过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
今年春节档，一些盗版影视网站为谋取非法利益，将《流浪地球》
等8部热门电影以及其他多部影视剧作品通过技术手段，实现在其盗版影视资源网站播放，侵犯了著作权人的作品传播权。11月20日上午，上海三中院公开开庭审理这一起侵犯著作权案件。当庭对涉案的8名被告人以侵犯著作权罪作出一审判决。
其中，主犯陈某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十五万，其他被告人分别被判处有期徒刑二年十个月到有期徒刑十个月不等刑法，并处以相应罚金。
02.演员江一燕获奖别墅未获规划审批
近日，有网友举报演员江一燕
参与设计并获美国建筑大师奖的别墅，涉嫌违规改扩建。11月18日，北京市规划和自然资源委员会回应表示，经核实该别墅未依法取得规划审批手续，已将此案件移送城管。据悉，根据相关规定，未取得建设工程规划许可证的城镇违法建设，将由城市管理综合行政执法监察局（城管）负责查处。
21日下午，江一燕在微博发长文道歉，她说，“因为个人的行为不当，成为舆论焦点，占用社会资源”。她表示自己在跨界的领域里心态失衡、得意忘形，没能淡泊名利。接下来，江一燕称自己“会积极配合相关部门的一切调查约谈，接受所有规范下的决定”，“这一次的大型人生行为艺术，对我个人而言是教训，但更是一堂有用的课”。未来江一燕想要回归演员本身，做一个朴实的人。
03."星辰大海"集体写真 周冬雨易烊千玺等30位青年演员集结
第28届金鸡百花电影节，11月19日在厦门隆重开幕。日前，电影频道融媒体中心携手时尚芭莎推出一组青年演员写真，主题为“星辰大海”，包括周冬雨、王俊凯、易烊千玺、刘昊然、陈学冬、陈飞宇、董子健、蓝盈莹、张雪迎、宋祖儿等三十余位青年演员集结，留存下最真实的青春写真。你觉得他们中间，那颗星星最闪亮呢？
01.不演了！丹尼尔·克雷格确定卸任007
当被问及是否考虑过退居幕后当导演？丹尼尔说：“看在上帝的份上，算了吧！我就想回家吃顿好的睡个饱觉。如果当导演，半夜还是得和制作人、编剧一起讨论，然后就睡俩小时又要跑去片场，所以还是算了吧！”
02.龙妈说《权游》第一季裸戏是被“逼”拍的
“龙妈”艾米莉亚·克拉克
在《权力的游戏》
中有不少裸戏，尤其是第一季前几集，相信不少观众还印象深刻。日前，龙妈在iPod节目中回应，表示第一季时她整个人很懵，裸戏都是被“逼着”拍的。从第二季开始，她开始学会掌握自主权，干涉自己能露多少。
“我在第一季中很懵，不知道自己在做什么，”她说。“我从没有见过这样的片场。我当时已经去过片场两次，然后，还是同样的片场同样的人，我却赤裸着身体，我不知道我应该做啥，不知道他们期望我做啥，也不知道我想要啥。”龙妈透露，多亏了当时饰演她施暴者丈夫的“海王”杰森·莫玛鼓励她，让她走过了第一季最辛苦的阶段。
03.回忆杀！新"成长的烦恼"曝片场照
迪士尼流媒体打造的重启版《成长的烦恼》
曝光全新片场照，利齐·麦奎尔最好的小伙伴戈多回归！仍然由亚当·兰伯格扮演，续集将讲述达芙饰演的主人公利齐已经30岁了，在纽约从事室内装修设计工作，此前曝光的片场照我们能看到利齐背着羊驼在纽约街头忙来忙去，而小利齐将在片中以动画形象出现。
此外，《新成长的烦恼》
还确认了原版中齐的父母，及弟弟均回归，还将由罗伯特·卡拉丁和Hallie Todd，杰克·托马斯回归扮演。剧集将在迪士尼流媒体平台Disney+播出。
《星球大战》
衍生剧集《曼达洛人》
已于11月12日登陆迪士尼流媒体平台Disney+，迪士尼近日为该剧举行首映礼活动，导演布莱丝·达拉斯·霍华德，主演佩德罗·帕西卡、沃纳·赫尔佐格等悉数亮相。
《曼达洛人》
由乔恩·费儒操刀剧本，并担任制片。故事的时间线将设置在帝国陨落后和第一军团出现前，围绕在远离新共和国掌控的银河系边远星带的的一位独行枪手展开。《星球大战：克隆人战争》、《星球大战：义军崛起》导演戴夫·菲洛尼执导首集。《雷神3》
导演塔伊加·维迪提也将参与执导。
01.泽尻英龙华供认吸毒 事业遭毁灭性打击
33岁日本女星泽尻英龙华
因吸毒被逮捕后，事业遭到毁灭性的打击。泽尻英龙华参演的NHK大河剧《麒麟来了》今年6月开机，直至她被逮捕，已经拍完10集。今日NHK宣布，24岁的女星川口春奈将取代泽尻英龙华，饰演“归碟”一角。
另外，据外媒预估，泽尻英龙华遭广告商和电视台追讨的赔偿金或达5亿日元（约3200万人民币）。