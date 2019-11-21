时光网讯
第二十八届中国金鸡百花奖“金融助力影视产业发展”圆桌论坛日前在厦门举行，行业大佬坐而论道。其中，阿里文娱电影业务负责人、阿里影业高级副总裁、淘票票总裁李捷
解读了新技术对当前电影行业带来的机遇和挑战，并对未来中国电影的驱动力和增量做出预测展望。
面对当前中国电影票房增速放缓的现状，李捷表示，在全球电影行业大环境之下，目前中国的电影票房增速，相较于全球市场来讲已属乐观。电影行业真正的挑战是用户的娱乐时间被多种娱乐方式挤占。用户的观影习惯在互联网的冲击之下受到了极大的挑战。
李捷认为，每一个行业都会经历新技术、新科技带来的变化。目前电影行业的增速放缓，和曾经电视对电影曾经带来的冲击类似。面对目前移动互联网带来的娱乐体验的挑战，李捷表示，全行业应当一起去积极应对。
相比于国外，中国电影市场的一个特点是档期效应很明显，春节档、贺岁档、暑期档、国庆档常常集中产出爆款。李捷引用淘票票数据表示，2019年春节时期淘票票平台上的访问高峰是近4000万，当天日票房达到14.49亿。这个惊人的数据，显示出了中国观众极大的观影热情。
同时他分析，目前电影市场虽然增速放缓，但是爆款的体量越来越大，热门档期里，大体量的电影票房能够达到二三十亿，头部效应越来越明显。此外，相比国外，中国的购票线上化率高达85%以上，而美国只有不到40%，这是新技术驱动中国电影依然保持相对更高增速的原因。
在区块链等新技术推动电影产业方面，李捷表示，目前影业内部对区块链有很多讨论，也在积极尝试。阿里影业最新创作的电影《野马分鬃》
，在剧本阶段就与singluar tv签署了一份备忘录，以区块链代币的形式预售了影片海外视频Either Vision优先放映权，而且是全球遴选项目中，中国大陆区唯一入选的项目。
李捷认为，任何新的技术如果没有一个好的业务场景，那它只是一个技术。需要一些创新者把技术落地到真实的业务场景中去解决问题，这个需要全行业，尤其是互联网影视公司共同努力去实现。
未来中国电影真正的驱动力，依然是内容。据悉，阿里影业的目标，一是在影视行业的各个环节打造新基础设施，在各个领域做技术平台，提高电影从业者的工作效率；二是与最优质的电影公司形成长期的战略合作。本次前来参加金鸡百花奖活动，李捷同时推介了阿里影业参与出品发行的三部电影：冯小刚导演的爱情片《只有芸知道》
，徐峥监制的《宠爱》
和陈可辛执导的《中国女排》
。