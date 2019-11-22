《冰峰暴》终极海报及预告片曝光，张静初、役所广司领衔的“翼小队”舍命反恐，展现出威武不屈的精神。





最新发布的海报透露出此次“翼小队”所处环境的极端恶劣，绵延不绝的冰峰高耸伫立，令人望而生畏，风雪之下是死亡般的绝对荒芜，众人装备上的冰痕更是侧面印证了人类所能承受的极限低温，窒息感十足；坠落于巅峰之上的直升机燃起的不只是熊熊大火，更是一场危机四伏的正义之战，“翼小队”如何面对严酷的自然环境和阴谋下的死亡危机充满悬念。





与此同时，张静初手中信号弹飘出的红色烟雾成为整个冰雪底色上最亮眼的焦点，夺人眼球的危险信号使影片的紧张气氛展露无遗，仿佛大战即将来临，翼小队全员严阵以待，面色凝重，表现出要与恐怖分子血战到底的决心。





横版海报中歹徒面露凶光，手中的自动步枪与“翼小队”仅有的冰斧形成了鲜明的强弱对比。危险继续升级，但小队成员们用坚毅的眼神告诉观众：他们绝不会退缩！





随之一同曝光的“一刚到底”版预告片则呈现出更多极具视觉冲击力的画面，短短的一分多钟内，飞跃悬崖、雪地逃亡、飞机坠毁等各种刺激场面接连上演，危急程度不言而喻，突然从冰壁上崩脱的挂片让人心惊胆战，在风暴中艰难前行的直升机也拽紧了观众的心弦。





《冰峰暴》即将于11月29日登陆全国各大院线。