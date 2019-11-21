演员江一燕获奖别墅未获规划审批手续，此案件已被移送城管。此前她因晒出自己获得“美国建筑大师奖”引发争议。





江一燕微博截图 此前，江一燕因在微博晒自己获“美国建筑大师奖”引发争议，10月22号，她出领取“美国大师奖”的现场图，表示“历时五年的LOVE JYY VILLA以工作室+住宅获得了美国建筑大师奖的包括室内，建筑，园林三个奖项。”



不少从事建筑设计和相关行业的网友表示，这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。





当天江一燕发文回怼网友，“其实我去山区支教也好，拿摄影奖办公益影展也好，亦或者是这五六年的时间我专注参与一个建筑，把我看到的世界呈现在一个建筑梦想之中。始终，都会有许多人第一时间跳出来质疑，辱骂，不分青红皂白的给予他们认为的和不平衡的。”











后来网友扒出，这个“建筑大师奖”并不够权威，一年颁出200个奖项。这次是2018和2019年一起颁发，也就是说现场颁出400多个奖项。据消息人士透露，此次获奖的建筑是江一燕和好利来掌门人罗红的爱巢，她自己是房子的业主。也就是说，她作为甲方，出钱请乙方设计公司干活儿，设计的建筑拿了奖。





江一燕 此前江一燕在接受媒体采访时曾表示，为了设计这个房子，她从国内到国外共联系了5位设计师，直到最后一位德国设计师加伯的出现，才终于令她满意。江一燕表示“设计师和我的想法已高度契合，最终呈现出来的，主要是我和他一起的想法。”





编辑：隐饮