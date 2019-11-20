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02.吴京成龙等齐聚金鸡百花电影节开幕











11月19日，第28届中国金鸡百花电影节在厦门盛大开幕，千余位电影人齐聚一堂，本届开幕式吸引到成龙、张艺谋、陈道明、张国立、吴京、陈坤、周迅、黄晓明、姚晨、周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然、朱一龙、杜江、郑恺、董子健、苏有朋、乔杉等亮相，现场星光分外璀璨。









开幕式现场还公布了一则好消息：从今年起，金鸡奖将每年评选一次。此前，从2005年起，金鸡奖和百花奖隔年举办，因此合称为“金鸡百花奖”，金鸡奖是专家奖，百花奖是观众奖。



















其实，早在电影公映之前，就有网友在杂志上看到了这张剧照。去年有人在Vero上问扎导，剧照中这位酷似郑恺的小哥是谁，扎导回复说是“蔡瑞安”（Ryan Choi）——第四代“原子侠”（Atom）。但不仅院线版中没出现剧照中这一幕，这一角色也没出现在片尾字幕的演职人员表中。





大本和加朵近日都在推特上呼应，希望华纳放出“扎导剪辑版”，如果这个千呼万唤始出来的版本终于和观众们见面，我们是不是就会看得更详细，看看这到底是不是郑恺了呢？































03.原力与可爱同在！星战"尤达宝宝"火了



















































从目前已知的剧情来看，蒙奇·D·路飞船长要打败四皇（红发香克斯可能和路飞联手），还有挑战海军元帅和大将，以及五老星！还有路飞的父亲龙，这两位之间的父子关系似乎也会影响剧情走向，5年完结，真的吗？



