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法媒评选十年十佳世界电影，第一名你猜不到

入选影片多元化 《她》《疯狂的麦克斯4》上榜

2019-11-21 15:49:18 来源：Mtime时光网

或许，每个人都有自己心目中的十佳。

　　时光网讯  法国媒体《Les Inrocks》刚刚评选出2010年至今的世界电影十佳影片榜单，风格偏向于戛纳电影节的口味，比如榜当中的《能召回前世的布米叔叔》就曾获得过戛纳电影节金棕榈大奖。

《Les Inrocks》在世界范围内选出的十佳影片是——
4.《她》(2016年) 

这10部电影偏向于欧洲口味，属于风格化强烈的作品，但这也是《Les Inrocks》的一家之言，或许，每个人都有自己心目中的十佳。

   编辑：汀

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关键词： 湖畔的陌生人
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