不管是《终结者：黑暗命运》还是《霹雳娇娃》似乎都难逃IP疲劳的宿命。





时光网讯 从表面上看，《终结者:黑暗命运》具备了所有成功的潜质：主创詹姆斯·卡梅隆和主演琳达·汉密尔顿自1992年《终结者2:审判日》以来首次回归，凭借《死侍》(Deadpool)赢得万众瞩目的导演蒂姆·米勒宣布加入，口碑方面这部电影也获得了自《终结者2》以来最好的评价(烂番茄的71%的评分)。这些都让影片看起来万无一失，但这部电影最终还是以失败告终——





影片首周末票房仅为2900万美元，导演蒂姆·米勒接受《好莱坞报道者》等外媒采访提到了影片失败的一些原因：





“关于这部片子为何会失败，我相信我可以写出一本书了”，“目前我自己还在消化分析中，还不能一一说的很明确，不过我仍然为这部电影感到骄傲。”









业内观察人士认为，像《终结者》《霹雳娇娃》《睡眠医生》这些系列续集电影之所以全部不理想，IP疲劳是很大的一个原因，《黑暗命运》是“终结者”系列的又一部平庸之作，这是米勒在阅读影评反馈时感受到关于影片最沉重的包袱。





“似乎大家最讨厌这部电影的地方，恰恰是我最不能控制的，我不能改变大家对《终结者5》或是《终结者4》的反感”





米勒同时承认了与制片人兼编剧詹姆斯·卡梅隆存在有“创作分歧”的事实。他同卡梅隆、以及首席执行官兼制片人大卫·埃里森之间有很多分歧。





米勒说:“虽然詹姆斯是制片人，大卫·埃利森是制片人，他们实际上拥有最终剪辑权和最终权力，但我作为导演的名字仍然在上面。”“即使我将输掉这场比赛……我仍然觉得有义务去战斗，因为这是导演应该做的。”为电影而战。”





米勒说当他把自己的导演剪辑版拿给卡梅隆的时候他并不确定自己的这位制片人会有什么看法：结果就是他剪掉了许多卡梅隆认为很重要的戏份，关于一些场景拍摄方面他们也存在着分歧。





而另外一些比较多的分歧就是在台词上面，米勒认为一些“富有诗意且美丽”的小台词在影片中是必要的，而卡梅隆却对此完全不以为然。“但我会为这些台词而战，但观众会在意吗。可能不会，随着纠纷进行，这些都无关紧要了”





在故事设定的早期阶段，双方就存在巨大分歧：卡梅隆希望人类取胜，而米勒则认为人类根本战胜不了新版的天网军团，唯一的办法就是回到过去消灭他们，“但是卡梅隆认为：人类赢不了还有什么意思，但我觉得，人类一直取胜不也很没劲么”





米勒继续总结，没有最终创作权也是当初他为什么选择不拍《死侍2》的原因：瑞安雷诺兹试图控制整个剧组，“或许其他人可以这么做，并且可以取得巨大成功，但我不行”。





到了《黑暗命运》，他发现了自己在其中也失去了最终权，米勒认为，将来可能不会再跟卡梅隆合作下去了。





不过，米勒强调自己与卡梅隆还是保持着良好的关系，米勒向媒体透露，上周他刚刚收到卡梅隆给自己发来的邮件，邮件这么说“我知道我们有些冲突，但我把这归结为两个富有创造力的人的观点分歧，而这都是为了电影本身好，12月我回洛杉矶，到时候咱们喝一杯。”





继《双子杀手》可能带来7500万美元的损失后，不到一个月的时间里，《黑暗命运》再次为天舞传媒的老板埃里森带来了损失，这种感觉米勒用了“可怕”的字眼形容，“本周与埃里森的晚餐，我主动为这位亿万富翁买了单，尽管听起来有点讽刺。”





好莱坞的很多导演在经历失败后，都会怕失去饭碗，不过 在米勒看来，天舞传媒和埃里森依旧为他敞开着欢迎的大门。





在回忆其上周老板跟他说了些什么时。米勒哽咽了，“我们下一步还要做些什么呢？”