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陈思诚王宝强领衔《唐探3》主创齐亮相

刘昊然教妻夫木聪说土味情话 大年初一上映

2019-11-22 17:30:55 来源：Mtime时光网

陈思诚导演领衔《唐探3》主创齐亮相金鸡电影节，王宝强、刘昊然、妻夫木聪、托尼·贾等主演现身。
       时光网讯 第28届中国金鸡百花电影节正在火热进行，11月22日，电影《唐人街探案3》在此举办了一场“亚洲侦探联盟大会”。陈思诚导演携中日泰三国侦探代表王宝强刘昊然妻夫木聪托尼·贾尚语贤邱泽一齐亮相。



       发布会一开始，主创们的互相爆料和笑点就没停。陈思诚导演的片场口头语是“大家忍住不要笑”；王宝强笑称“最开心托尼贾加入，一个动作巨星来被我打”；刘昊然考国际驾照竟然飙的是卡丁车；妻夫木聪饰演的野田昊有钱又会撩，现场狂说土味情话；托尼贾首演喜剧变身“伪装大佬”……

       

《唐人街探案3》发布会王宝强刘昊然合影

电影《唐探3》全程使用ALEXAIMAX摄影机拍摄，陈思诚导演表示：“世界上最好的视听硬件我们都拿到了，剩下的剧情方面，我也非常有信心。希望大家能多多支持，我们为观众做了一切能做的。”

       妻夫木聪饰演的野田昊已经是电影《唐探2》中的老朋友了。他透露，新一集中将展现他“有钱任性”的一面，电影中也会有不少大手笔场景因他而生。

       陈思诚导演则在现场爆料，妻夫木聪为了提前准备中文台词，在电影《唐探2》上映时就在问什么时候拍电影《唐探3》。中文水平飞速提高的妻夫木聪，还在现场说起了刘昊然教的土味情话。“我的超能力是，超喜欢你”，一口流利的中文引来现场热烈的掌声。

        CRIMASTER世界名侦探排行榜上分列四、五名的林默（邱泽饰）与KIKO（尚语贤饰）也惊喜亮相。两人的侦探角色同时出现在《唐探》的电影与网剧中，将二者连接起来。五年时间，三部电影，一部网剧，“唐探宇宙”的格局正在一步步明晰，充满着无限可能。

       陈思诚导演直言：“虽然电影《唐探3》是自己执导的最后一部《唐探》，但“唐探宇宙”才刚刚开始，未来自己会以编剧和监制的身份继续参与，也会有更多的青年导演加入进来。”

       《唐探》系列喜剧加探案的类型，一直深受观众喜爱。此次来到本格推理的热土——东京，陈思诚导演坦言会延续唐探的喜剧风格，但案件更加“烧脑”。刘昊然还在现场透露，“大家关心的秦风黑化问题，电影《唐探2》已经给了大家一点点想象空间，在这一部中秦风也开始做出了自己的选择，之前挖的坑都会填上。”令人充满期待。 

       电影《唐人街探案3》将于2020大年初一上映。













   编辑：隐饮

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关键词： 唐人街探案3
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唐人街探案3 (2020)

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导演：陈思诚

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