的人。我自己跟我演的那个明星是分离开来的。





艾迪墨菲 时光网：社交媒体在你生活中有没有占据一席之地？





艾迪·墨菲：没有，我没任何社交媒体。我也没有推特号，从不给任何人发推特。我都没有电脑。





时光网：你能跟大家说说你的家是什么样子的吗？





艾迪·墨菲：我的家挺大的，而且可以说非常宽敞，因为我有10个孩子。我家里很安静，而且很干净。真的是非常不错。我知道这么说可能听起来很奇怪，不过我们家其实也就是个很普通的房子而已。到处都挂满了孩子们的照片，没有太多特别之处。





我最大的灵感来源就是我的孩子们，因为他们，我会做很多好事，也是因为他们，我会想让自己做到更好，他们在我生活中是第一位的。





时光网：你最大的奢侈是什么？





艾迪·墨菲：大概就是我的房子了吧。15年前我一砖一瓦建造了这座房子。这是我的梦想之家。当人们过来的时候，他们会有这种反应：“哦，天啊。” 不过对我们来说，这个家就是我们温馨的港湾，不会有那种奢侈的感觉。只是会感觉舒适又温暖。我们家真的是个非常暖心的地方。





时光网：你最宝贵的财富是什么？

艾迪·墨菲：我不知道自己有没有什么算得上是财产或者财富的东西，我也说不好有没有那种物质上的特别让我珍惜的东西。我有些艺术品，也有一些画作，但我没特别珍视它们。





我这么说可能听起来有点老土了，但我想说在所有事情中，我最最珍惜的是我自己能让人们开怀大笑的这种能力。这是我最大的天赋和才能。





我感觉自己很幸运能拥有这种能力，能让人们开心大笑。因为对我来说，作为一个艺术家而言，没有比这个更高的追求了。这一点是其他任何事都无法比拟的。我靠着让人们开心大笑赚钱谋生。这是我所能得到的，是来自上天给我的最大祝福。





从我18岁开始踏足这个行业，到现在已经差不多有40个年头了，这期间人们来了又走。而我现在还能一直在这个圈子里坚持下去，没什么能比这更让人感到幸福的了。