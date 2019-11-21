此次发布的MV中竞技场激斗、漫天沙暴、万人国战等场面惊心动魄，而嗜血成性的虎獒、兽王、巨蝎更令人不寒而栗。





歌曲由国内著名音乐人、花儿乐队王文博全程参与作词作曲，胡明、沙宝亮、周晓鸥三大硬汉联袂献唱，电影更多画面同时曝光。

















此次发布的MV中竞技场激斗、漫天沙暴、万人国战等场面惊心动魄，而嗜血成性的虎獒、兽王、巨蝎更令人不寒而栗，在胡明、沙宝亮、周晓鸥三位硬汉的演唱下，将征途英雄身处残暴世界誓要“一起活下去”的壮志豪情体现。





主唱们表示，他们是相识多年并在工作中一起“并肩作战”过的好哥们，关系如同《征途》中同甘共苦的兄弟一般，“我们不仅为残酷征途战场上的英雄而唱，也为陪伴《征途》游戏走过十多年的玩家而唱”。





电影《征途》讲述了刘宪华饰演的清源村少年东一龙与何润东饰演的楚家军武士楚魂，为参加南赵国兵马大元帅竞技大赛而踏上征途，并在途中结识林辰涵饰演的金刚小妹，三人结伴完成各自使命的故事。





影片根据国内“头号玩家”、同名网络游戏《征途》改编而来，在剧情设置上保留游戏所特有的冒险、闯关特点，并精心设置了全新的故事人物，同时力邀曾打造《流浪地球》视觉盛宴的More VFX团队全力制作。导演陈德森此前也曾透露“征途世界是一个模拟的世界，几乎每一个场景都是制作出来的，我们要用特效把征途世界建立起来”。





编辑：hello王小羊