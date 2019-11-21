过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《小丑》要拍续集是假新闻？
昨日《好莱坞报道者》报道说，全球票房狂揽超过10亿美金的《小丑》
准备开发续集，华纳正在与导演托德·菲利普斯
共同运作中，也已准备邀请杰昆·菲尼克斯
继续出演男主角。然而！
外媒Deadline最新报道称，虽然这么赚钱的电影拍续集属于正常操作，但华纳目前没有关于续集的任何推进计划，和导演、编剧都未曾有过任何关于续集的沟通
。
Deadline还包括两点给出了自己的“辟谣”：1.
《小丑》上映一周后，菲利普斯曾和华纳电影老总托比·艾默里奇
会面，提出想要开发一系列DC原创角色——这句话完全是假新闻；2. 马丁·斯科塞斯
从未有过执导《小丑》的打算，只是曾经想当过制片人，后来退出了。好莱坞电影届最重磅的两家媒体给出了截然相反的报道，不知道华纳是否会就此新闻发出声明。
02. 哈里森·福特《野性的呼唤》首发预告
由哈里森·福特
、丹·史蒂文斯
与凯伦·吉兰
共同主演的电影《野性的呼唤》
，发布首支中文预告片和海报。影片改编自杰克·伦敦
所著经典同名小说，讲述了100多年前的美国淘金热中，一名淘金工人约翰（哈里森·福特饰）带着一条雪橇犬，在冰原荒野中冒险的故事。影片由二十世纪福斯出品，定于2020年2月21日北美公映，中国内地有望引进。
03. 《风骚律师》第五季曝先导预告与剧照
等了整整一年，《绝命毒师》
的“前传”剧集《风骚律师》
终于宣布，第五季将于明年2月23日回归，今日AMC发布了首支先导预告和几张海报。本剧讲述的是在遇到“老白”和“小粉”之前，本性善良律师吉米·麦吉尔（鲍勃·奥登科克
饰），“黑化”为日后我们所熟悉“索尔·古德曼”的故事。现在还不知道《风骚律师》第五季之后是否会续订，但当年《绝命毒师》其实也只播出了五季，见好就收。
04. 《星球大战9》发布新角色海报
05. Netflix《吸血鬼战争》首发预告
《吸血鬼日记》中的“Damon” 伊恩·萨默海尔德
，又出演吸血鬼题材的美剧啦！他主演的Netflix新恐怖剧集《吸血鬼战争》
今日发布了首支预告与海报，伊恩饰演的医生绝望地寻找答案，想知道是哪一种致命病毒把人类变成了嗜血的杀人狂魔，被“变身”的也包括他最好的朋友Michael（艾德里安·霍姆斯
饰）。本剧将于12月5日在Netflix上首播。
01. 帕西诺与德尼罗共拍写真
奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗
与阿尔·帕西诺
，近日为《GQ》拍摄了一组写真大片。两位年过古稀的老男人在镜头前或尽显沧桑，或笑逐颜开。这两位合作过《教父2》《盗火线》
等经典影片，总是出演狠人和社会人，一句话不说在镜头面前都具有极强的威慑力。他们合作出演的新片《爱尔兰人》
将于11月底上线Netflix，同时为了杀入明年奥斯卡，近期也会在北美影院小范围上映。