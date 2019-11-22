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男神布拉德·皮特主宰大银幕星际史诗

《星际探索》曝“荣耀天际”版预告

2019-11-22 10:44:03 来源：Mtime时光网

由布拉德·皮特领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》曝光“荣耀天际”版预告。
　　时光网讯 布拉德·皮特领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》今日曝光“荣耀天际”版预告，全面释出海外权威媒体的口碑。目前该片烂番茄新鲜度84%，在一向评分严苛的MetaCritic上也达到均分80，获赞“一部惊心动魄的星际史诗”，片中男神皮特的表现同样备受称赞，被誉为全片最闪耀的一颗星。
 
　　电影《星际探索》全新曝光“荣耀天际”版预告，不仅将片中布拉德·皮特穿越太阳系拯救地球的惊险刺激场面逐一奉上，更是全方位呈现海外权威媒体对影片的客观评价。《滚石》《好莱坞报道》《时代》《名利场》《纽约客》等主流媒体纷纷为影片点赞，称该片为近些年来好莱坞太空科幻电影的“一部杰作”，两个小时的沉浸式太空漂流成就了“一段惊心动魄的星际史诗”，瑰丽璀璨的银河美景和险象环生的动作场面“必须在大银幕观看”，才能畅享宏大宇宙冒险带来的极致震撼！而首度冲出地球变身宇航员的好莱坞男神皮特，也被盛赞奉上了全片最闪耀的表演，“布拉德·皮特主宰大银幕”当之无愧。

　　电影《星际探索》曾入围威尼斯国际电影节主竞赛单元，海外媒体及观众给予影片超高评价，不仅因为电影拍出了宇宙的宏大、漂流的刺激与探索的魄力，更源于电影所蕴含的深层哲思。

　　片中布拉德·皮特饰演的宇航员精英罗伊，成功挑战了人类极限，经历月球、火星的层层考验，最终抵达遥远的海王星，在那里发现了惊天秘密，尽管在空间上远离地球，却在时间上找回了自己……当你凝视宇宙深处时，宇宙也在凝视着你，有媒体称该片既展现了未来科技可以将人类带到何处，也探讨了人类如何内窥自身，精彩演绎了一场对心灵深处的探索。

　　《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆斯·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。影片12月6日登陆全国院线。

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[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 星际探索 布拉德·皮特
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星际探索

星际探索 (2019)

0.0

导演：詹姆士·格雷

主演：布拉德·皮特

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布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

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