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这部迪士尼动画比《冰雪奇缘》还好看

诚实预告吐槽影史投资最大的动画片

2019-11-21 14:39:42 来源：Mtime时光网

《魔发奇缘》比《冰雪奇缘》还好看，这个观点你同意吗？
《魔发奇缘》呈现出油画般的质感

　　时光网讯 2013年《冰雪奇缘》的成功被影迷和业内人士反复讨论，除了影片质量和歌曲传唱度，2010年《魔发奇缘》带动下的迪士尼动画转型，CG技术和手绘风格的融合，皮克斯创作基因的融入都是原因。 

　　由于《魔发奇缘》当年没有引进到中国内地，很多观众并不太熟悉它的厉害之处。近日Screen Junkies在《冰雪奇缘2》中美同步公映前推出《魔发奇缘》诚实预告片。除了例行的吐槽外，他们强调这部电影比《冰雪奇缘》还好看！（不服来辩）


迪士尼的公主都有小宠物

　　上世纪末到21世纪初，随着皮克斯动画、梦工场动画、蓝天工作室的崛起，一直坚守手绘风格动画的迪士尼有些落伍，手绘动画《星银岛》《熊的传说》的票房失败，CG动画《鸡仔总动员》38%的烂番茄差评，让这个老牌动画工作室陷入低谷。

《闪电狗》让迪士尼找到了CG动画的感觉

　　2006年皮克斯被迪士尼收购，新的创作思维融入到老公司，随着2008年《闪电狗》的出现，才让迪士尼动画喘过气来。（2009年《公主与青蛙》的失败，让他们彻底放弃二维动画）

　　2010年，《魔发奇缘》的出现，对迪士尼的复兴意义更大，因为童话、王子、公主和歌舞才是“正宗迪士尼”。这部电影一开始打算做成二维动画，临时改成CG后，制作周期被拉长到6年。

《魔发奇缘》原本要做成手绘风格的二维动画

　　《魔发奇缘》把皮克斯的CG技术优势和迪士尼手绘风格进行了很好的融合。影片采用油画般的视觉感受，却是用CG动画来实现，非常有挑战性。在约翰·拉塞特的主导下，迪士尼最初为此还举办过研讨会，把几十个迪士尼的顶尖传统动画师和CG画师弄到一起讨论如何取舍。

史上最抢戏的马

　     影片最终用到的是非真实感绘制技术（NPR），让其画面能够看起来像是一幅真正的画，表面虽然看似是用画笔涂上去的，但却仍然能够保有电脑动画所制成的深度和维度。



　　　由于致力于新技术运用，加上共耗费6年时间制作，《魔发奇缘》制片成本高达2.6亿美元是有史以来制作费用最高的动画影片。还好，全球票房6亿美元让迪士尼长出一口气，加上后续版权收入应该能回本。

     《魔发奇缘》的导演和演员阵容也不差，导演之一拜恩·霍华德后来有了更厉害的作品《疯狂动物城》，给女主角乐佩配音的曼迪·摩尔通过美剧《我们这一天》大红大紫，给男主角尤金配音的扎克瑞·莱维后来成了沙雕超级英雄——沙赞。

拜恩·霍华德（左一）、曼迪·摩尔 （中）

扎克瑞·莱维（中）

　　在迪士尼的粉丝们看来，2008年的《闪电狗》有点像《奥丽华历险记》重现，而2010年的《魔发奇缘》则是21世纪的《小美人鱼》

平底锅大法好

　　《魔发奇缘》中乐佩公主的个性非常鲜明，和以往迪士尼公主相比更具女性主义色彩，为《冰雪奇缘》中双公主配置埋下伏笔。

      说了这么多《魔发奇缘》的好，遗憾的是，2010年是动画片竞争空前惨烈的一年。 那年奥斯卡最佳动画长片只有3个提名，皮克斯的《玩具总动员3》、梦工场动画的《驯龙高手》和法国动画《魔术师》实力超群，让迪士尼这部片被忽视，只提名了最佳电影原创歌曲。





作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 魔发奇缘 长发公主 诚实预告 乐佩
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