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"蚁人"保罗路德如何演好两个自己？

《悦纳新自我》专访：要比演漫威时更稳重

2019-11-21 14:22:28 来源：Mtime时光网

保罗·路德携新作《悦纳新自我》接受时光网独家采访，谈了谈这部作品以及近期的生活。

HFPA-Paul Rudd-October 2019

　　时光网洛杉矶讯 距离对保罗·路德来说传奇般的春天已经过去半年多了。四月，这位有着少年长相的颇受欢迎的演员迎来了他的50岁；同样是这个月份，他帮助《复仇者联盟4：终局之战》占领了全球票房，创下了27.98亿美元的票房纪录。

　　他最新的作品《悦纳新自我》Timothy Greenberg担任编剧，这位编剧与乔恩·斯图尔特合作的《囧司徒每日秀》曾荣获艾美奖。路德在新剧中饰演的Miles Elliot接受了一项神秘的治疗，该治疗许诺能让他拥有更好的生活，只是后来发现这项治疗让他被一个长相一样的或者说是克隆人所替代。

　　近日在洛杉矶，时光网有幸采访了保罗·路德并谈及《悦纳新自我》，他如何庆祝自己的五十岁生日，在漫威电影宇宙的生活，以及在现实生活中如何放松等等。该段对话编辑整理摘录如下：

　　时光网：和自己演对手戏的挑战有多大？比起如果在做其他的电影或者电视节目，这部剧会不会需要花双倍的时间？

《悦纳新自我》预告片

　　保罗·路德：嗯，的确是需要花成倍的时间，因为所有的东西都要拍两次。不过这也是一次非常有意思的经历，而且是我期待并且意料之外的方式。通常情况下一个场景的构建，就是你对于对手给予的东西进行反馈，所以这是一个构建的机会，并是一个场景走向的真正驱动力。

　　在一切开始之前，我并不知道究竟如何运作，流程会是怎样的，但是我觉得我们可能是在早期发现了较为有效的方式，或者至少对于我和导演们来说最行之有效的方式，那就是首先由声音部门记录下场景。我需要去说两个角色的台词，哪个角色先作为场景驱动，我就去饰演那个角色。

　　因此，我不是在和一个演员演对手戏，我是在和自己的声音演对手戏，并且假装我就站在对面。接着我们会尝试解决视线的问题，当第二个角色进入场景，试着将视线调整正确。这有点耗时，我们不得不一遍又一遍地重复去做。

　　时光网：第一集有点灰暗。你是如何处理你的灰暗或者抑郁的呢？

　　保罗·路德：嗯，我明白，我可以理解。生活真的很艰难，我能感受得到，我知道其他人也能感受得到。所以每当我扮演一个有挫败感的人，我会尽量有同理心，我不希望（呈现出来的）太过黑暗或者压抑让人只想离开。我想只要掌握一点基本的，仅仅是一点点希望和幽默，你就可以做到这一点。幽默感是可以攻克一切的正确方式。

　　我是说，当世界上最戏剧化、最强大、最令人沮丧的事情（可能发生）时，如果你能微笑着去看这些，就会让人产生共鸣，让人有继续看下去的欲望。如果你能感到好笑，你就能得到更多东西。



　　但是我希望这个人的感觉是被注意到的，当我演绎的时候我总是能感觉到。我演绎的角色，他经历了很多，当我在深入表演这个部分时，我能在我的生活中感觉到这些；我也饰演积极乐观觉得半杯水也满的角色，而当我饰演这个部分的时候，在我的生活也能有同样的感受。这是一件非常有意思的事情。因此当我扮演这个角色的时候，我并不知道自己会去呈现那一个部分，因为我扮演的是同一个人的两个版本。

　　当我开始进入的时候我会思考，“嗯，这其实关于一个有阅历的人的。因此我必须要放弃为漫威拍摄进行的训练，我需要感觉更稳重，穿衣服时要觉得更加不舒服。”因此，嗯，其实我在拍摄的时候心情不是特别好。

　　而当我要扮演新版本（克隆人）时，我会做些小改变让我能感觉到。我的姿势不一样了，而我也会感到更加开心，我更喜欢拍摄新版本（克隆人）。但在现实生活中，当我真的身处黑暗或者抑郁时，我排解的方式就是试着和家人朋友待在一起或者观看脱口秀。我会试着笑一笑，或者看一场橄榄球赛或者棒球赛或者其他什么的。

　　时光网：在你的生活中是否曾有这样的时刻，你特别希望自己被克隆了，因为你不能同时做两件事，所以你希望有人来代替你？

　　保罗·路德：我从来没有想过这个问题，不过的确会有这样的时刻你会觉得“上帝啊，为什么我们要答应这个晚餐邀约？”（笑）我觉得这个工作最艰难的部分就是旅行（离开家去外地拍摄），当我的孩子在一定年龄在上学时，我不得不离开一段时间。不过我从未想过关于克隆的事情，尽管有时候如果有克隆人的话可能更加方便。

