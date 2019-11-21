时光网讯
日前丹尼尔·克雷格
在德国接受采访时，确认《007：无暇赴死》
将是他最后一次扮演詹姆斯·邦德。他说：“是的，已经结束了。未来这个角色将有其他人来接任扮演。”由他主演的新作《007：无暇赴死》
将于2020年4月8日在美国上映。
当被问及是否考虑过退居幕后当导演？丹尼尔说：“看在上帝的份上，算了吧！我就想回家吃顿好的睡个饱觉。如果当导演，半夜还是得和制作人、编剧一起讨论，然后就睡俩小时又要跑去片场，所以还是算了吧！”
丹尼尔·克雷格从2006年《007：大战皇家赌场》
开始饰演特工007，并接着参演了其他三部007电影《007：大破量子危机》
（2008）、《007：大破天幕杀机》（2012）和《007：幽灵党》（2015）。007系列也在他的带领下一次次席卷全球票房——《幽灵党》拿下8.8亿美元全球票房，《天幕杀机》更是获得超过11亿美元票房。
但是他本人似乎已经厌烦了这个角色。在拍完2015年的007电影后，被问起是否还会继续加盟下一部007电影，克雷格回应道：“现在吗？那我宁愿打碎这个玻璃杯然后划伤我的手腕。起码此刻我一点都不想再演了。我真的是够了，受够了！”
第25部007电影《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，丹尼尔·克雷格最后一次出演邦德，你会去看吗？