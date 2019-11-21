







第25部007电影《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，丹尼尔·克雷格最后一次出演邦德，你会去看吗？





当被问及是否考虑过退居幕后当导演？丹尼尔说：“看在上帝的份上，算了吧！我就想回家吃顿好的睡个饱觉。如果当导演，半夜还是得和制作人、编剧一起讨论，然后就睡俩小时又要跑去片场，所以还是算了吧！”