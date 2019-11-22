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强森"星云"亮相《勇敢者游戏2》墨西哥红毯

现场还原峰林吊桥场景 勇敢者四人组再集结

2019-11-22 10:04:21 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2：再战巅峰》强森率主演团队悉数亮相墨西哥红毯，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰再次“组队集结”。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》即将于12月13日同步北美登陆中国院线，主创人员也开启了全球宣传。近日，影片于墨西哥举办国际媒体峰会，一系列特别活动随之展开。


　　红毯仪式上“巨石强森”率主演团队悉数亮相，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜再次“组队集结”。此时，他们脱下游戏战服，登上红毯展现各自的明星风采，引来现场媒体粉丝阵阵惊呼。此次红毯现场颇为特别，高度还原了片中峰林吊桥等场景，勇敢者游戏世界仿佛就在眼前。



　　扮演“勇石博士”的巨石强森身着蓝色衬衫，肌肉紧绷笑容灿烂，亲切与粉丝合影留念。此次领队来到墨西哥为影片宣传，强森表示十分开心，再次与默契十足的勇敢者伙伴们相见，让他对于这次宣传充满期待，同时对于这部影片也信心十足。
  
　　强森的黄金拍档、美国著名喜剧明星凯文·哈特身穿灰色西装，在红毯上展现了自己帅气的一面。片中他与强森继续携手面对各种绝境，闯过各种匪夷所思的关卡；饰演“地质学家”的美国著名喜剧演员杰克·布莱克，身着花衬衫在红毯上依旧展现幽默特质，曾经成功为《功夫熊猫》主角“阿宝”配音的他，此次在片中又将自己的模仿天赋发挥到极致。


　　通过“星云”一角广为影迷熟知的凯伦·吉兰在片中“性感打女”的造型让观众再次沦陷，这次她将挑战更多动作戏，帅气痛击强敌，红毯上她一袭花色长裙惊艳亮相，镜头前展现傲人身姿；好莱坞著名亚裔女星奥卡菲娜也现身红毯，她饰演的“神秘角色”引发影迷无数猜想与期待，同时为影片注入新鲜活力。

　　《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归。

　　为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表危险重重的致命关卡，强森领队挑战极限玩命闯关。山崩石裂的险境中命悬一线，与突如其来的凶猛野兽死战到底，他们唯有绷紧神经并肩作战，才能通过生死考验逃出生天。

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[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 勇敢者游戏2
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