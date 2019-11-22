时光网讯
虽然辞去了《蝙蝠侠》
主演和导演职位，但本·阿弗莱克
事业并未受影响，反而是项目不断，主演的电影《回归之路》《深水》《最后的决斗》
分别于明年3月、11月和12月上映。
目前外媒又报道他将执导《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopold’s Ghost，暂译)，加上早前报道的导演项目《幽灵部队》
和翻拍版《控方证人》
，可谓忙到飞起。
《利奥波德国王的鬼魂》根据真实事件改编，讲述了19世纪末一名美国黑人传教士、一名英国记者和一名爱尔兰间谍反抗比利时国王利奥波德二世对刚果的掠夺，并揭露其暴行的故事。据说本·弗莱克已筹备这部电影很多年，一开始以为只能做成剧集，没想到最后能拍成电影。
这个比利时国王是史上最残暴的君主之一，他当年用比利时对刚果进行殖民统治，统治手段非常残酷，对于不听话的黑人奴工会将其妻儿的手砍断作为警告，有指近1500万刚果人惨遭屠杀。
华纳的《泰山归来：险战丛林》
就有提到过比利时殖民刚果的罪恶历史。亚历山大·斯卡斯加德饰扮演的泰山以英国议会贸易大使的身份重新回到刚果，但这次派遣实际上是一次比利时人里昂·罗姆（克里斯托弗·瓦尔兹饰）的阴谋。泰山、珍以及塞缪尔·杰克逊
扮演乔治·华盛顿·威廉姆斯对抗比利时人。
《启示》
的编剧法尔哈德·撒夫尼亚将撰写《利奥波德国王的鬼魂》的剧本。本·阿弗莱克、马丁·斯科塞斯与《华尔街之狼》
制片人艾玛·特林格·科斯考夫参与了本片制作。