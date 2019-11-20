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葛优《两只老虎》这支终极预告有点意思

与乔杉绑匪变朋友 赵薇闫妮为爱伤情

2019-11-20 16:37:08 来源：Mtime时光网

《两只老虎》将于11月29日全国上映,今日发布终极预告及终极海报。

终极预告

　　时光网讯   由李非执导，赵薇监制并主演，葛优乔杉领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》将于11月29日全国上映。今日片方发布终极预告及终极海报，影片预售也同步开启。

　　在本次曝光的终极预告中，“低配”绑匪乔杉与“极品”人质葛优双双进公安局，被问到“为什么打架“时本以为是葛优打乔杉的剧情并没有发生，相反则是葛优帮乔杉打潘斌龙出气，甚至乔杉还充当拉架的和事佬连说“算了吧可以了”。这一连串不按常理出牌的反转不仅坐实了“低配”绑匪与“极品”人质的人设，让观众不禁产生与潘斌龙同样“到底谁打谁啊？”的疑问，更隐隐透露出了葛优与乔杉之间有着不同于普通绑架与被绑的关系。

　　被问及葛优乔杉二人关系的时候，葛优回答“没关系，我不认识他”后，三人在笔录上按下手印，仿佛证实了他们毫无关系，但“一句谎言”或许也就此留下印记。曲风转变下，欢快与忧郁之间也只差了一分，好似也象征着影片欢笑表象下对生活底色的探索。





　　“一个情结”间乔杉感叹一段孽缘，赵薇自白“越爱你越觉得失去了自我”，葛优看透般总结“人生就是一个字，能过则过”；“一滴眼泪”里孩子童言无忌地指出葛优哭了，范伟轻叹“没事，疼的”，而乔杉也对忧郁等待的闫妮说“这事儿，你就过了吧”。不同阶段就像生活里事业、爱情、友情的不同方面，也概括了张成功余凯旋这场荒诞绑架案背后的意义，就像普希金的诗“假如生活欺骗了你，不要悲伤不要心急，忧郁的日子里需要镇静”，生活就是不管碰到什么都要坚定地走下去。

　　而其中暗藏的谜团——乔杉到底受到了什么欺骗？葛优又让乔杉买的什么药？乔杉赵薇为何感叹一段孽缘？闫妮到底放不下什么事？葛优范伟间又有着怎样的关系？六人又是如何被一场荒诞绑架案串联到一起？这一系列的问题只有到电影《两只老虎》中才能找到答案。

　　除了故事间的谜团引发讨论，预告结尾“一种友情”似乎也预示着葛优乔杉二人关系的转变，从绑架与被绑架变成了朋友。最后再度被问及“你俩（张成功余凯旋）到底什么关系”时余凯旋的“朋友”回答与张成功的自白“余凯旋，路你要一个人走了”不仅印证了这一点，也引发了观众对于二人关系如何转变的期待。

　　而葛优自白剖析中除了对二人关系转变的印证外，也暗含了他对生活的思考，“我一直在想，得到的越来越多却越来越不快乐，反倒老想起年轻的时候，什么都没有却什么都不怕”，这或许也是互为朋友甚至互为镜子的两个人在对方身上看到的东西。

   编辑：hello王小羊

关键词： 两只老虎 终极预告
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