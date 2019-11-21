由陈思诚监制的电影《误杀》首曝"对峙"版海报，低头沉默的肖央和虎视眈眈的陈冲，形成鲜明的对比。





在电影《误杀》今日发布的“对峙”版海报中，低头沉默的肖央和虎视眈眈的陈冲形成鲜明的对比，相互制衡与较量的两人让整张海报充满着浓浓的“对决”氛围。用灯光昏暗的审讯室作为背景，深邃的冷色调和冰冷的环境让海报多了一份故事感，也让观者有种手心冒汗的紧张感。





肖央、谭卓、陈冲三位作为风格极其鲜明的实力派演员，他们的经典角色形象早已在观众心中留下了深深的烙印。如何在《误杀》中让观众重新认识自己，成为了三位演员的首要问题。





对于喜剧形象出身的肖央来说， “我没有孩子却要演一个17岁孩子的父亲”，这是李维杰这个角色带给肖央的一次巨大挑战。首次尝试父亲角色，就要面对事关女儿生死的难题，在他绞尽脑汁布下惊天迷局的同时，还要力保家人平安。





正如上一款海报中所描述的那句“我没什么本事，能做的，只有挡在你们前面”，肖央在这部电影中将身上的父爱本能全部激发出来，让观众看到了一个完全被颠覆的肖央，这无疑是电影曝光后肖央收获无数观众点赞的重要原因。











对于谭卓来说，阿玉这个角色的挑战性在于人物前后的反差，用她自己的话来说就是“平常的时候普通得像个群演，而当事情发生时就完全变了一个人”。在谭卓张力十足的表演加持下，观众看到的不仅是一个前后性格反差极大的女人，更是一个为了保护孩子可以奋不顾身的母亲形象。











作为《误杀》中最受观众期待的角色，在片中首次解锁女警形象的陈冲亦是电影的一大亮点。“人们并不觉得一个女人到了这个年龄，仍然可以去饰演一个有趣的角色”，这是陈冲对冷酷警长拉韫的第一印象。





电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映。

编辑：隐饮