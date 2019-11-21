《魔发奇缘》比《冰雪奇缘》还好看，这个观点你同意吗？

《魔发奇缘》呈现出油画般的质感















迪士尼的公主都有小宠物 迪士尼的公主都有小宠物









《闪电狗》让迪士尼找到了CG动画的感觉









2010年，《魔发奇缘》的出现，对迪士尼的复兴意义更大，因为童话、王子、公主和歌舞才是“正宗迪士尼”。这部电影一开始打算做成二维动画，临时改成CG后，制作周期被拉长到6年。





《魔发奇缘》原本要做成手绘风格的二维动画





《魔发奇缘》把皮克斯的CG技术优势和迪士尼手绘风格进行了很好的融合。影片采用油画般的视觉感受，却是用CG动画来实现，非常有挑战性。在约翰·拉塞特的主导下，迪士尼最初为此还举办过研讨会，把几十个迪士尼的顶尖传统动画师和CG画师弄到一起讨论如何取舍。





史上最抢戏的马





影片最终用到的是非真实感绘制技术（NPR），让其画面能够看起来像是一幅真正的画，表面虽然看似是用画笔涂上去的，但却仍然能够保有电脑动画所制成的深度和维度。





由于致力于新技术运用，加上共耗费6年时间制作，《魔发奇缘》制片成本高达2.6亿美元是有史以来制作费用最高的动画影片。还好，全球票房6亿美元让迪士尼长出一口气，加上后续版权收入应该能回本。









拜恩·霍华德（左一）、曼迪·摩尔 （中）

扎克瑞·莱维（中）









平底锅大法好









说了这么多《魔发奇缘》的好，遗憾的是，2010年是动画片竞争空前惨烈的一年。 那年奥斯卡最佳动画长片只有3个提名，皮克斯的《玩具总动员3》、梦工场动画的《驯龙高手》和法国动画《魔术师》实力超群，让迪士尼这部片被忽视，只提名了最佳电影原创歌曲。















