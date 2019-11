《冰雪奇缘2》继续突破传统观念,四个主角都有让人满意的故事发展。艾莎和安娜冒险过程中,姐妹俩也逐渐解开父母前往北海、最后不幸身亡的背后原因。









《冰雪奇缘2》七首新歌和更加升级的视觉效果,流畅的承接第一部打造观众热爱的冰雪奇缘世界,耳目一新又兼具熟悉感。随着四位主角的成长探讨人生下一阶段的议题,更触及到王国之间的竞争、人类与环境的交互关系等更宏观的议题。









2013年《冰雪奇缘》上映叫好又叫座,写下动画电影最高票房历史,迄今还稳当保有最卖动画片的头衔。六年来《冰雪奇缘》遍及全球流行文化各个角落,短片、电玩游戏、各式各样的手办周边商品,艾莎皇后和安娜公主着实成为家喻户晓的姊妹。第一部跳脱“白马王子拯救落难公主”的传统迪士尼公主故事框架,歌颂艾莎和安娜之间不离不弃的手足情谊。随着电影在全球票房大卖,观众对故事的新观点接受度极高,立下迪士尼公主电影转型的标竿。





《冰雪奇缘2》继续突破传统观念,四个主角都有让人满意的故事发展。艾莎当上皇后,跟安娜、克里斯托夫、雪宝和麋鹿斯特在城堡里过着安逸的日子。稳定快乐的日子里艾莎却一直听到一个神秘的声音在呼唤他。经过一番纠结,艾莎一行人离开舒适的城堡,前往神秘森灵探询艾莎魔力的真实来源。冒险过程中,姐妹俩也逐渐解开父母前往北海、最后不幸身亡的背后原因。





2015年3月迪士尼宣布开拍《冰雪奇缘2》,导演珍妮弗·李和克里斯·巴克回归执导。不畏惧第一部的“全球最卖动画片”头衔,《冰雪奇缘2》继续有剧情突破。具体艾莎和安娜的经历和成长怕剧透就不多讲。









仍旧值得一提的是《冰雪奇缘2》打了个擦边球,让克里斯托夫顿时成为新时代好男人的指标。准备向安娜求婚的克里斯托夫在片中大方展现热恋男子的纤细脆弱,在安娜最需要帮助的紧急时刻,克里斯托夫骑着麋鹿斯特不知道从哪里冒出来,他不抢着要解决问题,只是单纯问了一句“你需要什么帮忙,告诉我。”顿时电影院爆出掌声,简单一句话点出现代女性等待已久的平等认知,而非只是手无缚鸡之力似的被拯救。





中文正式预告 《冰雪奇缘2》中,艾莎安娜一行人在大雾弥漫的奇幻森林遇到许多神秘生物,例如风之灵“盖儿”、奇幻水马等。就算没有一句台词、甚至没有实体型态,特效部门与动画部门密切合作打造的自然角色,活灵活现的拉近观众与神秘大自然之间的距离。

《冰雪奇缘2》里艾莎安娜换下长礼服,改穿裤装和马靴前往探索奇幻森林,率性简单又不失设计感。艾莎换下第一部中多以蓝色冷色系的服装为主,第二部中换上粉色系的服装,但服装仍是有雪纺纱、以及镶有冰钻图腾。





《冰雪奇缘2》的视觉效果上,大量像这样运用许多第一集的设计细节,以延续《冰雪奇缘》已经在观众心中奠定的熟悉感。同样的,虽然续集发生在秋天,但电影用的橘红色系色彩比起常见的颜色更加偏蓝色调,成为冰雪奇缘世界里独树一个的秋天风景。





以《冰雪奇缘》和《寻梦环游记》获得奥斯卡奖最佳原创歌曲奖的克里斯汀·安德森-洛佩兹和罗伯特·洛佩兹夫妻,回归替《冰雪奇缘2》写了七首感染力十足且风格各异的新歌,好像每句歌词都可以当座右铭!





洛佩兹夫妻在《冰雪奇缘2》写给四位主角各自的独唱曲。艾莎的《Into The Unknown》和第一集《Let It Go》一样慷慨激昂,家有小孩的父母们得准备好迎接当年的洗脑歌盛况。





首次有完整独唱曲的克里斯托夫,一首2000年代风格的悲伤情歌《Lost In The Woods》罕见的让个大男人放手展现他的纤细脆弱。失去所爱的安娜也独唱一首《The Next Right Thing》,唱出观众很少在安娜身上看到的悲催。









倒是雪宝维持一惯的乐天,轻快活泼的《When I’m Older》逗趣鼓励观众正面迎接恐惧。四位主角大合唱的《Some Things Never Change》融会贯通四人的个人特色,轻快精彩。





《冰雪奇缘2》也有新角色和演员加入。 《我们这一天》的斯特尔林·K·布朗饰演马提斯上尉,虽然没有开口唱歌,但是最先听到的是布朗浑厚的笑声,替这位关键的绿叶角色注入活力。





《西部世界》的艾美奖提名美剧明星埃文·蕾切尔·伍德,则是替艾莎和安娜的妈妈、阿杜娜皇后配音。片头就可以听到伍德大展歌喉献唱摇篮曲《All Is Found》,歌声就像阿杜娜皇后的披肩(小剧透提示),在秋冬意正浓的时节把观众内心的孩子捧在手心里呵护,让人真想拿起电话打给妈妈。









《冰雪奇缘2》有更紧密合作的制作团队,前后花了超过五年,打造耳目一新的歌曲和视觉画面,更妥善运用源自第一部的设计细节,不着痕迹的成功延续第一部的吸引人的特色。 《冰雪奇缘2》第三段或许步调有点太快,但整体上不影响观影心得。每一部电影续集都会被质疑是否有存在的必要,但《冰雪奇缘2》主创团队在细节的用心,加上勇于打破过时的观念,相信会继续在全球票房写下佳绩。