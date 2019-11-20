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《吹哨人》亮相金鸡，雷佳音喊汤唯“小浣熊”

“大头哥”提前去澳洲学英文，汤唯圆了一把“动作梦”

2019-11-20 17:12:09 来源：Mtime时光网

汤唯现场送雷佳音一本“大英词典”，希望他能继续深造英语。

　　时光网讯  11月20日，电影《吹哨人》剧组在金鸡百花电影节期间，于厦门举办发布会。导演薛晓璐携主演汤唯雷佳音出席。薛晓璐一上台，就解释了“吹哨人”的含义，“机构内部员工，在发现一些对社会有很大危害的行为后，通过内部举报来保护社会稳定，这就是吹哨人。”为什么要拍这个题材？薛晓璐介绍，自己在十几年前听到过几则海外华人的社会新闻，打算在银幕上展现这个群体的勇气和责任。

　　雷佳音在片中出演了一位在澳洲工作的华人，不仅需要说英语，还有挑战动作戏。谈及此次出演，雷佳音称一直以来，大家都觉得他太接地气，很少有“高大上”的角色找他。为了演好《吹哨人》，他提前去澳洲体验生活，学英文。现场，汤唯还送了他一本“大英词典”，希望能继续“深造”英语。


　　首次合作汤唯，雷佳音十分紧张，“刚开始见她，都不敢看她的眼睛”。不过雷佳音也很好奇，一个“游走于街头”的人，与巨星女神会有什么化学反应。对于影片最后的成果，雷佳音用“表现质量蛮高”来形容。此外，雷佳音还透露了自己与汤唯在片中的关系。汤唯饰演的角色，是他的前女友。她的出现，把一个平凡的澳洲华人，带进了漩涡中，最后促使他成为了一个英雄。

　　相较于雷佳音的紧张，汤唯则显得轻松很多，因为这部戏就是她推荐雷佳音来演的。“我一直特想跟他合作，刚好看到了《吹哨人》的剧本，挺适合他的，就打了个电话，把他骗过来了。”


　　《吹哨人》是汤唯与薛晓璐继《北京遇上西雅图》《北京遇上西雅图之不二情书》后的第三次合作，她称在薛晓璐的作品中，每一个女性角色都是被命运推着走，莫名其妙就掉到一个深渊。在《吹哨人》中，汤唯的角色，最后找到了正义的出路，回归了良心的选择，走的更加深远。片中，汤唯还有动作戏，她感谢薛晓璐圆了自己想演动作戏的梦。

　　拍完《吹哨人》，雷佳音觉得汤唯其实是个生活中很有劲的人，很率真又可爱，像“小浣熊”。而汤唯在拍《不二情书》的时候，就许诺要送雷佳音一本书。现场，汤唯还真带了一本1865年的外文诗集，送给雷佳音，内页附言：“岁月让我们越来越精彩。”

　　据悉，《吹哨人》将于12月6日公映。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 吹哨人 汤唯 雷佳音 薛晓璐
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