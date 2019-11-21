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斯科塞斯拍了一部Cinema教学示范片

《爱尔兰人》独家影评：最后的黑帮史诗

2019-11-21 21:50:12 来源：Mtime时光网

11月27日！年度期待！！让我们一起倒计时！！！


　　时光网特稿 毋庸置疑，DC电影《小丑》是今年最受关注的（内地）非院线电影之一，也是奥斯卡颁奖季的大热门。  

　　但是，不要忘了，本月底还有一部电影即将上线流媒体——电影《小丑》的“精神导师”马丁·斯科塞斯的新片《爱尔兰人》



　　目前该片烂番茄新鲜度维持在96%（计入268个评价），相比之下，北美影评人们只给了《小丑》69%的新鲜度（计入512个评价）。

【一】

　　虽说如此，小编在电影节上看《爱尔兰人》之前曾心有疑虑。

　　毕竟烂番茄有尊老爱幼的传统，大师作品和合家欢电影自带好评体质。另外，马丁·斯科塞斯拍片发挥不稳定，上一部作品《沉默》就反响平平。再加上他近来因吐槽“漫威电影不是电影（cinema）”引发巨大争议，难免有为自己新片炒作造势的嫌疑。

　　刚看10分钟，小编就发现自己真香了。1个小时以后，小编确信这是一部可以和《好家伙》比肩的黑帮杰作。看完3个半小时的全片后，陷入了深深的沉思……

《爱尔兰人》终极预告

　　首先需要说明一点，《爱尔兰人》不是一部每个人都能看得进去、都能接受、都会喜欢的电影。

　　黑帮片本身是一种非常风格化的电影类型，粗口、犯罪、血腥暴力都是常态化的存在，有着自成一体的行为方式和价值观。曾有外国网站弄过一个“大家声称看过但其实没看过的电影”榜单，黑帮经典《教父》排名第一，就是这个道理。

　　但是，无论接不接受、喜不喜欢，看完电影的人，都会情不自禁蹦出“大师手笔”“史诗之作”这样的字眼。马丁·斯科塞斯用几乎炫技般的拍摄手法，展现长达半个多世纪的美国黑帮风云；有点有面，既细致入微、又波澜壮阔。

　　这不是“大师”“史诗”，又会是什么？

【二】

　　《爱尔兰人》改编自纪实文学作品《听说你刷房子了》，书名是道上的一句黑话，杀人爆头的时候，鲜血四溅洒在墙壁上，房子就需要重新粉刷。



　　这本书由一名检察官写成。生命濒危保释出狱的“爱尔兰人”法兰克·希兰承认，二十多年前是他杀死了传奇工会领袖吉米·霍法——吉米的失踪一度是美国历史上的最大悬案之一。  

　　影片的演员阵容异常“炸裂”，几位主演可谓各自肩扛一部美国黑帮电影史。



　　罗伯特·德尼罗，饰演“爱尔兰人”法兰克；阿尔·帕西诺，斯科塞斯终于邀请来首度合作，饰演吉米·霍法；乔·佩西，饰演将法兰克引荐给吉米的中间人、黑帮头目拉塞尔。

　　这不是一部犯罪悬疑片，真相并非重点。但影片在叙事中会不断带着你思考，法兰克·希兰如何从一个普通货车司机进化为黑帮高层？他作为一个“爱尔兰人”如何在看重血统的意大利族裔黑帮中平步青云？他如何、为什么要杀死吉米·霍法？吉米·霍法又为何从领袖神坛上跌落、落得遭人灭口的下场？

　　斯科塞斯带领我们以“外来人”法兰克·希兰的视角进入、观察黑帮。随着他接触的人、参与的事件越来越多，位置越来越往上走，观众和法兰克一起，对于黑帮的行事规矩、组织架构和布局、高层的权利争斗都有了越来越多的认识。

　　不愧是社会观察家马丁·斯科塞斯。



　　如果你看过《好家伙》，你会从《爱尔兰人》中看到不少与《好家伙》类似的元素和手法。不过《爱尔兰人》《好家伙》更加宏大，出现更多的人物，展现更广阔的黑帮版图，伴随更多美国政治历史背景。

　　《爱尔兰人》也更加个人，更深入地挖掘了人物的内心世界，尤其是主角法兰克·希兰，我们看到他遵循黑帮价值观的一面，还看到他与我们一样“人性”的一面。这两面之间的矛盾挣扎，构成了影片最苦楚的时刻。

　　相比《好家伙》《爱尔兰人》还少了些年轻时的杂耍酷炫，多了暮年时的幽默、从容和内省。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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关键词： 爱尔兰人 影评 独家 马丁斯科塞斯 黑帮 史诗

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