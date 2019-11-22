一天的重点新闻都在这里~~







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。

































03.哇！徐娇再也不是你印象中的假小子了





































01.本阿弗莱克项目不断又要导演新片了















《利奥波德国王的鬼魂》根据真实事件改编，讲述了19世纪末一名美国黑人传教士、一名英国记者和一名爱尔兰间谍反抗比利时国王利奥波德二世对刚果的掠夺，并揭露其暴行的故事。据说本·弗莱克已筹备这部电影很多年，一开始以为只能做成剧集，没想到最后能拍成电影。

























红毯仪式上“巨石强森”率主演团队悉数亮相，杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰、奥卡菲娜再次“组队集结”。此时，他们脱下游戏战服，登上红毯展现各自的明星风采，引来现场媒体粉丝阵阵惊呼。此次红毯现场颇为特别，高度还原了片中峰林吊桥等场景，勇敢者游戏世界仿佛就在眼前。





03.“婴儿灭霸”概念图曝光



































01.韩国导演齐抗议《冰雪奇缘2》垄断银幕















02.日本性感女星坛蜜宣布婚讯



















03."锤哥"亮相2019东京漫展现场召唤大锤























