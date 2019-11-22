



《利奥波德国王的鬼魂》根据真实事件改编，讲述了19世纪末一名美国黑人传教士、一名英国记者和一名爱尔兰间谍反抗比利时国王利奥波德二世对刚果的掠夺，并揭露其暴行的故事。据说本·弗莱克已筹备这部电影很多年，一开始以为只能做成剧集，没想到最后能拍成电影。





这个比利时国王是史上最残暴的君主之一，他当年用比利时对刚果进行殖民统治，统治手段非常残酷，对于不听话的黑人奴工会将其妻儿的手砍断作为警告，有指近1500万刚果人惨遭屠杀。





利奥波德二世











