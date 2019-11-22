剧版《唐顿庄园》凭借正宗的英伦风俘获了无数观众的芳心，此次的电影版无论是服装、场景设计，还是丰富的情感、故事细节，都在原有基础上全面升级。





在今日发布的剧照中，气场强大的王后、优雅美艳的庄园女士们、隆重的晚宴、其乐融融的家仆以及美如油画的庄园一角，无不将影片精致华丽的气质展现得淋漓尽致。一直以来，剧版《唐顿庄园》凭借正宗的英伦风俘获了无数观众的芳心，此次的电影版无论是服装、场景设计，还是丰富的情感、故事细节，都在原有基础上全面升级，正如导演迈克尔·恩格勒所说：“历史、佳人、服装、华丽的取景，在电影中全部得以呈现，而且比过去要更加宏大。”

















值得一提的是，电影《唐顿庄园》请回参与了全六季剧版的艺术指导多纳尔·伍兹再现经典布景，除了唐顿庄园继续选在观众熟悉的海克利尔城堡拍摄外，为了给电影带来多样性的场景变化，同时力求真实还原第一次世界大战后时期英国的风貌。





剧组遍访邮政博物馆、维多利亚与艾伯特博物馆等查询史料，更是几乎走遍了整个英国进行勘景。多纳尔·伍兹坦言：“电影能给观众们带来更大、更好、更奢华、更丰富的观影体验。我们不仅希望这个系列的忠实剧迷去看，同时也希望有新的观众会去电影院，享受我们精心打造的一切。”





同样参与了剧版服装设计的安娜·罗宾斯也重磅回归。为了保证电影中的服装符合当时的历史环境和剧情需要的各个场合，安娜流连于博物馆和古董市场，做了大量的调研。她在真实的古董服饰基础上进行修复改造或再设计，并在面料上力求做到与真实的古董服饰一致。





同时，相对于剧集来说，电影《唐顿庄园》对服饰的细节设计要求更高，安娜也坦言这是一大挑战。饰演大表姐玛丽的米歇尔·道克瑞就盛赞：“电影里的剧服简直令人难以置信。我从没想过我们才华横溢的服装设计师安娜能再次超越自己，她在电影中的设计又提高了一个档次，所有人看起来都感到不可思议。”





编辑：hello王小羊