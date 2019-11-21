互联网+电影的融合正在拓展传统电影产业的空间，为电影带来更多新可能。



“互联网之夜”活动现场 “互联网之夜”活动现场





11月20日晚，由中国文学艺术界联合会、中国电影家协会、厦门市人民政府主办，腾讯影业承办的第28届中国金鸡百花电影节唯一以互联网和电影为主题的活动——“互联网之夜”在厦门举行。中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏，中国电影家协会副主席、清华大学新闻与传播学院教授尹鸿，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武，猫眼娱乐CEO郑志昊，珠江影业传媒股份有限公司董事长、总经理张海燕，北京文化董事副总裁杜扬，北京电影学院管理学院院长、教授、博士生导师吴曼芳，电影《受益人》导演申奥等领导及嘉宾出席了活动，分享他们对互联网和电影产业相结合的看法。当晚，由腾讯、猫眼娱乐共同出品，腾讯研究院、猫眼研究院、腾讯指数、腾讯影业联合编制的《“从相加到相融”——互联网时代的电影发展研究报告》也正式发布。





近年来，互联网与电影的结合不断加深，是文化与科技融合的一个缩影。从“要素相加”走向“融为一体”，从消费端走向生产端，到逐渐覆盖整个电影产业链条，互联网+电影的融合正在拓展传统电影产业的空间，为电影带来更多新可能。中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏在致辞中表示：“今天我们拿着手机，在家里就可以通过互联网知道这场电影有多少人在看，它的评价如何，在哪个厅放映，互联网真的改变了我们的生活，改变了我们的电影生态。”对于腾讯影业在电影节期间组织这场活动，他表示特别感谢。“腾讯影业一直在发挥腾讯的科技优势，促进科技和文化的融合、科技和影视的融合，助力行业的发展。‘互联网之夜’丰富了第28届中国金鸡百花电影节，我们做到了相得益彰，强强联手，我想这对中国电影有很大的促进作用。” 张宏说。







腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官 程武 腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官 程武





随后，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武，猫眼娱乐CEO郑志昊，珠江影业传媒股份有限公司董事长、总经理张海燕，北京文化董事副总裁杜扬，北京电影学院管理学院院长、教授、博士生导师吴曼芳，电影《受益人》导演申奥以“互联网时代下电影产业的变化、机遇和挑战”为主题展开圆桌讨论，由知名影评人周黎明担任主持。作为活动承办方，程武表示：“腾讯从一家互联网社交产品公司逐渐发展为以互联网为基础的‘科技+文化’公司，我们看到科技对文化的巨大促进作用，也看到优秀的文化作品给社会带来的意义和价值。互联网是各行各业，包括影视行业的加速器。我们希望借这个场合跟行业内的好朋友、专家一起畅想互联网将为电影产业带来哪些新可能，比如虚拟技术，虚拟屏幕，可能会给观众带来不一样的观影体验。”





圆桌讨论从宣发、创制、院线、导演、人才培养等多个维度分享了互联网带给电影行业的改变。





以用户最习惯的方式与他们沟通





互联网与电影结合，最明显的要数宣发。郑志昊透露，今年截至目前电影购票人次是17.5亿，其中15亿来自线上购票。除此以外，互联网也在帮助电影以用户习惯的方式和渠道完成触达，如短视频营销、直播营销等等。





而早在今年6月17日腾讯影业年度发布会上，腾讯和猫眼宣布成立“腾猫联盟”，希望构建以互联网生态为依托，以优质垂直平台为端口的影视宣发新体系，为好内容保驾护航。郑志昊表示：“我们希望用各种各样的互联网产品、技术、数据、生态，服务整个生产、宣传、发行、IP的生产打造和商业化。用互联网产品、数据和技术帮助创作者解决各环节的痛点，让创作者能够专注创作，创作出传播社会价值的好内容，这是我们建设腾猫联盟背后的思考。”





“我们希望和猫眼联合起来，做优秀导演和作品的加速器和助力者，让好作品用最好的方式触达潜在观影群体，也希望借助双方在宣发、内容生态上的优势为电影带来更多可能性。”程武补充说。





爆款题材不是“拍脑袋”想出来的





北京文化董事副总裁 杜扬 北京文化董事副总裁杜扬则从创制维度分享了互联网对电影的影响。“大家说北京文化做了很多爆款，但这些不是‘拍脑袋’想出来的，或者说某个导演说要做就做的，我们做每个项目前，都会做很多研究，而这些研究都是依赖互联网。比如我们做《封神三部曲》，有很多质疑，这么大的投资到底行不行，其实我们做之前，做了很多调研，包括社会经济形势、观众心理、发行端的银幕数量等等，电影做的是艺术，这就需要创制团队或者投资人有一个更超前的眼光，去预测未来观众想看什么，想要什么。”





论坛上，她也透露腾讯影业已加盟《封神》，这是腾讯影业与北京文化继《无名之辈》《流浪地球》后的再度合作。程武表示：“《封神》是一个很经典的IP，有很多家喻户晓的人物形象，比如哪吒、妲己、姜子牙等等，这个IP沉淀了非常多的用户，非常深厚的情感，我们希望发挥互联网的力量，发挥腾讯的优势及专业能力，与北文一起把这个情感延续、扩容下去。”





