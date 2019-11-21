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周冬雨易烊千玺等30位青年演员集结！

"星辰大海"集体写真曝光 哪颗星星最闪亮？

2019-11-21 14:47:13 来源：Mtime时光网

金鸡百花电影节青年影人写真合集曝光，周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然等二十余位青年演员集结，那颗星星最闪亮？
       时光网讯 第28届金鸡百花电影节，11月19日在厦门隆重开幕。日前，电影频道融媒体中心携手时尚芭莎推出一组青年演员写真，主题为“星辰大海”，包括周冬雨王俊凯易烊千玺刘昊然陈学冬陈飞宇董子健蓝盈莹张雪迎宋祖儿等三十余位青年演员集结，留存下最真实的青春写真。你觉得他们中间，那颗星星最闪亮呢？














   编辑：YY

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关键词： 金鸡百花电影节
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