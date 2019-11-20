时光网讯
村里刚刚通网的时光网小编，在搜索“《正义联盟》
扎导剪辑版”的过程中无意发现，原来郑恺
也好像出演过这部改变了DCEU格局的超级英雄电影，虽然在院线公映版中，他的戏份并没有出现，至今也没有任何人和片方官宣过。
根据微博上搜索到的信息来看，早在电影公映之前，就有网友在杂志上看到了这张剧照。去年有人在Vero上问扎导，剧照中这位酷似郑恺的小哥是谁，扎导回复说是“蔡瑞安”（Ryan Choi）——第四代“原子侠”（Atom）。但不仅院线版中没出现剧照中这一幕，这一角色也没出现在片尾字幕的演职人员表中。
（图片均来自网络）
大本和加朵近日都在推特上呼应，希望华纳放出“扎导剪辑版”，如果这个千呼万唤始出来的版本终于和观众们见面，我们是不是就会看得更详细，看看这到底是不是郑恺了呢？
《美队3》中的金世佳
除了《正联》中的“郑恺”，还有不少中国演员在好莱坞大片中跑过龙套，比如说，出演过《爱情公寓》
的金世佳
就毛遂自荐，录了自我介绍的视频，报名要参演漫威的《美国队长3》
。原本漫威给他在片中留了个小角色，但由于签证问题错过了去美国亚特兰大拍摄后，金世佳前往《美队3》的德国片场，客串了一个中国“新闻播报员”的角色。虽然在片中只出现了2秒，但粉丝的心愿算是得到了满足。
《木乃伊3》中的吴京 范冰冰
和王学圻
共同出演过《钢铁侠3》
，不过范冰冰的镜头是只有中国内地版本中才能看到，美国院线版中没有。说到《钢铁侠3》，吴京其实也出演了，真是让人京喜。只不过他的镜头在正片中没有出现，当年曾有外媒报道说会作为本片前传，单独出个独立短片，但后来也没有。
周迅，《云图》 韩庚，《变形金刚4》
陈冠希，《蝙蝠侠：黑暗骑士》
范冰冰，《钢铁侠3》
王学圻，《钢铁侠3》
吴京，《钢铁侠3》
编辑：甄甏甏