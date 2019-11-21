面对当前中国电影票房增速放缓的现状，李捷表示，在全球电影行业大环境之下，目前中国的电影票房增速，相较于全球市场来讲已属乐观。











面对当前中国电影票房增速放缓的现状，李捷表示，在全球电影行业大环境之下，目前中国的电影票房增速，相较于全球市场来讲已属乐观。电影行业真正的挑战是用户的娱乐时间被多种娱乐方式挤占。用户的观影习惯在互联网的冲击之下受到了极大的挑战。





李捷认为，每一个行业都会经历新技术、新科技带来的变化。目前电影行业的增速放缓，和曾经电视对电影曾经带来的冲击类似。面对目前移动互联网带来的娱乐体验的挑战，李捷表示，全行业应当一起去积极应对。





相比于国外，中国电影市场的一个特点是档期效应很明显，春节档、贺岁档、暑期档、国庆档常常集中产出爆款。李捷引用淘票票数据表示，2019年春节时期淘票票平台上的访问高峰是近4000万，当天日票房达到14.49亿。这个惊人的数据，显示出了中国观众极大的观影热情。





同时他分析，目前电影市场虽然增速放缓，但是爆款的体量越来越大，热门档期里，大体量的电影票房能够达到二三十亿，头部效应越来越明显。此外，相比国外，中国的购票线上化率高达85%以上，而美国只有不到40%，这是新技术驱动中国电影依然保持相对更高增速的原因。















李捷认为，任何新的技术如果没有一个好的业务场景，那它只是一个技术。需要一些创新者把技术落地到真实的业务场景中去解决问题，这个需要全行业，尤其是互联网影视公司共同努力去实现。



