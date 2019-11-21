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主创亮相纪录片《生活因你而火热》点映

真实纪录六位中国年轻职场人 生活百态故事

2019-11-21 11:30:35 来源：Mtime时光网

纪录电影《生活因你而火热》主创齐亮相北京点映活动，该片纪录了六位普通人——老师、医生、警察、科研民营企业家、外卖小哥、壁画研究者的平凡生活。
       时光网讯 11月20日，《变化中的中国·生活因你而火热》点映活动在北京举行，亮相本场点映的主创阵容强大，与邀请的数百位教育行业的师生代表、文化名人、著名演员一同观看影片，分享互动。

       《变化中的中国·生活因你而火热》以小见大，通过对6个不同职业——老师、医生、警察、科研民营企业家、外卖小哥、壁画研究者的普通人的生活纪录，平淡地白描了他们在这个时代下最平凡的故事。
  

      纪录电影《变化中的中国·生活因你而火热》围绕着6位中国年轻的职场人的生活进行拍摄。电影由探索与发现（Discovery）大中华区和韩国内容与制作副总裁魏克然·钱纳（Vikram Channa）任电影总监制，完成电影概念与结构构想，由擅长以镜头刻画细节、以细节触动人心的程工导演，携手胥峥、张袆、王晓峰、苏灿书等完成成片。



       当天，导演团队程工、胥峥、张袆、王晓峰、苏灿书现身《变化中的中国·生活因你而火热》北京点映。影片的两位被拍摄人物：警察张震男、教师魏祺和电影原声音乐制作人捞仔均在现场惊喜亮相。

      在被问到这部纪录片最初选择六位主人公的缘由时，总导演程工表示：“每个人的故事都是一个过程，其中固然有成功，也会有失败，我们选取这几个人时间合适，颜值合适，他们的职业也合适，在所有的一切都恰当且心意相合时，我们最终确定了这几个主角。” 

       电影的音乐制作人捞仔也来到现场观影，并分享了他诚挚、真实的观影感受：“我已经看了几十次，每一次看都还依旧会被打动，尤其是静下心来到电影院这样集中地、不带技术性地纯粹观影，还是感到非常的感动和温暖。程工导演将细节抓得很细致，能把生活在我们身边的平凡人刻画得那么深，他向我们展现了一个伟大而‘离奇’的故事。”

       纪录电影《变化中的中国·生活因你而火热》，11月22日全国上映，
 

   编辑：隐饮

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关键词： 生活因你而火热
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