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少赚几个亿？华纳提前售出《小丑》投资份额

与两家分享全球10亿美元票房 开机前并不看好

2019-11-20 18:46:19 来源：Mtime时光网

实际上，好莱坞大公司在电影开机拍摄之前出售投资份额是常规操作


　　时光网讯 《小丑》全球票房刚刚突破10亿美元，相对于影片约6500万美元的成本而言，《小丑》成为影史最赚钱的漫改电影，也是第一部票房破10亿美元的R级电影。在此之前，《小丑》还拿到了今年威尼斯电影节金狮奖，也是首部获得欧洲三大电影节最高奖项的漫改电影，风光无限。

　　《小丑》席卷全球票房，业内外也普遍关注影片会给投资方华纳公司带来多少盈利？

　　相对于《海王》《复仇者联盟》这些动辄投资2亿美元左右的电影，《小丑》6500万美元的成本是很低，毫无疑问是近年来投资回报比最高的漫改电影。

　　但是，好莱坞多家媒体报道，华纳在影片开机之前就已经把《小丑》的投资份额出售给了BRON Studios 和Village Roadshow 两家公司，这也意味着，之后的票房分成是这三家主投公司一起分享的。

　　很多网友知悉这一消息之后，都惊呼：“华纳错失了好几个亿！”

　　但实际上，好莱坞大公司在电影开机拍摄之前出售投资份额是常规操作，这样做的目的是分担票房风险。中国的腾讯影业就先后参投了好莱坞电影《大黄蜂》《毒液》《终结者6》等等影片。极少出售投资份额的好莱坞公司仅有迪士尼。

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　　《小丑》这个项目一开始就没有被太看好，华纳内部评定《小丑》和《骡子》《地狱厨房》的风险级别相近，所以这几部片子的投资份额是打包出售给BRON Studios。

　　《小丑》的全球票房分成确实不能让华纳独享，目前也不确定它和BRON Studios 和Village Roadshow这两家公司如何分账，这要看之后的华纳公司财报。

　　其实反过来一想，这也是一次不错的投资，让三家公司都意外赚的盆满钵满，意外收获。


　　《小丑》在最初运作的时候，就是以艺术片的模式进行的，漫改电影参赛威尼斯电影节在之前就很少有。影片本身也没有太多大场面，特效更是稀少，6500万美元的投资还显得富余了。华纳一开始就没有选择全额投资，从以往的市场环境和经验来看，这是比较保险的做法。

　　《小丑》的大爆有一定的运气成分，影片今年9月获得威尼斯金狮奖之后，就备注瞩目，这尊大奖也让影片获得足够高的曝光率，《蝙蝠侠》IP也让这部电影获得不少加分。正式上映之后，北美和海外市场一路票房飘红，成就了10亿美元的佳绩。

　　很明显，《小丑》的爆红是带有偶然性质的，假如有《小丑2》的话，谁能保证又会收入票房10亿呢？


　　另外，好莱坞大公司已经不依赖票房分成来盈利了，华纳更侧重于电影后产品的收入，华纳的DVD和蓝光碟的收入一直居高不下，有些影片的碟片收入甚至比票房还要高，而且还是长线收益。华纳旗下的HBO Max流媒体平台上线在即，《小丑》明确会在其中，在线点播也是未来收入的一部分。

作者：崔汀/SASA   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华纳 投资份额 小丑 全球票房
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