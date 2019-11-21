纪录电影《生活因你而火热》主创齐亮相北京点映活动，该片纪录了六位普通人——老师、医生、警察、科研民营企业家、外卖小哥、壁画研究者的平凡生活。



























在被问到这部纪录片最初选择六位主人公的缘由时，总导演程工表示：“每个人的故事都是一个过程，其中固然有成功，也会有失败，我们选取这几个人时间合适，颜值合适，他们的职业也合适，在所有的一切都恰当且心意相合时，我们最终确定了这几个主角。”





电影的音乐制作人捞仔也来到现场观影，并分享了他诚挚、真实的观影感受：“我已经看了几十次，每一次看都还依旧会被打动，尤其是静下心来到电影院这样集中地、不带技术性地纯粹观影，还是感到非常的感动和温暖。程工导演将细节抓得很细致，能把生活在我们身边的平凡人刻画得那么深，他向我们展现了一个伟大而‘离奇’的故事。”





纪录电影《变化中的中国·生活因你而火热》，11月22日全国上映，

编辑：隐饮