时光网采访了导演、特效、编剧、视觉设计、配乐、演员等众主创，为大家揭秘一个更为立体的“冰雪奇缘”世界。

时光网讯 2013年的《冰雪奇缘》以近13亿美元的票房，刷新全球范围内最卖座动画电影的纪录，自此成为全球流行文化不可或缺的一部分——时至今日，你仍能看到最受小朋友们追捧的装扮清单里一定有位艾莎公主，大朋友们的KTV热门曲目也一定有首《let it go》（比如刘亦菲）。









影片包揽奥斯卡奖最佳动画长片、奥斯卡奖最佳原创歌曲、金球奖最佳动画长片、格莱美奖、动画安妮奖等诸多荣誉，就连迪士尼都选择单独为冰雪奇缘的两位公主开发ip，是的，她们并没有被算在迪士尼13公主的阵容中。可见，不管对于观众还是出品方，《冰雪奇缘》都具有独特的魔力。





今天，续作在中美同步上映，影片在美国宣传期间，时光网采访了包括导演克里斯巴克、演员埃文·蕾切尔·伍德、及编剧、视觉开发、配乐、艺术执导等部门在内的15位主创，试图为影迷还原这部打磨了6年时间的作品的台前幕后。





前作中，阿伦黛尔王国的公主艾莎因为拥有难以控制的强大魔力而选择封闭心扉，远离家园。在妹妹安娜等的帮助鼓舞下，艾莎终于鼓起勇气拥抱真我获得真正的力量。





续集里，艾莎与安娜不得不再次踏上非凡的旅程，前往未知的魔法森林和暗海。在前作中，艾莎担心她的魔法不会被世人接受，但在续集中，她必须祈祷自己的魔法足够强大，以保护她的亲人与王国。





影片故事总监马可·史密斯向我们介绍，续集设定在前作故事发生的三年后，主题将围绕成长选择与改变展开，性格迥异的姐妹之间的关系也会因为人物本身的内心的成熟面临改变，而这种改变甚至可以说用“挑战”来形容。





导演克里斯·巴克和珍妮弗·李则坦然告诉我们，故事之所以要这么处理，灵感来自于他们的生活经验，“对我们来说，第一部冰雪奇缘的结局就像这些角色从大学毕业了一样，现在她们要踏入社会，这对她们来说意味着什么，她们要去哪里，要做什么，适合做什么，这让我们觉得很兴奋，所以我们以此为起点，我们把自己的经历融进其中，以此打造出这些动画角色。”





视觉方面，前作《冰雪奇缘》为全球观众打造了一个晶莹剔透，充满魔法的阿伦黛尔王国，而此次《冰雪奇缘2》则将进一步拓展世界观，带观众领略秋季波澜壮阔的景观。





故事的续集部分场景发生在秋天的森林，而为了呈现童话感，影片艺术指导部门和导演木们一起采风，他们走过挪威、芬兰、冰岛等地，最终决定将影片效果呈现出类似“挪威森林”的效果，垂直的层次感让魔法森林更显神秘。





此外还有惊涛骇浪的暗海等着姐妹俩去征服，视觉特效部门向我们透露，特效元素中最具挑战的是影片中的水马，因为水元素的缘故，无法用耳朵和眼睛去表现水马的情绪，视觉特效师们选择在鬃毛、尾巴、身体、胁腹等部位下功夫，最终为观众呈现了一匹带有“情绪表现力”的水马。





另外，热衷cos影片人物的影迷们也有了新选择：视觉设计师布莱妮向我们介绍，续作他们选择将两位公主的裙子“剪短了”——而这么做都是为了便于冒险，拖地的长裙不再适合她们，不过不用担心，新加入的威风凛凛的披风也会让人物看起来气场依然强大。





上一部洗脑全球观众的《let it go》歌曲创作者克里斯汀·安德森-洛佩兹(Kristen Anderson-Lopez)和罗伯特·洛佩兹(Robert Lopez)，在续集中继续通过音乐为续集构想了更恢弘震撼的世界观。新作《into the unknown》被影迷誉为是艾莎公主迈上探险历程的华丽战歌。





影片配音角色方面，除了第一部全球观众熟悉的“艾莎”伊迪娜·门泽尔(Idina Menzel)、“安娜”克里斯汀·贝尔(Kristen Bell)、“雪宝”乔什·盖德(Josh Gad)、“克斯托夫”乔纳森·格罗夫(Jonathan Groff)悉数回归外，有更多的新角色现身，比如两姐妹的母亲阿杜娜皇后(《西部世界》女主角埃文·蕾切尔·伍德献声)以及马提斯上尉(《我们这一天》男主角斯特林·K·布朗献声)





母亲阿杜娜皇后“埃文·蕾切尔·伍德”接受我们采访时也给出了其对两姐妹的成长的改变和观察，一起看看大家都具体聊了些什么吧～