保罗·路德携新作《悦纳新自我》接受时光网独家采访，谈了谈这部作品以及近期的生活。













时光网：和自己演对手戏的挑战有多大？比起如果在做其他的电影或者电视节目，这部剧会不会需要花双倍的时间？





《悦纳新自我》预告片 ：嗯，的确是需要花成倍的时间，因为所有的东西都要拍两次。不过这也是一次非常有意思的经历，而且是我期待并且意料之外的方式。通常情况下一个场景的构建，就是你对于对手给予的东西进行反馈，所以这是一个构建的机会，并是一个场景走向的真正驱动力。 ：嗯，的确是需要花成倍的时间，因为所有的东西都要拍两次。不过这也是一次非常有意思的经历，而且是我期待并且意料之外的方式。通常情况下一个场景的构建，就是你对于对手给予的东西进行反馈，所以这是一个构建的机会，并是一个场景走向的真正驱动力。





在一切开始之前，我并不知道究竟如何运作，流程会是怎样的，但是我觉得我们可能是在早期发现了较为有效的方式，或者至少对于我和导演们来说最行之有效的方式，那就是首先由声音部门记录下场景。我需要去说两个角色的台词，哪个角色先作为场景驱动，我就去饰演那个角色。





因此，我不是在和一个演员演对手戏，我是在和自己的声音演对手戏，并且假装我就站在对面。接着我们会尝试解决视线的问题，当第二个角色进入场景，试着将视线调整正确。这有点耗时，我们不得不一遍又一遍地重复去做。





时光网：第一集有点灰暗。你是如何处理你的灰暗或者抑郁的呢？





保罗·路德：嗯，我明白，我可以理解。生活真的很艰难，我能感受得到，我知道其他人也能感受得到。所以每当我扮演一个有挫败感的人，我会尽量有同理心，我不希望（呈现出来的）太过黑暗或者压抑让人只想离开。我想只要掌握一点基本的，仅仅是一点点希望和幽默，你就可以做到这一点。幽默感是可以攻克一切的正确方式。





我是说，当世界上最戏剧化、最强大、最令人沮丧的事情（可能发生）时，如果你能微笑着去看这些，就会让人产生共鸣，让人有继续看下去的欲望。如果你能感到好笑，你就能得到更多东西。











但是我希望这个人的感觉是被注意到的，当我演绎的时候我总是能感觉到。我演绎的角色，他经历了很多，当我在深入表演这个部分时，我能在我的生活中感觉到这些；我也饰演积极乐观觉得半杯水也满的角色，而当我饰演这个部分的时候，在我的生活也能有同样的感受。这是一件非常有意思的事情。因此当我扮演这个角色的时候，我并不知道自己会去呈现那一个部分，因为我扮演的是同一个人的两个版本。





当我开始进入的时候我会思考，“嗯，这其实关于一个有阅历的人的。因此我必须要放弃为漫威拍摄进行的训练，我需要感觉更稳重，穿衣服时要觉得更加不舒服。”因此，嗯，其实我在拍摄的时候心情不是特别好。





而当我要扮演新版本（克隆人）时，我会做些小改变让我能感觉到。我的姿势不一样了，而我也会感到更加开心，我更喜欢拍摄新版本（克隆人）。但在现实生活中，当我真的身处黑暗或者抑郁时，我排解的方式就是试着和家人朋友待在一起或者观看脱口秀。我会试着笑一笑，或者看一场橄榄球赛或者棒球赛或者其他什么的。





时光网：在你的生活中是否曾有这样的时刻，你特别希望自己被克隆了，因为你不能同时做两件事，所以你希望有人来代替你？





保罗·路德：我从来没有想过这个问题，不过的确会有这样的时刻你会觉得“上帝啊，为什么我们要答应这个晚餐邀约？”（笑）我觉得这个工作最艰难的部分就是旅行（离开家去外地拍摄），当我的孩子在一定年龄在上学时，我不得不离开一段时间。不过我从未想过关于克隆的事情，尽管有时候如果有克隆人的话可能更加方便。





