面对突如其来的野兽追击，前所未有的危险环境，勇敢者们唯有拼命一搏，尝试各种新鲜刺激的高难度逃生方式。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，将于12月13日同步北美登陆全国院线，强势抢滩贺岁。





冰山险境强森拯救伙伴





最新预告海报震撼发布

勇敢者惊险上演搏命逃生





今日，《勇敢者游戏2：再战巅峰》发布“惊心动魄”版海报，它展现了影片最为惊险刺激的场景。海报中，强森领队勇敢者四人组全员亮相，但情势危机命悬一线：在高耸入云的悬崖峭壁之上，四人奋力向上攀爬，身后是万丈深渊，稍有不慎随时都有殒命丧生的危险，只看海报就足以让人心惊肉跳、手心冒汗。





而紧随四人身后的，还有数不清的狂暴山魈穷追不舍，它们怒目獠牙飞快狂奔，而此时吊桥已经断裂，再没有回头之路，为所有人物的结局留下悬念。同时发布的“险象环生”版预告中，勇敢者四人组在多个惊险关卡中夺命逃生。各种惊险刺激场景迅速转换，各种凶猛野兽逼真可怕。











除了在前作中暗藏食人河马的原始丛林，更有随时让人殒命的万丈深渊，无数狂暴山魈围攻的峰林浮桥，突然山崩石裂的极寒雪山，成群巨型鸵鸟穷追不舍的无人沙漠……勇敢者们紧绷神经，多次虎口逃生，让人不禁为四人捏一把汗，究竟他们能否安全的走出全面失控的游戏世界？唯有电影上映时去片中寻求答案！

高难度场景挑战系列之最

全球媒体盛赞“处处惊喜”





此次“勇敢者游戏的世界”同时面临升级与失控，对于勇敢者们正可谓危险重重难度重重，堪称系列之最。首先，熟悉场景的消失，多个新鲜场景迅速转换，让勇敢者四人组大吃一惊，不得不随机应变，解决突如其来的威胁。其次，更多猛兽与全新敌人的出现，也让勇敢者必须挑战更多高难度动作，无论是徒手攀爬雪山，还是从猛兽口中逃命，甚至开车飞跃峡谷，无不令人心惊胆战。







凶猛的山魈





从预告片中可以看出，各种奇观与视效的呈现也全面超越系列前作，让人感到新鲜刺激又惊险万分，一句“这次不是所有人都可以活着从游戏里离开”，又让人为勇敢者的安危而紧张担心。日前，《勇敢者游戏2：再战巅峰》在国外进行了首轮媒体提前观影活动，迎来一片赞誉之声，作为超强IP的续作完全没有令人失望，反而惊喜重重。

好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表危险重重的致命关卡，强森领队挑战极限玩命闯关。







《勇敢者游戏2：再战巅峰》Cinity独家海报





山崩石裂的险境中命悬一线，与突如其来的凶猛野兽死战到底，他们唯有绷紧神经并肩作战，才能通过生死考验逃出生天。相比前作奇观升级，一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅即将展开！影片同步北美12月13日将于全国上映，敬请期待！