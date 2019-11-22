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怒了！儒雅的叶问直接将老外踩在脚下

甄子丹《叶问4》曝“对决”版海报

2019-11-22 09:39:51 来源：Mtime时光网

黄、红、绿三张不同颜色的海报，还原了影片三场“此中有深意”的动作大戏。
      时光网讯 今日，由叶伟信导演并监制，甄子丹主演并监制，袁和平担任动作导演，黄百鸣担任总监制的电影《叶问4》曝光了一组“对决”版海报，分别定格了甄子丹与吴樾、斯科特·阿金斯、高战对打的经典瞬间。

      黄、红、绿三张不同颜色的海报，还原了影片三场“此中有深意”的动作大戏。

      黄色系海报对应的是甄子丹吴樾在中华会馆的切磋，所使用的招数分别为咏春和太极。在片中，远赴美国旧金山的叶问与在唐人街居住的中华总会会长万宗华相识，两人因持不同观点正面对招，上演了咏春大战太极的震撼一幕。

      中秋之夜，由高战所饰演的受雇于美国海军陆战队的空手道教练哥连大闹唐人街，打伤多位华人师傅，还出言不逊侮辱中华武术和中华同胞。叶问将哥连按在地上狂揍的海报以红色为主色调，在这一幕时，叶问的拳主要打向了对手的脸。鲜艳的红色，一方面渲染出唐人街过节的热闹景象，另一方面也体现了叶问用中华武术向洋人发出警告。

      华人在美国的国土上遵守法律，努力生活，但以巴顿为代表的洋人，不但想尽办法驱赶华人，而且还一而再再而三地欺负和压迫华人，重伤同胞。面对此情此景，一向低调的叶问也坐不住了，他独闯军营，势必要为民族和同胞讨回公道。“忍无可忍，无需再忍”，绿色的海报也代表了叶问全力以赴勇战巴顿的心态。海报上，叶问攻击巴顿头部等要害之处，一改往日温和儒雅的宗师形象，更多的是愤怒情绪。

      电影《叶问4》将于12月20日在全国上映。 




   编辑：羊羊

关键词： 叶问4 甄子丹
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