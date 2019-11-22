由布拉德·皮特领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》曝光“荣耀天际”版预告。





电影《星际探索》曾入围威尼斯国际电影节主竞赛单元，海外媒体及观众给予影片超高评价，不仅因为电影拍出了宇宙的宏大、漂流的刺激与探索的魄力，更源于电影所蕴含的深层哲思。





片中布拉德·皮特饰演的宇航员精英罗伊，成功挑战了人类极限，经历月球、火星的层层考验，最终抵达遥远的海王星，在那里发现了惊天秘密，尽管在空间上远离地球，却在时间上找回了自己……当你凝视宇宙深处时，宇宙也在凝视着你，有媒体称该片既展现了未来科技可以将人类带到何处，也探讨了人类如何内窥自身，精彩演绎了一场对心灵深处的探索。





《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆斯·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。影片12月6日登陆全国院线。