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时光早报:"小丑"导演否认拍续集传闻

阿尔帕西诺新剧曝预告 春节档四导演不搞恶意竞争

2019-11-22 07:32:52 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里～

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 春节档四大导演论战金鸡，承诺不搞恶意竞争



       金鸡论坛，徐峥、陈可辛、陈思诚 现场联合发声，《囧妈》 《中国女排》 《唐人街探案3》三部在春节档上映的电影，绝不会为了票房，搞互黑和恶意竞争。陈思诚笑言，今天这事绝对可以作为新闻标题。

       现场，陈思成还解释了自己当初为何要做“唐探”系列：“第二部我开始想如何做得更大，我一直研究美国产业势能IP，比如漫威。漫威某种程度是文化贫瘠的表现，因为美国历史很短，只能做科幻，但中国历史很长。唐人街是中华文化独有的文化，是中国跟外国文化碰撞出来的不同感受。所以就想到做唐探这个系列。”

01. 《小丑》是否拍续集导演回应了：八字还没一撇



       昨日，外媒因为小丑是否拍续集上演新闻大战，最新的消息是导演菲利普斯告诉Indiewire：THR说的他和华纳“拍更多DC角色的起源电影”的那场会面从未发生；《小丑2》，他与华纳高层有过非正式会谈，在威尼斯、多伦多、饭桌上…但，目前没有合同，连剧本合同都无，他们也从未找菲尼克斯谈演续集，"与菲尼克斯的合同已经结束了，" 关于THR的报道，托导说最多只能说是一个“预期”。
02. 亚马逊科幻动画剧《抹去重来》宣布续订第二季



　　　

第一季中字预告片

第一季已于9月13日已上线讲述女主角Alma（“阿丽塔”罗莎·萨拉扎尔饰演）本是一名因生活而疲惫的幼儿护工，但一次车祸过后，她穿越于不同时间、空间，和更深层次的东西，开始探寻她的父亲的死的真相。“风骚律师”鲍勃·奥登科克饰演其父。

　　该剧采用当代动画少见的大量转描(rotoscope)技术，打造真实又有艺术感的画面，转描是指先由演员出演一遍，拍好视频，后由动画师以每帧视频画面为基础作画。 
03. 简·奥斯汀小说改编电影《爱玛》首曝预告

　　

     　

预告

简·奥斯汀小说改编电影《爱玛》发布首支预告！安雅·泰勒-乔伊(《分裂》)在这一版中扮演爱玛，约翰尼·弗林扮演男主角乔治·奈特利。影片讲述美丽、自负还喜欢做媒的少女爱玛，与年长许多的奈特利先生曲折的爱情故事。

　　该片演员还有比尔·奈依、卡莱姆·特纳(《神奇动物2》)、米兰达·哈特(《米兰达》)、乔什·奥康纳(《上帝之国》)、鲁伯特·格雷夫斯(《神探夏洛克》)、米娅·高斯(《阴风阵阵》)、杰玛·韦兰(《权力的游戏》)等。2020年上映。
04. 迈克尔·B·乔丹主演的军事动作片《冷血悍将》首曝先导预告

      迈克尔·B·乔丹主演的军事动作片《冷血悍将》首曝先导预告，暗黑、冷艳、不明觉厉。



　　

先导预告

该片聚焦汤姆·克兰西（创造的最有名形象是杰克·莱恩）笔下著名特工“彩虹六号”约翰·克拉克，这是首部以他为主角的作品。此前这个角色曾以配角身份亮相《燃眉追击》《恐惧的总和》《杰克·莱恩》等杰克·莱恩作品。

　　《冷血悍将》原是为汤姆·哈迪量身打造的作品。后来汤姆·哈迪没能演成，乔丹接棒上任。这个系列电影计划拍两部，先是《冷血悍将》，后是《彩虹六号》。《冷血悍将》定于2020年9月18日北美上映。
05. 阿尔帕西诺主演新剧"猎杀纳粹"发预告

     
     

先导预告

乔丹·皮尔《逃出绝命镇》）执行制片、阿尔帕西诺主演的亚马逊新美剧《猎杀纳粹》，今日发布了首支先导预告片。本剧设置在1977年的纽约，一帮专门猎杀纳粹的人发现，有数以百计的高层纳粹官员就住在普通人中，幻想着在美国建立第四帝国。这些猎手们踏上暴力的征程，要将纳粹们缉拿归案，阻止他们种族大屠杀的计划。在预告中，猎手们面对纳粹，刺杀、射杀、爆炸，样样不落。

06. DC流媒体平台放出新剧《逐星女》官方logo

    


　　DC流媒体平台“DC宇宙”放出旗下新剧《逐星女》官方logo，并宣布本剧将在2020年第二季度上线。《逐星女》由前DC首席创意官杰夫·琼斯主导制作，Brec Bassinger主演，是DC流媒体平台“DC宇宙”的第六部原创剧集。 ​​​
07. 星战衍生剧《曼达洛人》首映礼现场直击



     

美国首映礼

 《星球大战》衍生剧集《曼达洛人》已于11月12日登陆迪士尼流媒体平台Disney+，迪士尼近日为该剧举行首映礼活动，导演布莱丝·达拉斯·霍华德，主演佩德罗·帕西卡、沃纳·赫尔佐格等悉数亮相。

　　《曼达洛人》由乔恩·费儒操刀剧本，并担任制片。故事的时间线将设置在帝国陨落后和第一军团出现前，围绕在远离新共和国掌控的银河系边远星带的的一位独行枪手展开。《星球大战：克隆人战争》、《星球大战：义军崛起》导演戴夫·菲洛尼执导首集。《雷神3》导演塔伊加·维迪提也将参与执导。

01. 奉俊昊《寄生虫》称雄韩国电影青龙奖


　　第40届韩国电影青龙奖刚刚落幕，各大奖项揭晓，奉俊昊执导的《寄生虫》拿下了最佳电影、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳美术五个奖项，是今晚的最大赢家。



　　当晚颁奖嘉宾中有两大两点，李英爱和金宇彬，李英爱一袭黑色晚礼服惊艳全场，金宇彬因为抗癌后复出备受瞩目。

　　在过去的一年，有众多韩国青年演员表现出色，本届青龙奖给李光洙、李哈妮、朴炯植、林允儿颁发了人气奖。

获奖名单——

最佳影片：《寄生虫》
最佳导演：奉俊昊《寄生虫》
最佳男主角： 郑雨盛《证人》
最佳女主角：赵茹珍《寄生虫》
最佳男配角：赵宇镇《国家破产之日》
最佳女配角：李静恩《寄生虫》
最佳剧本：《蜂鸟》
最佳新人导演：李尚根 《EXIT》
最佳男新人：朴海秀《量子物理学》
最佳女新人：金慧俊《未成年》
最佳技术：尹真律、权志勋《极限逃生》
最佳拍摄照明：金志龙、曺奎永《摇摆狂潮》
最佳剪辑：南娜英《摇摆狂潮》
最佳配乐：金泰成《娑婆诃》
最佳美术：李河俊《寄生虫》
票房奖：《极限职业》
人气奖：李光洙、李哈妮、朴炯植、林允儿

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关键词： 小丑 阿尔帕西诺 中国女排 徐峥 唐人街探案3
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