时光网：在剧集中，当你被克隆时，你可以编辑一些克隆人没有的东西。如果你将被克隆，并且可以删除一些你不喜欢的点，你会删掉什么呢？











保罗·路德：（笑）我不知道，我想如果真的可以克隆，我也许会想要把眼睛下面的眼袋去掉，也去掉一些恐惧。有时候我觉得在我自己的生活中，有些恐惧可能占据了太重的部分，我想回到年轻的时候，因为我觉得那时的我可能有更多的专注力。不是专注力，我现在仍然是专注的，也许是那种驱动力，那种去看看我想要的并且真正行动的那种动力。那时我也没有妻子或者孩子，而现在我作为父母也有些恐惧，我觉得我对生活的某些方面是焦虑的，我也不知道这些是好事还是坏事，我可能想要改变这一点吧。





时光网：你平时做些什么来放松和解放自己呢？





保罗·路德：嗯，我在家里建了一个爱尔兰酒吧。我有个啤酒龙头，通常都会换酒的种类。但现在的啤酒叫做Tank 7，是一种产自Boulevard Ale的黑啤，这个啤酒精酿厂来自我的家乡堪萨斯城。





对我来说，我很喜欢观看体育赛事，我想当我年纪变大，这项爱好可能会在我的生活中占据更重要的地位。当我还是个孩子的时候我就喜欢，青少年时期丢开了一会，而现在我觉得我越来越喜欢了，因为它能分散我的注意力。这和谋生无关，但是支持某些人或事真的太有意思了。











现在在世界上，成为一个堪萨斯城酋长队的粉丝真的是最伟大的时刻，这是空前的。所以我发现这非常有助于我放松，我的儿子也喜欢，因此我可以和他一起去体验。我也尝试冥想，我尝试了一些，但是就遵守规律的时间表而言，我总是会错过。



















我认识马克·鲁法洛已经好多年了，我们都住在纽约，我们也都做了很多剧场的东西，而且一起出演了这部电影。我们已经认识足够长的时间，我们都参与了彼此的过去——完全可以很疯狂的跟他说，“兄弟，我们在一个小剧场里做一个关于1996年纽约的剧，过来看看！”能够有人一起共同经历那些非常不可思议，而去结交新的朋友也非常棒。 ，我们都住在纽约，我们也都做了很多剧场的东西，而且一起出演了这部电影。我们已经认识足够长的时间，我们都参与了彼此的过去——完全可以很疯狂的跟他说，“兄弟，我们在一个小剧场里做一个关于1996年纽约的剧，过来看看！”能够有人一起共同经历那些非常不可思议，而去结交新的朋友也非常棒。





时光网：今年早些时候你庆祝了50岁生日，那么你对未来十年有什么样的期待呢？





保罗·路德：我已经发现随着年龄的增长，我的生活在某种程度上变得更谦卑也更简单了，我更喜欢这样。我只想和孩子们在一起，和我的妻子和朋友们在一起。我做了很多的工作，而今后我希望在生活的各个方面有所平衡，不再是把所有重心都放在工作上。





我也想更好地和认识的人交流，比如当他们在远方的时候拿起电话问候他们。我想我不是很擅长和朋友保持联系，我只觉得一切都在于和你爱的朋友们在一起开怀大笑，而不是为了社交媒体或者其他什么。我不希望从我自己的生活中太过分心，尤其是随着孩子们越来越大，我愈发能够感觉到这一点。





时光网：那你的50岁生日呢，有没有盛大的派对？





保罗·路德：50岁的生日很棒，因为实际上庆祝了三回。生日的时候我在洛杉矶，那时候必须出席因为是《终局之战》的发布会，所以在那庆祝了一次。之后我返回纽约，和朋友们一起吃了饭，我的妻子为了举办了一个聚会，加上一些朋友。这之后又有一次为期四天的旅行，所以这非常好。感觉这持续了一个月，这就是踏入50岁最美妙的地方，就像是长达一个月的生日庆祝。





时光网：你之前提到了你的孩子们。你希望他们能追随你的脚步也成为演员吗？









保罗·路德：嗯，我们支持他们做任何他们想做的事情。我的儿子14岁女儿9岁，目前儿子似乎正在对其他事情感兴趣。他从未表达过对表演有多大兴趣，这对我来说没关系的。





至于我的女儿，我们之前正好在非洲，她现在的志愿是成为一名动物学家。那也非常棒。无论他们想做什么，我都会支持。他们对于将表演作为职业，并没有表现出太多兴趣。





时光网：总结一下，下一步是什么呢？











