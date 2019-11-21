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太受伤！周一围钟汉良全部遭坦克“碾压”

电影《解放·终局营救》发布“安排”特辑

2019-11-21 11:43:23 来源：Mtime时光网

钟汉良和周一围在拍摄躲避坦克在百货大楼内横冲直撞地进攻时不是“急刹车”撞到自己，就是一头扎在安全垫上；钟楚曦也是一次又一次地把自己摔在地上……
　　时光网讯   由韩三平任总策划、李少红任总监制兼总导演、常晓阳任导演的战争电影《解放·终局营救》于今日发布了“安排”特辑，以及一组“战损”剧照。特辑展现了演员们在城市战争电影片场“上危楼下深水”，以及在室内外的“枪林弹雨”中穿梭“跑酷”的日常。

　　电影《解放·终局营救》讲述了平津战役总攻前夕，解放军炮兵侦察连连长蔡兴福与有正义感的国民党军需官姚哲临时组队，执行一个特殊的火线任务，一场以寡敌众的“不可能完成”的行动在地下党员的协助下迅速展开。






　　此次发布的“安排”特辑展现了平津战役中解放桥上的进攻场面，坦克冲进百货大楼的碾压场面，演员们水上夜戏和潜水拍摄，以及众多群演翻船落水、下水道遭遇爆破灰尘掩埋等重要剧情场面。影片全体演职人员两万多人不分昼夜拍摄90多天，使用的年代道具十万多件、戏服两万多件、真枪40多支。镜头里的每一帧画面，现场的每一个人都被“安排”得明明白白。







　　为了还原当年的战争环境，电影《解放·终局营救》“沉浸式”拍摄风格贯穿方方面面。钟汉良和周一围在拍摄躲避坦克在百货大楼内横冲直撞地进攻时不是“急刹车”撞到自己，就是一头扎在安全垫上；钟楚曦也是一次又一次地把自己摔在地上；郭麒麟在拍摄屋顶爆破时迎面炸飞的石土，鼻梁受伤……

   编辑：hello王小羊

关键词： 解放终局营救 特辑
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解放·终局营救

解放·终局营救 (2019)

0.0

导演：李少红

主演：周一围 钟楚曦

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