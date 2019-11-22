影片中的六位主人公——外卖拳王、新锐教师、民营科研创业者、壁画研究者、24小时民警、产科医生，镜头下他们在职场没有万人追捧、没有风光无限、没有浪漫梦幻





时光网讯 今日，纪录电影《变化中的中国·生活因你而火热》登陆全国院线，电影主创团队可谓是云集了国内外纪录电影“梦之队”：由来自探索与发现集团的大中华区和韩国内容与制作副总裁魏克然·钱纳影片任总监制，曾执导《生活万岁》、《极地》的程工导演任总导演，音乐人捞仔担纲电影原声制作、最受欢迎的摇滚乐队新裤子乐队演唱的《生活因你而火热》成为电影片尾曲。





航拍团队更是由执导2008年奥运会开闭幕式直播航拍摄影的Irman Kerck担任总导演，用画面展现了中国的山河之美。更为重要的是，电影展现了平凡普通的六位职场人在平淡中的坚守，以质朴的画面捕捉每个人的真情实感，让观者理解到每个人物的欢喜忧伤，虽然有苦涩和挫折，却仍能让我们感受到生活的蓬勃力量和火热希望。











影片先后在北京、广州和上海举办了提前点映场，抢先一睹为快的观众们为电影的真实和六个人物饱满的故事性所惊叹。被拍摄的医生、警察、老师、外卖小哥、民营企业家、壁画研究者在镜头下呈现出来的状态非常朴实自然，这让观众们也颇为感慨，十分好奇导演团队是如何做到的。总导演程工表示：摄制组在拍摄过程中遇到的最大难题，正是如何让拍摄的工作人员在这些被拍摄的主人公眼中“隐形”，为此拍摄团对提前一个月与这些被拍摄人物相处，从他们起床，到睡觉，无时无刻纪录拍摄，直到他们习惯甚至忽视镜头为止。





而成片也证明摄制组成功地完成解决了这一难题，让每一位被拍摄者都自然而然的流露出生活中的真实反应和情感，这一贯穿影片的细节让观众大为赞赏，甚至很多专业演员看了也表示：这是任何演员都想要的最生活化的表演，也是任何表演都演不出来的、生活本来的样子。

电影主题曲更是有近期大热的新裤子乐队鼎力助阵，通过他们这首《生活因你而火热》，借最质朴的歌声，为时代里每一个平凡的人而唱，歌颂火热的生活。这首燃爆摇滚乐迷的昂扬旋律与电影主旨紧紧相扣，也将通过大荧幕再次点燃每个人心中的火焰，再增添一份感动。





影片不煽情、不跌宕，没有浓墨重彩的渲染，也没有惊心动魄的转折，有的只是细雨清风、娓娓道来。影片中的六位主人公——外卖拳王、新锐教师、民营科研创业者、壁画研究者、24小时民警、产科医生，镜头下他们在职场没有万人追捧、没有风光无限、没有浪漫梦幻，更多的是面对一些在每个普通人身上也会发生的细碎琐事。

陪伴城市守岁24小时的民警，每日面对的是讨要东西的蛮横乞丐、为了家长里短不停争吵的东北底层夫妇……各色各样令人消沉的负能量；胸怀大志的民营科研创业者带领年轻团队想闯一番天地，争取世界级的成绩，但关于他最后的镜头是团队寄予众望的火箭在漫长地飞行后坠落，而不是励志电影老调重弹的辉煌升天……每一个人物故事没有进行有意识地突出戏剧性、没有刻意制造矛盾，只是对发生在这六个普通职场人身上的琐事直拍。普通人的生活，就是如此简单、平淡，但隐藏在这平淡背后无日无时的努力、旷日持久的煎熬、和习以为常的伤病，才是造就这平稳生活的重要所在。





编辑：汀