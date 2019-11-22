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"小丑"导演:我根本没在正式运作续集

曾提想拍更多DC起源故事 华纳只同意"小丑"

2019-11-22 09:29:39 来源：Mtime时光网

关于近日《小丑》甚嚣尘上的续集传闻，导演托德·菲利普斯一一给出了回应。
　　时光网讯　这两天，关于《小丑》是否要拍续集的新闻传得沸沸扬扬，特别是好莱坞最权威的两家媒体给出了截然相反的报道——《好莱坞报道者》（THR）称，华纳正在和导演托德·菲利普斯洽谈续集事宜，还称菲利普斯10月7日和华纳总裁托比·艾默里奇见了面，想要开发一系列DC角色的原创故事；

　　而Deadline则反驳说，10月7日压根就没有什么“见面”，而且菲利普斯和男主角杰昆·菲尼克斯都完全没有开始运作续集。今日，菲利普斯接受了外媒Indiewire和The Playlist的访谈，给出了许多新答案。



　　01. 关于10月7日的这次“见面”，Deadline的说法是对的，菲利普斯回应说，“我跟你港，10月7日压根就没有过见面，你也知道我这个人和我的职业生涯，这就不是我的风格啊。我拍过的《宿醉》很成功，也是华纳的，这可不会让我突然变成喜剧制片人，一下拍好多电影的那种。”

　　“布莱德利·库珀和我在华纳有个制片公司，我和华纳合作15、16年了，我们一下可以运作两部电影，不像有些人能一下运作40部（凯文·费奇警告！！），我哪儿有这种体力啊。”



　　02. 关于菲利普斯想拍DC其它起源电影这件事，这个讨论是有过的，只不过不是在10月7号，而是在拍《小丑》之前，“当我跟华纳提《小丑》的时候，当时不止一部片子，而是一系列厂牌电影”，菲利普斯说，“他们很快拒绝了，我理解，我是谁啊？能跟片方一下谈下来一系列厂牌电影？华纳说了，咱先拍这部。”



　　03. 关于《小丑》续集现在的状态，菲利普斯态度很明确，没有谈过后续合作，也没有在开发新剧本，但不代表就一定没有续集，毕竟影片全球票房超过了10亿美元了，谁还跟钱过不去啊？“一部票房10亿美元的电影，不可能不琢磨续集，杰昆和我都公开说过，我们开拍第二周开始就在想续集的事情，只是这么一说而已。”

　　“但《好莱坞报道者》言之凿凿说我们正在运作续集的报道，就是错的，我不知道为什么会有这样的说法，也许是实习生想要通过这篇稿子博出名。关于续集的真相是，杰昆和我只是聊过而已，当我们在多伦多、威尼斯等世界各地跟华纳高管们宣传《小丑》时，肯定吃饭的时候会聊到续集的问题啊。但是我们根本就没有过写续集的合同，也没有跟杰昆正式洽谈过续集的事儿。”



　　“到底会不会有一天有续集？还是那句话，那篇文章（THR）只能说是个期待吧。”“当你没有推特账号的时候，就很难反驳这种事情，你又不在场，你只能说，‘得了，这件事过24小时就消失了，该翻篇了。’”

　　04. 《好莱坞报道者》中也提到，菲利普斯本人会因《小丑》挣到近1亿美元，因为他没有要求先支付薪水，而是要了影片票房的分成，跟他在拍第一部《宿醉》之前跟华纳签的合同类似。那个片儿跟《小丑》一样也是以小博大，3500万美元的成本换来了2009年4.68亿美元的全球票房。



　　不得不说，如果这个消息是真的，菲利普斯的操作比华纳可大胆多了，虽然6500万美元的成本换来超过10亿美元的全球票房，看上去华纳好像应该赚翻了。然而由于在开机之前，华纳已经把本片投资股份出售给了其它两家公司，之后的票房分成是这三家主投公司一起分享的，华纳也是少赚了很多钱。

　　不过对于华纳来说，一开始就没有选择全额投资，从以往的市场环境和经验来看，这是比较保险的做法，这就更显得菲利普斯太勇敢了——如果影片赔了，他不仅赚不到片酬，还要为本片的失败而负责。对于这一消息，菲利普斯拒绝回应







最后放两张《小丑》的“申奥”海报

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 托德·菲利普斯 DC 续集 华纳
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托德·菲利普斯

托德·菲利普斯

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