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美国独立精神电影奖公布提名名单

A24横扫全场!罗伯特帕丁森"灯塔"5项领跑

2019-11-22 11:25:45 来源：Mtime时光网

美国独立精神奖公布提名名单，类型涵盖丰富，小成本影片受关注。
　　时光网讯　第35届美国独立精神奖于北京时间今日凌晨揭晓提名名单，A24出品影片提名横扫全场：罗伯特·帕丁森主演的《灯塔》以及亚当·桑德勒主演的《原钻》各拿包括最佳影片、最佳男主、最佳导演在内的5项提名领跑，《别告诉她》入围最佳影片、最佳女配（赵淑珍）；《浪潮》《仲夏夜惊魂》、《旧金山最后一个黑人》也分别有奖项入围。A24随后公布的庆功海报可以说是霸气十足，slay全场。


      A24之外，在各大影展颇受好评的《婚姻故事》此次也入围了最佳影片、最佳剧本提名，不过，《婚姻故事》虽然是今年颁奖季的大热门，但是综合各家提名名单看，寡姐单项提名入围并不算多。诺亚尤佩和希亚拉博夫则凭借《宝贝男孩》双双入围最佳男配。周洪（《车道》）凯伦阿兰（《科尔维尔》）蕾妮·齐薇格《朱迪》等入围女主。颁奖典礼将于2020年2月8日举行。

完整名单：

最佳影片


最佳导演


最佳男主角
克里斯·加拉斯特《任我驰骋任我飞》

最佳女主角
凯伦·阿兰《凯尔维尔》
阿尔法·伍达德《宽宥》




最佳男配角
威廉·达福《灯塔》
威德尔·皮尔斯《燃烧的甘蔗》

最佳女配角
劳伦·斯宾瑟《任我驰骋任我飞》
奥克塔维娅·斯宾瑟《卢斯》


最佳处女作
《爬坡人生》
《黛安》


最佳剧本

最佳处女作剧本
《把那个人击倒》
《浩瀚的夜晚》


最佳摄影


最佳剪辑
《任我驰骋任我飞》

最佳国际影片
《悲惨世界》（法国）
《寄生虫》（韩国）
《彩塑男孩》（秘鲁）
《纪念品》（英国）




最佳纪录长片
《为了萨玛》
《饥饿鬼岛》

约翰·卡萨维茨奖（奖励成本在50万美元以下的电影）
《燃烧的甘蔗》
《凯尔维尔》
《任我驰骋任我飞》


罗伯特·奥特曼奖（嘉奖导演，选角导演与全体演员）


“应当受到关注”奖（嘉奖未受评论关注的剧情片）
《旧金山的最后一个黑人》

“比虚构更真实”奖（嘉奖未受评论关注的纪录片）
《17街区》
《嘉兰朵》
《阿美利加》

   编辑：z

关键词： 原钻 灯塔 别告诉她 婚姻故事
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