　　时光网：在剧集中，当你被克隆时，你可以编辑一些克隆人没有的东西。如果你将被克隆，并且可以删除一些你不喜欢的点，你会删掉什么呢？



　　保罗·路德：（笑）我不知道，我想如果真的可以克隆，我也许会想要把眼睛下面的眼袋去掉，也去掉一些恐惧。有时候我觉得在我自己的生活中，有些恐惧可能占据了太重的部分，我想回到年轻的时候，因为我觉得那时的我可能有更多的专注力。不是专注力，我现在仍然是专注的，也许是那种驱动力，那种去看看我想要的并且真正行动的那种动力。那时我也没有妻子或者孩子，而现在我作为父母也有些恐惧，我觉得我对生活的某些方面是焦虑的，我也不知道这些是好事还是坏事，我可能想要改变这一点吧。

　　时光网：你平时做些什么来放松和解放自己呢？

　　保罗·路德：嗯，我在家里建了一个爱尔兰酒吧。我有个啤酒龙头，通常都会换酒的种类。但现在的啤酒叫做Tank 7，是一种产自Boulevard Ale的黑啤，这个啤酒精酿厂来自我的家乡堪萨斯城。

　　对我来说，我很喜欢观看体育赛事，我想当我年纪变大，这项爱好可能会在我的生活中占据更重要的地位。当我还是个孩子的时候我就喜欢，青少年时期丢开了一会，而现在我觉得我越来越喜欢了，因为它能分散我的注意力。这和谋生无关，但是支持某些人或事真的太有意思了。



　　现在在世界上，成为一个堪萨斯城酋长队的粉丝真的是最伟大的时刻，这是空前的。所以我发现这非常有助于我放松，我的儿子也喜欢，因此我可以和他一起去体验。我也尝试冥想，我尝试了一些，但是就遵守规律的时间表而言，我总是会错过。

　　时光网：随着今年的《复仇者联盟4：终局之战》，漫威电影宇宙翻开了新的篇章。从这些电影里发展出来的友谊，对你来说意味什么？



　　保罗·路德：我是说，你提到的这些人他们都非常棒。这是一群非常棒的人，就像安东尼·罗素凯文·费奇，这整个团队都非常好。有很多演员我们都在一起玩梦幻橄榄球游戏，而我们现在仍然常常聊聊，这很棒。

　　我认识马克·鲁法洛已经好多年了，我们都住在纽约，我们也都做了很多剧场的东西，而且一起出演了这部电影。我们已经认识足够长的时间，我们都参与了彼此的过去——完全可以很疯狂的跟他说，“兄弟，我们在一个小剧场里做一个关于1996年纽约的剧，过来看看！”能够有人一起共同经历那些非常不可思议，而去结交新的朋友也非常棒。

　　时光网：今年早些时候你庆祝了50岁生日，那么你对未来十年有什么样的期待呢？

　　保罗·路德：我已经发现随着年龄的增长，我的生活在某种程度上变得更谦卑也更简单了，我更喜欢这样。我只想和孩子们在一起，和我的妻子和朋友们在一起。我做了很多的工作，而今后我希望在生活的各个方面有所平衡，不再是把所有重心都放在工作上。

　　我也想更好地和认识的人交流，比如当他们在远方的时候拿起电话问候他们。我想我不是很擅长和朋友保持联系，我只觉得一切都在于和你爱的朋友们在一起开怀大笑，而不是为了社交媒体或者其他什么。我不希望从我自己的生活中太过分心，尤其是随着孩子们越来越大，我愈发能够感觉到这一点。

　　时光网：那你的50岁生日呢，有没有盛大的派对？

　　保罗·路德50岁的生日很棒，因为实际上庆祝了三回。生日的时候我在洛杉矶，那时候必须出席因为是《终局之战》的发布会，所以在那庆祝了一次。之后我返回纽约，和朋友们一起吃了饭，我的妻子为了举办了一个聚会，加上一些朋友。这之后又有一次为期四天的旅行，所以这非常好。感觉这持续了一个月，这就是踏入50岁最美妙的地方，就像是长达一个月的生日庆祝。

　　时光网：你之前提到了你的孩子们。你希望他们能追随你的脚步也成为演员吗？


　　保罗·路德：嗯，我们支持他们做任何他们想做的事情。我的儿子14岁女儿9岁，目前儿子似乎正在对其他事情感兴趣。他从未表达过对表演有多大兴趣，这对我来说没关系的。

　　至于我的女儿，我们之前正好在非洲，她现在的志愿是成为一名动物学家。那也非常棒。无论他们想做什么，我都会支持。他们对于将表演作为职业，并没有表现出太多兴趣。

　　时光网：总结一下，下一步是什么呢？

　　保罗·路德：我刚刚和贾森·雷特曼一起完成了《捉鬼敢死队3》，在其中我留着长发还有胡须。我刚在几天前完成这份工作，所以接下来应该是把胡子刮了。我的女儿恳求我这么做。（笑）只是我还没去做，我想下一件事情就是去刮胡子。


作者：Brent Simon   编辑：飒飒 翻译：Lavenda

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关键词： 专访 美剧 漫威演员 保罗路德 BrentSimon
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