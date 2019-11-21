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泽尻英龙华供认吸毒 事业遭毁灭性打击

拍摄中NHK新剧遭除名 24岁女星替代上任

2019-11-21 18:01:41 来源：Mtime时光网

日本女星泽尻英龙华承认吸毒后，手上新戏和广告代言陆续停止。正在拍摄中的NHK大河剧《麒麟来了》近日宣布她被除名，24岁女星川口春奈接替。


　　时光网讯 33岁日本女星泽尻英龙华因吸毒被逮捕后，事业遭到毁灭性的打击。

川口春奈

　　泽尻英龙华参演的NHK大河剧《麒麟来了》今年6月开机，直至她被逮捕，已经拍完10集。今日NHK宣布，24岁的女星川口春奈将取代泽尻英龙华，饰演“归碟”一角，这将是川口首次出演NHK大河剧。

　　“归碟”也就是浓姬，斋藤道三的女儿，后来成为了织田信长的妻子。《麒麟来了》同剧演员还包括长谷川博己染谷将太本木雅弘等，定于明年1月播出。

　　另外，据外媒预估，泽尻英龙华遭广告商和电视台追讨的赔偿金或达5亿日元（约3200万人民币）。

　　本月16日，泽尻英龙华因涉嫌合成麻药MDMA而被捕，后来她向警方供述时承认，自己所持的MDMA是数周前在活动会场所得，并且她“从10多年前开始就一直使用大麻、MDMA、LSD、可卡因”，长期以来一直在使用违法药物。 ​ 


　　2005年，泽尻英龙华凭首次主演的电影《无敌青春》获得了第30届报知映画赏的最佳新人奖。同年，她还首次主演了电视剧《一公升的眼泪》，在赚取观众热泪的同时一炮而红。后来，她曾凭借争议性电影《狼狈》提名过日本电影学院奖的最佳女主角。


　　日本娱乐圈吸毒的下场此前早有先例——此前红遍东亚的酒井法子，因吸毒事业和人生都一落千丈，被曝只能在一些低端场所演出谋生。


   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 泽尻英龙华 吸毒 NHK 大河剧
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