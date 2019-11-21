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“蜘蛛侠女友”赞达亚拍摄写真大片

造型复古奔放 年轻就是活力四射！

2019-11-21 23:04:43 来源：Mtime时光网

一个成熟的赞达亚，见过吗？
　　时光网讯 好莱坞女明星近日为《Allure》杂志拍摄了一组写真大片，地点应该是在郊区的飞机场上，虽然风景很荒凉，但是凭借赞达亚各种凹造型，也让这组大片呈现出复古和奔放的一面，还是很好看的。

　　赞达亚最为关注熟悉的角色就是在《蜘蛛侠：英雄远征》中饰演蜘蛛侠的女友，两人在这一部中刚刚确定关系，期待后续发展。




   编辑：汀

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关键词： 赞达亚
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Zendaya

职业：演员 | 制作人 | 声音部门

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