时光网讯 33岁日本女星泽尻英龙华因吸毒被逮捕后，事业遭到毁灭性的打击。
泽尻英龙华
参演的NHK大河剧《麒麟来了》今年6月开机，直至她被逮捕，已经拍完10集。今日NHK宣布，24岁的女星川口春奈
将取代泽尻英龙华，饰演“归碟”一角，这将是川口首次出演NHK大河剧。
“归碟”也就是浓姬，斋藤道三的女儿，后来成为了织田信长的妻子。《麒麟来了》同剧演员还包括长谷川博己
、染谷将太
、本木雅弘
等，定于明年1月播出。
另外，据外媒预估，泽尻英龙华
遭广告商和电视台追讨的赔偿金或达5亿日元（约3200万人民币）。
本月16日，泽尻英龙华因涉嫌合成麻药MDMA而被捕，后来她向警方供述时承认，自己所持的MDMA是数周前在活动会场所得，并且她“从10多年前开始就一直使用大麻、MDMA、LSD、可卡因”，长期以来一直在使用违法药物。
2005年，泽尻英龙华凭首次主演的电影《无敌青春》
获得了第30届报知映画赏的最佳新人奖。同年，她还首次主演了电视剧《一公升的眼泪》
，在赚取观众热泪的同时一炮而红。后来，她曾凭借争议性电影《狼狈》
提名过日本电影学院奖的最佳女主角。
日本娱乐圈吸毒的下场此前早有先例——此前红遍东亚的酒井法子
，因吸毒事业和人生都一落千丈，被曝只能在一些低端场所演出谋生。