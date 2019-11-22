此前，官方回应江一燕别墅将被查处后，她本人已发长文道歉。她表示，“自己在跨界过程中得到一些夸赞，忘记了自己的本职，享受了很多不属于自己的高光时刻。接下来会积极配合相关部门的一切调查约谈，接受所有规范下的决定。回归演员本身，做一个朴实的人。这一次的大型人生行为艺术，对我个人而言是教训，但更是一堂有用的课”。

10月底，江一燕因在微博晒自己获“美国建筑大师奖”引发争议，10月22号，她出领取“美国大师奖”的现场图，表示“历时五年的LOVE JYY VILLA以工作室+住宅获得了美国建筑大师奖的包括室内，建筑，园林三个奖项。”





不少从事建筑设计和相关行业的网友表示，这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。据消息人士透露，此次获奖的建筑是江一燕和好利来掌门人罗红的爱巢，她自己正是房子的业主。