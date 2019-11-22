网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

海内外专家探讨：东方科幻电影怎么拍

日本经验:坚持本土动漫创作 影响好莱坞

2019-11-22 15:54:03 来源：Mtime时光网

来自世界各地的顶级科幻电影人如河森正治、王红卫、史蒂芬·哈梅尔等齐聚蓝星球科幻电影周，围绕中国科幻电影的未来进行了极具前瞻性的探讨。


　　时光网讯 近日，首届蓝星球科幻电影周正式落下帷幕。

　　作为国内首个科幻电影主题的国际型跨界文化活动，蓝星球科幻电影周开创了中国在科幻电影展映、主题论坛、国际合作以及跨界对话等多方面的新视野和新格局。




　　据组委会介绍，首届蓝星球科幻电影周于11月16日至21日在南京牛首山举办，展映了40部来自全球各地的优秀新鲜科幻影片，来自世界各地的顶级科幻电影人如河森正治王红卫史蒂芬·哈梅尔围绕中国科幻电影的未来进行了极具前瞻性的探讨，而蓝星球与伦敦国际科幻电影节、锡切斯奇幻电影节建立的战略合作将中国科幻电影与国际接轨，意义重大。
 
国内首次大规模科幻影片展映竞赛 全球科幻电影新鲜力量初露锋芒

　　首届蓝星球科幻电影周荣誉之夜以《2001太空漫游》中的《查拉图斯特拉如是说》音乐开场，在“星际”、“赛博”、“接触”、“奇点”四个乐章串联下，颁发了科幻影片竞赛单元的主要奖项，并回顾了中国科幻电影走过的历程。



　　颁奖礼上，作为本届蓝星球科幻影片竞赛单元评委的中国金牌监制/策划王红卫介绍了首届蓝星球征片情况：

　　本届蓝星球科幻电影周共征集到185部科幻影片，来自英国、德国、美国、加拿大、爱沙尼亚、黎巴嫩、法国、澳大利亚、乌克兰、塞尔维亚、韩国、日本、土耳其、西班牙、黎巴嫩、墨西哥、中国等17个国家，涵盖虚拟现实、平行宇宙、探空探索、人工智能等科幻题材，可以看出包括中国在内新一代科幻电影人的视野与格局。

首届蓝星球科幻电影周科幻影片竞赛单元获奖名单：



最佳影片：《明日故人》
颁奖词：以伪纪录片科幻，虚构了一个机器人对黎巴嫩历史进行解读与重构，构思奇特，想象卓绝，思辨性与趣味性兼具，拓宽了科幻电影的边界。

最佳导演：源根 《大厨》
颁奖词：尝试探讨人工智能对传统技艺的威胁，选择中国厨艺放在唐人街语境，在传统与近未来之间、东西方跨文化之间做了巧妙而精确的表达，导演技法非常成熟。

最佳编剧：辛成江 《十六》
颁奖词：中国有丰富的武侠奇幻文化传统，同时游戏动漫深刻影响当代社会，两者的结合一直佳作难觅。《十六》最有价值的地方，是跨次元的文本构思和剧作呈现，让人惊喜，值得鼓励。

最佳表演：《伊莎贝拉》
颁奖词：简单精巧的图灵测试故事，精准的表演让影片可信、有张力，极具观赏性，人与机器的互动表现非常丰富微妙。科幻短片能达到这种水准非常难得。

最佳视觉想象：《超真实》
颁奖词：科幻电影正在紧随时代而变化，本片的视觉想象，让你相信这是即将到来的未来，色彩丰富又极为虚幻，打破现实与虚拟的界限，丰富了我们对正在变化的科幻电影的认知。

蓝星球·STAR奖：《地下室富翁》
颁奖词：《地下室富翁》取材于现实，用科幻元素将其荒诞化处理，引起普通观众的强烈共鸣和愉悦的观影体验。通过对观众看片时的生理数据采集和分析，该片以唤醒频率和强度胜出，获得首届蓝星球STAR奖

　　同时，组委会还为《珊瑚岛上的死光》《舒克和贝塔》颁发了“蓝星球启明奖”和“蓝星球奇点奖”，表达中国科幻电影锐意创新同时不忘初心。

　　蓝星球电影周本次共展映40部，分为“红岸基地”、“黑色方碑”“英伦奇观”“欧陆惊奇”“最终幻想”“奇点时刻”“设定未来”等10个单元，南京主场地放映结束之后，接下来全国巡展已经提上日程。

   编辑：SaSa

查看全文 ∨

关键词： 蓝星球 科幻电影周

相关电影/影人

河森正治

河森正治

Shôji Kawamori

职业：导演 | 编剧 | 演员

查看影人作品  >

王红卫

王红卫

Hongwei Wang

职业：编剧 | 制作人 | 艺术指导

查看影人作品  >

史蒂芬·哈梅尔

史蒂芬·哈梅尔

Stephen Hamel

职业：制作人

查看影人作品  >

超时空要塞

超时空要塞 (1982)

8.7

导演：石黑升

主演：长谷有洋 饭岛真理

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

赔了！2019好莱坞亏损电影不完全盘点

《X战警》遗憾落幕 《双子杀手》全球遇冷

科波拉今年在评价漫威电影时曾顺带说过：做电影不冒风险..
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

郑恺竟然演过《正义联盟》中"原子侠"?

金世佳演过"美队3" "吴京"曾客串"钢铁侠3"

14
是的，标题你没看错，我也没写错。

查看更多