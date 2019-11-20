网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报："花木兰"曝日版海报很唯美

"别告诉她"内地撤档 郑恺疑似客串"正联"

2019-11-20 19:51:17 来源：Mtime时光网

一天重要的新闻都在这里~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.高口碑美国电影《别告诉她》内地撤档



美国公司A24出品的电影《别告诉她》，原定于11月22日中国内地公映，临近上映，影片突然撤档，片方确认影片会改档，新档期待定。

02.吴京成龙等齐聚金鸡百花电影节开幕



11月19日，第28届中国金鸡百花电影节在厦门盛大开幕，千余位电影人齐聚一堂，本届开幕式吸引到成龙、张艺谋、陈道明、张国立、吴京、陈坤、周迅、黄晓明、姚晨、周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然、朱一龙、杜江、郑恺、董子健、苏有朋、乔杉等亮相，现场星光分外璀璨。

作为第32届中国电影金鸡奖的重头戏之一，各类奖项竞争十分激烈。《我不是药神》《流浪地球》《后来的我们》《红海行动》等作品入围最佳故事片。

开幕式现场还公布了一则好消息：从今年起，金鸡奖将每年评选一次。此前，从2005年起，金鸡奖和百花奖隔年举办，因此合称为“金鸡百花奖”，金鸡奖是专家奖，百花奖是观众奖。

03.郑恺竟然演过《正义联盟》中"原子侠"?



日前，一张《正义联盟》扎导剪辑版剧照曝光，出现在剧照中的华人演员看着颇像郑恺

其实，早在电影公映之前，就有网友在杂志上看到了这张剧照。去年有人在Vero上问扎导，剧照中这位酷似郑恺的小哥是谁，扎导回复说是“蔡瑞安”（Ryan Choi）——第四代“原子侠”（Atom）。但不仅院线版中没出现剧照中这一幕，这一角色也没出现在片尾字幕的演职人员表中。

大本和加朵近日都在推特上呼应，希望华纳放出“扎导剪辑版”，如果这个千呼万唤始出来的版本终于和观众们见面，我们是不是就会看得更详细，看看这到底是不是郑恺了呢？


01.少赚几个亿？华纳提前售出《小丑》投资份额



《小丑》全球票房刚刚突破10亿美元，相对于影片约6500万美元的成本而言，无疑是利润颇丰。《小丑》席卷全球票房，业内外也普遍关注影片会给投资方华纳公司带来多少盈利？

好莱坞多家媒体报道，华纳在影片开机之前就已经把《小丑》的投资份额出售给了BRON Studios 和Village Roadshow 两家公司，这也意味着，之后的票房分成是这三家主投公司一起分享的。但是目前三家公司的具体分钱方式并未公开。

02.盖里奇黑帮片《绅士》发角色海报



黑帮片《绅士》发布角色海报，马修·麦康纳、休·格兰特、查理·汉纳姆、科林·法瑞尔、亨利·戈尔丁等主要角色亮相。  　　

影片讲述了了大毒枭米基（马修·麦康纳饰）在伦敦建立了一个毒品网络，但近日想要退出江湖，所以他想把这个毒品网络出售给其他人，这种交易显然引发了一连串的动荡。《绅士》由盖·里奇执导，定于2020年1月24日北美上映。

03.原力与可爱同在！星战"尤达宝宝"火了




Disney+上线一周以来最火的原创内容非《曼达洛人》莫属。剧中那只神似尤达大师的绿皮肤宝宝，更是迅速俘获了全世界星战粉丝的心。一系列《曼达洛人》艺术概念图今天在网上曝光，导演乔恩·费儒还亲自分享了一张可爱的“尤达宝宝”设定图。



01.《花木兰》日版海报曝光很唯美



迪士尼真人版《花木兰》日版海报曝光，定档4月17日上映；该片的北美上映时间是3月27日。海报中，刘亦菲饰演的木兰长发飘飘，而她映照在剑柄上的样子，则代表了她的另一面——头戴铁盔，英姿飒爽。海报整体风格比较唯美梦幻，几乎有点像《冰雪奇缘》了。

02.作者尾田荣一郎声称《海贼王》五年内完结



超人气漫画《海贼王》（《航海王》）的作者尾田荣一郎近日接受媒体采访，他表态：“《海贼王》还有5年就能完结！”尾田荣一郎的责任编辑也表示：“相信尾田老师能在未来5年完成这项高密度的工作。”  　　

从目前已知的剧情来看，蒙奇·D·路飞船长要打败四皇（红发香克斯可能和路飞联手），还有挑战海军元帅和大将，以及五老星！还有路飞的父亲龙，这两位之间的父子关系似乎也会影响剧情走向，5年完结，真的吗？

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报
关注时光网微信

相关电影/影人

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.3

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

在线播放

别告诉她

别告诉她 (2019)

7.5

导演：王子逸

主演：奥卡菲娜 赵淑珍

在线播放

郑恺

郑恺

Ryan Zheng

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

小丑

小丑 (2019)

8.7

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

绅士

绅士 (2020)

0.0

导演：盖·里奇

主演：马修·麦康纳

在线播放

曼达洛人

曼达洛人 (2019)

-1.0

导演：塔伊加·维迪提

主演：佩德罗·帕斯卡

在线播放

花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安佑森

在线播放

尾田荣一郎

尾田荣一郎

Eiichiro Oda

职业：编剧 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多