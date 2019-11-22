白兰的一次次哭泣，让观众看到了这个绝症母亲在女儿受到伤害后爆发的无限能量，为了演绎这个角色，宋佳贡献了自己的“至狠时刻”。





今日，影片发布情感预告。预告中横跨十年，两起作案手法完全相同的绑架案重现，身患绝症的母亲白兰（宋佳 饰）执着十年，只为找到真凶给死去的女儿一个交待。十年后，陈浩警官（王千源 饰）发现新线索，与这位绝望的母亲重启了一段追凶之路。两位主演每个动作、每一滴眼泪满满都是戏，满带着对未解悬案以及愧疚执念寻凶，这让本片影片充满情绪爆点。













10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征 饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿？





预告片里，随着绑匪的变声勒索电话和铃铛撕心裂肺哭声的再现，白兰在铃铛忌日时手握孩子留下的遗物，用一句“你还记得今天是什么日子吗”对陈浩发出诘问，这位绝望母亲的心事无处安放。对于这个肺癌晚期的母亲来说，能否找出真凶给死去女儿一个交待，变成她余生的心结。随着一起离奇绑架案的出现，和十年前如出一辙的作案手法出现在两人眼前，种种谜团悬而未解，让白兰这个绝望母亲重燃希望，也让陈浩不顾安危在鱼市、码头、山崖上不遗余力地追逐凶手，把所有谜团变成找到凶手的动力。













本轮曝光的预告片中，释放了关于白兰这个绝症母亲的更多画面，扎上针头的手背、洗手池中的血迹、雨夜里光着脚撞上迎面而来的卡车、翻找女儿照片手被划破后满手的鲜血……白兰的一次次哭泣，让观众看到了这个绝症母亲在女儿受到伤害后爆发的无限能量，为了演绎这个角色，宋佳贡献了自己的“至狠时刻”。





失去女儿的白兰陷入绝望，频繁吸烟的她患上癌症，经受了身心双重煎熬的她，听到医院病房中护士长的一句“趁你现在还走得动，去干你想干的事”，更加坚定寻找凶手的决心。除了为角色化上病态妆，将角色最憔悴最痛苦的一面呈现给观众，被问及如何体会这个绝症母亲的内心时，宋佳说道：“虽然没做过母亲，但是每个母亲、女性的天性都是一样的，为了孩子可以激发无限潜能，白兰这个角色非常极致。”