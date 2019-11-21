【一】





但是，无论接不接受、喜不喜欢，看完电影的人，都会情不自禁蹦出“大师手笔”“史诗之作”这样的字眼。马丁·斯科塞斯用几乎炫技般的拍摄手法，展现长达半个多世纪的美国黑帮风云；有点有面，既细致入微、又波澜壮阔。





这不是“大师”“史诗”，又会是什么？