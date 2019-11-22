《吹哨人》今日发布“昨日说法”特辑，以别开生面的形式将影片中的跨国迷局一一展现。

时光网讯 由薛晓路执导，雷佳音、汤唯领衔主演的华语首部“吹哨人”题材电影《吹哨人》今日发布“昨日说法”特辑，以别开生面的形式将影片中的跨国迷局一一展现。





与特辑同步曝光的，还有一组“凝望版”海报，雷佳音眉头紧锁目光如炬地质问：“我看不清你。”而汤唯的神情却似有无奈按捺在心头：“我不想这么逃一辈子。”不禁让人好奇，事情的真相到底是什么？汤唯饰演的角色究竟是黑是白？两个人的关系会走向何方？









定位跟踪、意外爆炸，雷佳音和汤唯探寻真相的路上被笼上了层层谜团。两人接二连三地被追杀，让马珂（雷佳音 饰）意识到这件事情背后一点也不简单，甚至自己的公司也牵扯其中。随着调查的进一步深入，周雯（汤唯 饰）也露出了让马珂“看不透”的一面。接下来马珂的选择，不仅仅“事关你我”而是“事关一个城市”，他将何去何从？





雷佳音坦言自己饰演的马珂只是一个平凡的普通人，却因为前任周雯的出现生活发生了天翻地覆的变化——被陌生人跟踪、被亡命之徒追杀、被上司变相威胁……为了查出真相，马珂和周雯携手开启了横跨澳、亚、非三大洲的生死逃亡。谈及片中这对生死搭档，雷佳音表示：“马珂和周雯的关系很复杂也很微妙，夹杂着忘不掉的惋惜、此次此刻的冲动，还有无尽的后悔。”让人不禁好奇两个人之间究竟经历了怎样的过往，又会发生怎样让人意想不到的纠葛？





电影《吹哨人》中，每当马珂和周雯在层层迷雾中抽丝剥茧逼近真相之时，总是一次又一次地被推入绝境。汤唯透露饰演周雯时最大的感受是“恐惧与绝望”：“在这拍摄这部戏的日子里，最大的感受是太绝望。”而当谈到对正邪难辨的周雯的理解，汤唯则走心表示：“她是一个比我之前饰演过薛晓路导演的电影中处境都要复杂的角色，我始终人为不能以好坏去简单地界定一个人物。”





在金鸡百花电影节上，《吹哨人》举办了特别首映式，第一次让观众一睹影片真容，雷佳音和汤唯的银幕首度搭档也让人眼前一亮。





姚晨表示：“超出预期，很高兴能够在这种质感的电影里看到男女主角是中国演员。感觉雷佳音这个角色在国外的电影里都是肌肉猛男，但是他完全不靠肌肉取胜，是通过演员的个人魅力让这个角色焕发光彩。”





梁静则感慨两位演员的演技精湛：“我一直沉醉在里面，整个节奏感特别好，出乎意料！里面的雷佳音特别讨喜，汤唯也特别入心，看得我直为周雯心疼。”



