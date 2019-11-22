来自世界各地的顶级科幻电影人如河森正治、王红卫、史蒂芬·哈梅尔等齐聚蓝星球科幻电影周，围绕中国科幻电影的未来进行了极具前瞻性的探讨。







时光网讯 近日，首届蓝星球科幻电影周正式落下帷幕。





作为国内首个科幻电影主题的国际型跨界文化活动，蓝星球科幻电影周开创了中国在科幻电影展映、主题论坛、国际合作以及跨界对话等多方面的新视野和新格局。













国内首次大规模科幻影片展映竞赛 全球科幻电影新鲜力量初露锋芒



















本届蓝星球科幻电影周共征集到185部科幻影片，来自英国、德国、美国、加拿大、爱沙尼亚、黎巴嫩、法国、澳大利亚、乌克兰、塞尔维亚、韩国、日本、土耳其、西班牙、黎巴嫩、墨西哥、中国等17个国家，涵盖虚拟现实、平行宇宙、探空探索、人工智能等科幻题材，可以看出包括中国在内新一代科幻电影人的视野与格局。





首届蓝星球科幻电影周科幻影片竞赛单元获奖名单：











最佳影片：《明日故人》

颁奖词：以伪纪录片科幻，虚构了一个机器人对黎巴嫩历史进行解读与重构，构思奇特，想象卓绝，思辨性与趣味性兼具，拓宽了科幻电影的边界。





最佳导演：源根 《大厨》

颁奖词：尝试探讨人工智能对传统技艺的威胁，选择中国厨艺放在唐人街语境，在传统与近未来之间、东西方跨文化之间做了巧妙而精确的表达，导演技法非常成熟。





最佳编剧：辛成江 《十六》

颁奖词：中国有丰富的武侠奇幻文化传统，同时游戏动漫深刻影响当代社会，两者的结合一直佳作难觅。《十六》最有价值的地方，是跨次元的文本构思和剧作呈现，让人惊喜，值得鼓励。





最佳表演：《伊莎贝拉》

颁奖词：简单精巧的图灵测试故事，精准的表演让影片可信、有张力，极具观赏性，人与机器的互动表现非常丰富微妙。科幻短片能达到这种水准非常难得。





最佳视觉想象：《超真实》

颁奖词：科幻电影正在紧随时代而变化，本片的视觉想象，让你相信这是即将到来的未来，色彩丰富又极为虚幻，打破现实与虚拟的界限，丰富了我们对正在变化的科幻电影的认知。





蓝星球·STAR奖：《地下室富翁》

颁奖词：《地下室富翁》取材于现实，用科幻元素将其荒诞化处理，引起普通观众的强烈共鸣和愉悦的观影体验。通过对观众看片时的生理数据采集和分析，该片以唤醒频率和强度胜出，获得首届蓝星球STAR奖









蓝星球电影周本次共展映40部，分为“红岸基地”、“黑色方碑”“英伦奇观”“欧陆惊奇”“最终幻想”“奇点时刻”“设定未来”等10个单元，南京主场地放映结束之后，接下来全国巡展已经提上日程。



