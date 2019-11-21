时光网讯
2013年《冰雪奇缘》
的成功被影迷和业内人士反复讨论，除了影片质量和歌曲传唱度，2010年《魔发奇缘》
带动下的迪士尼动画转型，CG技术和手绘风格的融合，皮克斯创作基因的融入都是原因。
由于《魔发奇缘》
当年没有引进到中国内地，很多观众并不太熟悉它的厉害之处。近日Screen Junkies在《冰雪奇缘2》中美同步公映前推出《魔发奇缘》诚实预告片。除了例行的吐槽外，他们强调这部电影比《冰雪奇缘》还好看！（不服来辩）
迪士尼的公主都有小宠物
上世纪末到21世纪初，随着皮克斯动画、梦工场动画、蓝天工作室的崛起，一直坚守手绘风格动画的迪士尼有些落伍，手绘动画《星银岛》《熊的传说》
的票房失败，CG动画《鸡仔总动员》
38%的烂番茄差评，让这个老牌动画工作室陷入低谷。
2006年皮克斯被迪士尼收购，新的创作思维融入到老公司，随着2008年《闪电狗》
的出现，才让迪士尼动画喘过气来。（2009年《公主与青蛙》的失败，让他们彻底放弃二维动画）
2010年，《魔发奇缘》的出现，对迪士尼的复兴意义更大，因为童话、王子、公主和歌舞才是“正宗迪士尼”。这部电影一开始打算做成二维动画，临时改成CG后，制作周期被拉长到6年。
《魔发奇缘》把皮克斯的CG技术优势和迪士尼手绘风格进行了很好的融合。影片采用油画般的视觉感受，却是用CG动画来实现，非常有挑战性。在约翰·拉塞特的主导下，迪士尼最初为此还举办过研讨会，把几十个迪士尼的顶尖传统动画师和CG画师弄到一起讨论如何取舍。
影片最终用到的是非真实感绘制技术（NPR），让其画面能够看起来像是一幅真正的画，表面虽然看似是用画笔涂上去的，但却仍然能够保有电脑动画所制成的深度和维度。
由于致力于新技术运用，加上共耗费6年时间制作，《魔发奇缘》制片成本高达2.6亿美元是有史以来制作费用最高的动画影片。还好，全球票房6亿美元让迪士尼长出一口气，加上后续版权收入应该能回本。
拜恩·霍华德（左一）、曼迪·摩尔 （中）
扎克瑞·莱维（中）
说了这么多《魔发奇缘》的好，遗憾的是，2010年是动画片竞争空前惨烈的一年。 那年奥斯卡最佳动画长片只有3个提名，皮克斯的《玩具总动员3》、梦工场动画的《驯龙高手》和法国动画《魔术师》实力超群，让迪士尼这部片被忽视，只提名了最佳电影原创歌曲。