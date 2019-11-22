过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 春节档四大导演论战金鸡，承诺不搞恶意竞争

金鸡论坛，徐峥、陈可辛、陈思诚 现场联合发声，《囧妈》 《中国女排》 《唐人街探案3》三部在春节档上映的电影，绝不会为了票房，搞互黑和恶意竞争。陈思诚笑言，今天这事绝对可以作为新闻标题。





01. 《小丑》是否拍续集导演回应了：八字还没一撇











昨日，外媒因为小丑是否拍续集上演新闻大战，最新的消息是导演菲利普斯告诉Indiewire：THR说的他和华纳“拍更多DC角色的起源电影”的那场会面从未发生；《小丑2》，他与华纳高层有过非正式会谈，在威尼斯、多伦多、饭桌上…但，目前没有合同，连剧本合同都无，他们也从未找菲尼克斯谈演续集，"与菲尼克斯的合同已经结束了，" 关于THR的报道，托导说最多只能说是一个“预期”。

02. 亚马逊科幻动画剧《抹去重来》宣布续订第二季









第一季中字预告片 第一季已于9月13日已上线讲述女主角Alma（“阿丽塔”罗莎·萨拉扎尔饰演）本是一名因生活而疲惫的幼儿护工，但一次车祸过后，她穿越于不同时间、空间，和更深层次的东西，开始探寻她的父亲的死的真相。“风骚律师”鲍勃·奥登科克饰演其父。





该剧采用当代动画少见的大量转描(rotoscope)技术，打造真实又有艺术感的画面，转描是指先由演员出演一遍，拍好视频，后由动画师以每帧视频画面为基础作画。

03. 简·奥斯汀小说改编电影《爱玛》首曝预告





现场，陈思成还解释了自己当初为何要做“唐探”系列：“第二部我开始想如何做得更大，我一直研究美国产业势能IP，比如漫威。漫威某种程度是文化贫瘠的表现，因为美国历史很短，只能做科幻，但中国历史很长。唐人街是中华文化独有的文化，是中国跟外国文化碰撞出来的不同感受。所以就想到做唐探这个系列。”

预告 简·奥斯汀小说改编电影《爱玛》发布首支预告！安雅·泰勒-乔伊(《分裂》)在这一版中扮演爱玛，约翰尼·弗林扮演男主角乔治·奈特利。影片讲述美丽、自负还喜欢做媒的少女爱玛，与年长许多的奈特利先生曲折的爱情故事。





该片演员还有比尔·奈依、卡莱姆·特纳(《神奇动物2》)、米兰达·哈特(《米兰达》)、乔什·奥康纳(《上帝之国》)、鲁伯特·格雷夫斯(《神探夏洛克》)、米娅·高斯(《阴风阵阵》)、杰玛·韦兰(《权力的游戏》)等。2020年上映。

04. 迈克尔·B·乔丹主演的军事动作片《冷血悍将》首曝先导预告

















