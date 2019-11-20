过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
美国公司A24出品的电影《别告诉她》
，原定于11月22日中国内地公映，临近上映，影片突然撤档，片方确认影片会改档，新档期待定。
02.吴京成龙等齐聚金鸡百花电影节开幕
11月19日，第28届中国金鸡百花电影节在厦门盛大开幕，千余位电影人齐聚一堂，本届开幕式吸引到成龙、张艺谋、陈道明、张国立、吴京、陈坤、周迅、黄晓明、姚晨、周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然、朱一龙、杜江、郑恺、董子健、苏有朋、乔杉等亮相，现场星光分外璀璨。
开幕式现场还公布了一则好消息：从今年起，金鸡奖将每年评选一次。此前，从2005年起，金鸡奖和百花奖隔年举办，因此合称为“金鸡百花奖”，金鸡奖是专家奖，百花奖是观众奖。
其实，早在电影公映之前，就有网友在杂志上看到了这张剧照。去年有人在Vero上问扎导，剧照中这位酷似郑恺的小哥是谁，扎导回复说是“蔡瑞安”（Ryan Choi）——第四代“原子侠”（Atom）。但不仅院线版中没出现剧照中这一幕，这一角色也没出现在片尾字幕的演职人员表中。
大本和加朵近日都在推特上呼应，希望华纳放出“扎导剪辑版”，如果这个千呼万唤始出来的版本终于和观众们见面，我们是不是就会看得更详细，看看这到底是不是郑恺了呢？
《小丑》
全球票房刚刚突破10亿美元，相对于影片约6500万美元的成本而言，无疑是利润颇丰。《小丑》席卷全球票房，业内外也普遍关注影片会给投资方华纳公司带来多少盈利？
好莱坞多家媒体报道，华纳在影片开机之前就已经把《小丑》
的投资份额出售给了BRON Studios 和Village Roadshow 两家公司，这也意味着，之后的票房分成是这三家主投公司一起分享的。但是目前三家公司的具体分钱方式并未公开。
黑帮片《绅士》
发布角色海报，马修·麦康纳、休·格兰特、查理·汉纳姆、科林·法瑞尔、亨利·戈尔丁等主要角色亮相。
影片讲述了了大毒枭米基（马修·麦康纳
饰）在伦敦建立了一个毒品网络，但近日想要退出江湖，所以他想把这个毒品网络出售给其他人，这种交易显然引发了一连串的动荡。《绅士》
由盖·里奇执导，定于2020年1月24日北美上映。
03.原力与可爱同在！星战"尤达宝宝"火了
Disney+上线一周以来最火的原创内容非《曼达洛人》
莫属。剧中那只神似尤达大师的绿皮肤宝宝，更是迅速俘获了全世界星战粉丝的心。一系列《曼达洛人》
艺术概念图今天在网上曝光，导演乔恩·费儒还亲自分享了一张可爱的“尤达宝宝”设定图。
迪士尼真人版《花木兰》
日版海报曝光，定档4月17日上映；该片的北美上映时间是3月27日。海报中，刘亦菲饰演的木兰长发飘飘，而她映照在剑柄上的样子，则代表了她的另一面——头戴铁盔，英姿飒爽。海报整体风格比较唯美梦幻，几乎有点像《冰雪奇缘》
了。
超人气漫画《海贼王》
（《航海王》）的作者尾田荣一郎
近日接受媒体采访，他表态：“《海贼王》还有5年就能完结！”尾田荣一郎的责任编辑也表示：“相信尾田老师能在未来5年完成这项高密度的工作。”
从目前已知的剧情来看，蒙奇·D·路飞船长要打败四皇（红发香克斯可能和路飞联手），还有挑战海军元帅和大将，以及五老星！还有路飞的父亲龙，这两位之间的父子关系似乎也会影响剧情走向，5年完结，真的吗？