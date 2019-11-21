一个成熟的赞达亚，见过吗？

时光网讯 好莱坞女明星近日为《Allure》杂志拍摄了一组写真大片，地点应该是在郊区的飞机场上，虽然风景很荒凉，但是凭借赞达亚各种凹造型，也让这组大片呈现出复古和奔放的一面，还是很好看的。

















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