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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。

























其中，主犯陈某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十五万，其他被告人分别被判处有期徒刑二年十个月到有期徒刑十个月不等刑法，并处以相应罚金。





02.演员江一燕获奖别墅未获规划审批















21日下午，江一燕在微博发长文道歉，她说，“因为个人的行为不当，成为舆论焦点，占用社会资源”。她表示自己在跨界的领域里心态失衡、得意忘形，没能淡泊名利。接下来，江一燕称自己“会积极配合相关部门的一切调查约谈，接受所有规范下的决定”，“这一次的大型人生行为艺术，对我个人而言是教训，但更是一堂有用的课”。未来江一燕想要回归演员本身，做一个朴实的人。





03."星辰大海"集体写真 周冬雨易烊千玺等30位青年演员集结











第28届金鸡百花电影节，11月19日在厦门隆重开幕。日前，电影频道融媒体中心携手时尚芭莎推出一组青年演员写真，主题为“星辰大海”，包括周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然、陈学冬、陈飞宇、董子健、蓝盈莹、张雪迎、宋祖儿等三十余位青年演员集结，留存下最真实的青春写真。你觉得他们中间，那颗星星最闪亮呢？









01.不演了！丹尼尔·克雷格确定卸任007















当被问及是否考虑过退居幕后当导演？丹尼尔说：“看在上帝的份上，算了吧！我就想回家吃顿好的睡个饱觉。如果当导演，半夜还是得和制作人、编剧一起讨论，然后就睡俩小时又要跑去片场，所以还是算了吧！”





02.龙妈说《权游》第一季裸戏是被“逼”拍的















“我在第一季中很懵，不知道自己在做什么，”她说。“我从没有见过这样的片场。我当时已经去过片场两次，然后，还是同样的片场同样的人，我却赤裸着身体，我不知道我应该做啥，不知道他们期望我做啥，也不知道我想要啥。”龙妈透露，多亏了当时饰演她施暴者丈夫的“海王”杰森·莫玛鼓励她，让她走过了第一季最辛苦的阶段。





03.回忆杀！新"成长的烦恼"曝片场照









































01.泽尻英龙华供认吸毒 事业遭毁灭性打击













另外，据外媒预估，泽尻英龙华遭广告商和电视台追讨的赔偿金或达5亿日元（约3200万人民币）。



