



















02. 关于菲利普斯想拍DC其它起源电影这件事，这个讨论是有过的，只不过不是在10月7号，而是在拍《小丑》之前，“当我跟华纳提《小丑》的时候，当时不止一部片子，而是一系列厂牌电影”，菲利普斯说，“他们很快拒绝了，我理解，我是谁啊？能跟片方一下谈下来一系列厂牌电影？华纳说了，咱先拍这部。”











03. 关于《小丑》续集现在的状态，菲利普斯态度很明确，没有谈过后续合作，也没有在开发新剧本，但不代表就一定没有续集，毕竟影片全球票房超过了10亿美元了，谁还跟钱过不去啊？“一部票房10亿美元的电影，不可能不琢磨续集，杰昆和我都公开说过，我们开拍第二周开始就在想续集的事情，只是这么一说而已。”





“但《好莱坞报道者》言之凿凿说我们正在运作续集的报道，就是错的，我不知道为什么会有这样的说法，也许是实习生想要通过这篇稿子博出名。关于续集的真相是，杰昆和我只是聊过而已，当我们在多伦多、威尼斯等世界各地跟华纳高管们宣传《小丑》时，肯定吃饭的时候会聊到续集的问题啊。但是我们根本就没有过写续集的合同，也没有跟杰昆正式洽谈过续集的事儿。”











“到底会不会有一天有续集？还是那句话，那篇文章（THR）只能说是个期待吧。”“当你没有推特账号的时候，就很难反驳这种事情，你又不在场，你只能说，‘得了，这件事过24小时就消失了，该翻篇了。’”





04. 《好莱坞报道者》中也提到，菲利普斯本人会因《小丑》挣到近1亿美元，因为他没有要求先支付薪水，而是要了影片票房的分成，跟他在拍第一部《宿醉》之前跟华纳签的合同类似。那个片儿跟《小丑》一样也是以小博大，3500万美元的成本换来了2009年4.68亿美元的全球票房。













不得不说，如果这个消息是真的，菲利普斯的操作比华纳可大胆多了，虽然6500万美元的成本换来超过10亿美元的全球票房，看上去华纳好像应该赚翻了。然而由于在开机之前，华纳已经把本片投资股份出售给了其它两家公司，之后的票房分成是这三家主投公司一起分享的，华纳也是少赚了很多钱。





不过对于华纳来说，一开始就没有选择全额投资，从以往的市场环境和经验来看，这是比较保险的做法，这就更显得菲利普斯太勇敢了——如果影片赔了，他不仅赚不到片酬，还要为本片的失败而负责。对于这一消息，菲利普斯拒绝回应。