从靠经验排片到智能化排片





张海燕从院线维度分享了互联网带给电影的改变。“以前院线排片主要靠经验，靠个人，现在是智能化排片。”通过互联网平台，既能准确分析影城的观众结构，影城的用户喜欢哪类片子；同时也能及时了解周边影城的排片情况、票价情况，以便做一些及时的调整。“互联网在改变整个终端产业。”他说到。





互联网拓展了电影的生命周期





电影《受益人》导演 申奥 谈到互联网对导演的影响，申奥坦言，互联网的发展“救活”了一批导演。“以前很难想象20多岁的人可以做导演。互联网时代，我们接到大量微电影、广告制作的活儿，直接把我们这群人的生计问题解决了，这样我们才有机会好好做创作。”





另外，申奥认为互联网有一个特别好的地方就是“及时兑现”。“以前电影播完之后，导演不知道问题出在哪，有很多的借口，但现在一切都瞒不住了，网上的评论就在那里，而且这些评论会直接影响到我下一次的创作。”申奥感激互联网拓展了电影的生命周期，可以说从三周拓展到永远， “这令我非常感动，可能我不在了，我的电影还在互联网上存在、流传。”





电影除了艺术属性，还有产品、技术属性





吴曼芳从教学切入，分享说：“以前大家总喜欢把互联网影视公司和传统影视公司拿来对比，其实不应该对比，电影一定要拥抱互联网，拥抱互联网工具的属性。我们要知道受众是什么样的，电影除了艺术属性，还有产品的属性，所以在人才培养的过程中，一定要强调互联网对于电影行业的工具属性。”





此外，她也强调电影的技术属性。“电影每一次的重大变革都跟技术分不开，而互联网对科技的发展有着非常大的助推作用。”





腾猫联盟首份行业报告发布 “六个新”体现科技与文化的融合





当晚，腾讯和猫眼继今年6月17日腾讯影业年度发布会上宣布正式成立腾猫联盟打造“顶级电影宣发体系”后，发布了首份行业报告。报告包含互联网电影产业新机遇、从观众到用户的新消费风潮、互联网助力电影产业数字化升级、开放共筑影视新生态、传播正向价值打造文化符号和互联网时代电影产业新趋势六个方面，从电影消费、生产和生态的全方位视角，来观察、研究互联网带给电影产业的变化，预判产业未来发展的趋势。此报告也展现了科技对文化产业的正向促进作用，期待通过报告的观点表达，为科技与文化的进一步融合深化提供参考。





互联网和电影产业结合的过程，是一个从“相加”到“相融”的过程。作为报告的引荐人，中国电影家协会副主席、清华大学新闻与传播学院教授尹鸿在现场表示：“毫无疑问，互联网改变着中国电影的产业格局和生态；毫无疑问，互联网助推了过去十多年中国电影的高速发展。我相信未来，互联网不仅能够推动中国主流电影做更大的市场，也一定能够帮助我们创作出更多差异化的电影，并且能够帮助不同的观众更容易地找到自己喜欢的电影。”





现场，腾讯研究院副院长、数字内容研究中心主任孙怡发布了报告。报告充分展示了腾猫联盟双方资源及专业能力的不断深化和行业服务能力。双方希望积极发挥各自体系中的资源与平台优势，深入到影视产业的每一个环节，去积累、沉淀，助力行业未来，打造出更多“丰富生活、温暖人心、感动人性”的好作品。





此报告由猫眼专业版、腾讯视频、云合数据提供专业的数据支持。





互联网与电影产业结合体现在行业多个方面





《毒液：致命守护者》腾讯影业宣传负责人 刘晓晨 报告发布后，电影《毒液：致命守护者》腾讯影业宣传负责人刘晓晨，赤太科技总经理王晨，淘梦创始人、CEO阴超依次上台结合具体电影项目分享了《互联网宣发新势能》《“联影通”项目分享》《网络电影，助力中国电影发展的新力量》。





其中，刘晓晨表示：“基于腾讯的互联网基因，依托大数据与用研可以更好地助力电影宣发。比如前置挖掘项目营销卖点，根据数据模型锁定用户圈层，从而去指导宣传策略以及后续的口碑营销、物料制作、互动社交合作等。





王晨分享称：“我们致力于影视产业信息化升级，希望通过与院线结合的产品，帮助大家扩大业务的收入，减少运营成本。例如希望通过 ‘无纸化’让用户有更好更便捷的体验，同时院线能获取更加清晰的用户数据来进行有效的定制化服务。”





阴超则说：“网络电影一方面给青年导演提供了很大的创作机会，助力他们在未来能够成为中国院线电影的生力军；另一方面是网络电影能给院线电影带来一些新颖题材的和碎片化观影体验的互补。”





互联网与电影产业的融合已经成为中国电影产业最重要的发展趋势，在我们向着文化强国、电影强国迈进的过程中，互联网一直在持续地为电影产业赋能，开拓发展空间，推动其向工业化和数字化不断升级。互联网与电影交融的未来机遇与挑战并存，我们需要以用户为基础，以内容为核心，以宣发、创制多重维度的创新探索，为好电影、为整个产业创造更多可能性。