时光网特稿
毋庸置疑，DC电影《小丑》
是今年最受关注的（内地）非院线电影之一，也是奥斯卡颁奖季的大热门。
目前该片烂番茄新鲜度维持在96%（计入268个评价），相比之下，北美影评人们只给了《小丑》
69%的新鲜度（计入512个评价）。
【一】
毕竟烂番茄有尊老爱幼的传统，大师作品和合家欢电影自带好评体质。另外，马丁·斯科塞斯拍片发挥不稳定，上一部作品《沉默》
就反响平平。再加上他近来因吐槽“漫威电影不是电影（cinema）”引发巨大争议，难免有为自己新片炒作造势的嫌疑。
刚看10分钟，小编就发现自己真香了。1个小时以后，小编确信这是一部可以和《好家伙》
比肩的黑帮杰作。看完3个半小时的全片后，陷入了深深的沉思……
首先需要说明一点，《爱尔兰人》不是一部每个人都能看得进去、都能接受、都会喜欢的电影。
黑帮片本身是一种非常风格化的电影类型，粗口、犯罪、血腥暴力都是常态化的存在，有着自成一体的行为方式和价值观。曾有外国网站弄过一个“大家声称看过但其实没看过的电影”榜单，黑帮经典《教父》
排名第一，就是这个道理。
但是，无论接不接受、喜不喜欢，看完电影的人，都会情不自禁蹦出“大师手笔”“史诗之作”这样的字眼。马丁·斯科塞斯用几乎炫技般的拍摄手法，展现长达半个多世纪的美国黑帮风云；有点有面，既细致入微、又波澜壮阔。
这不是“大师”“史诗”，又会是什么？
【二】
《爱尔兰人》
改编自纪实文学作品《听说你刷房子了》，书名是道上的一句黑话，杀人爆头的时候，鲜血四溅洒在墙壁上，房子就需要重新粉刷。
这本书由一名检察官写成。生命濒危保释出狱的“爱尔兰人”法兰克·希兰承认，二十多年前是他杀死了传奇工会领袖吉米·霍法——吉米的失踪一度是美国历史上的最大悬案之一。
影片的演员阵容异常“炸裂”，几位主演可谓各自肩扛一部美国黑帮电影史。
这不是一部犯罪悬疑片，真相并非重点。但影片在叙事中会不断带着你思考，法兰克·希兰如何从一个普通货车司机进化为黑帮高层？他作为一个“爱尔兰人”如何在看重血统的意大利族裔黑帮中平步青云？他如何、为什么要杀死吉米·霍法？吉米·霍法又为何从领袖神坛上跌落、落得遭人灭口的下场？
斯科塞斯带领我们以“外来人”法兰克·希兰的视角进入、观察黑帮。随着他接触的人、参与的事件越来越多，位置越来越往上走，观众和法兰克一起，对于黑帮的行事规矩、组织架构和布局、高层的权利争斗都有了越来越多的认识。
不愧是社会观察家马丁·斯科塞斯。
如果你看过《好家伙》
，你会从《爱尔兰人》中看到不少与《好家伙》类似的元素和手法。不过《爱尔兰人》
比《好家伙》更加宏大
，出现更多的人物，展现更广阔的黑帮版图，伴随更多美国政治历史背景。
《爱尔兰人》也更加个人
，更深入地挖掘了人物的内心世界，尤其是主角法兰克·希兰，我们看到他遵循黑帮价值观的一面，还看到他与我们一样“人性”的一面。这两面之间的矛盾挣扎，构成了影片最苦楚的时刻。