过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
今日，由叶伟信导演并监制，甄子丹
主演并监制，袁和平担任动作导演，黄百鸣担任总监制的电影《叶问4》
曝光了一组“对决”版海报，分别定格了甄子丹与吴樾、斯科特·阿金斯、高战对打的经典瞬间。
黄、红、绿三张不同颜色的海报，还原了影片三场“此中有深意”的动作大戏。电影《叶问4》
将于12月20日在全国上映。
日前，冯小刚
执导的贺岁电影《只有芸知道》
曝光全阵容海报，黄轩、杨采钰、徐帆亮相。该片根据真实爱情故事改编，将于12月20日全国上映。
在最新曝光的全阵容海报中，隋东风（黄轩 饰）与罗芸（杨采钰 饰）亲密并立在林太（徐帆 饰）身后，脚边趴卧着宠物狗布鲁，全家福氛围温馨，与海报上“你在哪儿，哪儿就是家”这句话相得益彰。
03.哇！徐娇再也不是你印象中的假小子了
由徐娇
主演的电影《一生有你》
将于11月29日全国上映，该片讲述了水木大学外语系女生方瑶与建筑系男生欧洋之间的一段校园青春。近日，一组“逐梦少女”版方瑶角色海报曝光，热爱戏剧、独立自主、忠于理想等标签将徐娇饰演的角色展现。
由余非执导，张家振监制，张静初、役所广司、林柏宏主演的反恐动作大片《冰峰暴》
即将于11月29日登陆全国各大院线。片方今日发布“一刚到底”版预告和“危机重重”版海报，全新曝光的冰山激战场面惊心动魄，“翼小队”人物个性鲜明，神情刚毅，展现出威武不屈的精神。
01.本阿弗莱克项目不断又要导演新片了
虽然辞去了《蝙蝠侠》
主演和导演职位，但本·阿弗莱克
事业并未受影响，反而是项目不断。目前外媒又报道他将执导《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopold’s Ghost，暂译)，加上早前报道的导演项目《幽灵部队》
和翻拍版《控方证人》
，可谓忙到飞起。
《利奥波德国王的鬼魂》根据真实事件改编，讲述了19世纪末一名美国黑人传教士、一名英国记者和一名爱尔兰间谍反抗比利时国王利奥波德二世对刚果的掠夺，并揭露其暴行的故事。据说本·弗莱克已筹备这部电影很多年，一开始以为只能做成剧集，没想到最后能拍成电影。
《启示》的编剧法尔哈德·撒夫尼亚将撰写《利奥波德国王的鬼魂》的剧本。本·阿弗莱克、马丁·斯科塞斯与《华尔街之狼》
制片人艾玛·特林格·科斯考夫参与了本片制作。
《勇敢者游戏2：再战巅峰》
即将于12月13日同步北美登陆中国院线，主创人员也开启了全球宣传。近日，影片于墨西哥举办国际媒体峰会，一系列特别活动随之展开。
红毯仪式上“巨石强森”率主演团队悉数亮相，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜再次“组队集结”。此时，他们脱下游戏战服，登上红毯展现各自的明星风采，引来现场媒体粉丝阵阵惊呼。此次红毯现场颇为特别，高度还原了片中峰林吊桥等场景，勇敢者游戏世界仿佛就在眼前。
03.“婴儿灭霸”概念图曝光
前所未见的《复仇者联盟4》
“婴儿灭霸”概念图曝光。据悉，在某版剧本中，写到了灭霸的身世故事。在概念图画册中，不仅能看到他的婴儿时代，还能看到他的青少年时代的样子。
11月22日上午，韩国导演郑志英等电影人在韩国首尔举行紧急发布会，抗议迪士尼动画电影《冰雪奇缘2》
对韩国银幕的垄断。《冰雪奇缘2》
昨日在韩国上映，仅上映前的预售观影人数就高达110万人，上映第一天的观影人数高达60万人。
02.日本性感女星坛蜜宣布婚讯
日本女明星坛蜜
今天宣布和漫画家清野徹结婚，今天是11月22日，恰逢日本的“好夫妻日”，所以两人在今天宣布婚讯。坛蜜今年38岁，清野徹今年39岁，两人在一档电视节目中结识，逐渐确定恋爱关系。
03."锤哥"亮相2019东京漫展现场召唤大锤
今日（11月22日）2019年东京漫展在千叶会场开幕，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
、“沙赞”扎克瑞·莱维、“罗恩”鲁伯特·格林特、“最帅吸血鬼”伊恩·萨默海尔德、裘德·洛、浅野忠信等嘉宾出席，为漫展开幕敲锤。