网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

江一燕违建别墅被城管要求恢复原样

道歉称"这次大型人生行为艺术,对我是教训"

2019-11-22 16:56:11 来源：Mtime时光网

江一燕违建别墅，被北京市顺义区城管要求恢复原样，她本人已发文道歉，称“这一次的大型人生行为艺术，对我个人而言是教训，但更是一堂有用的课”。
       时光网讯 11月21日，北京市规划和自然资源委员会顺义分局，就“演员江一燕违规别墅”一事回应记者称，顺义区城管执法局负责进行后续处理，江一燕不按照规划审批进行建设，将按照相关规定严格处理，要求其将别墅恢复到原来审批的状态。

       

江一燕道歉

此前，官方回应江一燕别墅将被查处后，她本人已发长文道歉。她表示，“自己在跨界过程中得到一些夸赞，忘记了自己的本职，享受了很多不属于自己的高光时刻。接下来会积极配合相关部门的一切调查约谈，接受所有规范下的决定。回归演员本身，做一个朴实的人。这一次的大型人生行为艺术，对我个人而言是教训，但更是一堂有用的课”。

       10月底，江一燕因在微博晒自己获“美国建筑大师奖”引发争议，10月22号，她出领取“美国大师奖”的现场图，表示“历时五年的LOVE JYY VILLA以工作室+住宅获得了美国建筑大师奖的包括室内，建筑，园林三个奖项。”

       不少从事建筑设计和相关行业的网友表示，这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。据消息人士透露，此次获奖的建筑是江一燕和好利来掌门人罗红的爱巢，她自己正是房子的业主。





   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 江一燕
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

江一燕

江一燕

Yiyan Jiang

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

赔了！2019好莱坞亏损电影不完全盘点

《X战警》遗憾落幕 《双子杀手》全球遇冷

科波拉今年在评价漫威电影时曾顺带说过：做电影不冒风险..
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

郑恺竟然演过《正义联盟》中"原子侠"?

金世佳演过"美队3" "吴京"曾客串"钢铁侠3"

14
是的，标题你没看错，我也没写错。

查看更多