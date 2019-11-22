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《唐顿庄园》曝新剧照质感华美升级

历史、佳人、华服、美景，比剧版更宏大

2019-11-22 09:47:52 来源：Mtime时光网

剧版《唐顿庄园》凭借正宗的英伦风俘获了无数观众的芳心，此次的电影版无论是服装、场景设计，还是丰富的情感、故事细节，都在原有基础上全面升级。
　　时光网讯   根据全球热播英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》今日发布一组剧照，新老角色惊艳亮相，唐顿标志性的雍贵风范跃然而出。在国王与王后即将到访庄园之际，面对皇室礼仪的冲击和诸多挑战的来临，唐顿大家族将如何应对？影片将于2019年12月13日正式登陆内地院线。

　　在今日发布的剧照中，气场强大的王后、优雅美艳的庄园女士们、隆重的晚宴、其乐融融的家仆以及美如油画的庄园一角，无不将影片精致华丽的气质展现得淋漓尽致。一直以来，剧版《唐顿庄园》凭借正宗的英伦风俘获了无数观众的芳心，此次的电影版无论是服装、场景设计，还是丰富的情感、故事细节，都在原有基础上全面升级，正如导演迈克尔·恩格勒所说：“历史、佳人、服装、华丽的取景，在电影中全部得以呈现，而且比过去要更加宏大。”





　　值得一提的是，电影《唐顿庄园》请回参与了全六季剧版的艺术指导多纳尔·伍兹再现经典布景，除了唐顿庄园继续选在观众熟悉的海克利尔城堡拍摄外，为了给电影带来多样性的场景变化，同时力求真实还原第一次世界大战后时期英国的风貌。

　　剧组遍访邮政博物馆、维多利亚与艾伯特博物馆等查询史料，更是几乎走遍了整个英国进行勘景。多纳尔·伍兹坦言：“电影能给观众们带来更大、更好、更奢华、更丰富的观影体验。我们不仅希望这个系列的忠实剧迷去看，同时也希望有新的观众会去电影院，享受我们精心打造的一切。” 

　　同样参与了剧版服装设计的安娜·罗宾斯也重磅回归。为了保证电影中的服装符合当时的历史环境和剧情需要的各个场合，安娜流连于博物馆和古董市场，做了大量的调研。她在真实的古董服饰基础上进行修复改造或再设计，并在面料上力求做到与真实的古董服饰一致。

　　同时，相对于剧集来说，电影《唐顿庄园》对服饰的细节设计要求更高，安娜也坦言这是一大挑战。饰演大表姐玛丽的米歇尔·道克瑞就盛赞：“电影里的剧服简直令人难以置信。我从没想过我们才华横溢的服装设计师安娜能再次超越自己，她在电影中的设计又提高了一个档次，所有人看起来都感到不可思议。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 唐顿庄园 剧照
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